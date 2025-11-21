Stres je ključan za liniju?

Debljanje je proces koji kod zdravih ljudi traje neko vrijeme, a uz prehranu i genetiku velik utjecaj vrše godine i - stres.

Naime, britanski istraživači proveli su studiju koja se bavila proučavanjem starenja i usporedili razinu stresa i tjelesne težine kod više od 2.500 muškaraca i žena starijih od 54 godine.

Studija koja je objavljena u časopisu Obesity pokazala je da stres utječe na debljanje i mršavljenje, piše CNN. Znanstvenici su kontrolirali količinu hormona stresa poznatog kao kortizol, a koji se nalazi u uvojcima kose.

"U kosi smo pronašli razinu kortizola koji znatno utječe na veći opseg struka i veći indeks tjelesne mase. Ovi rezultati pokazuju da je kronični stres povezan s pretilošću", kazala je autorica istraživanja Sarah Jackson, znanstvena suradnica na Institutu za epidemiologiju i zdravlje na University College London.

Kortizol je hormon koji nastaje u nadbubrežnim žlijezdama, a u vrijeme stresa se otpušta u krvotok. Osim u suzbijanju upale i reguliranju krvnog tlaka, kortizol pomaže u održavanju razine šećera u krvi. Oslobađanje kortizola aktivira receptore koji su gusto smješteni u visceralnom masnom tkivu koje okružuje ljudske organe, što objašnjava povezanost s dobivanjem i gubitkom kilograma. Obično se testira putem krvi, urina i sline, ali to pokazuje sliku samo u datom trenutku.

Razina kortizola varira tijekom dana, ovisno u vremenu, o tome što jedete, naglim stresnim situacijama pa čak i bolesti. Zato krv, urin i slina ne mogu pokazati stvarno stanje kada je riječ o dugotrajnom stresu",