Glad - sve vrste i kako ih zavarati

Glad je najneugodnija i najproblematičnija nuspojava svake dijete, a ujedno i glavni krivac za odustajanje - jednostavno je ne možemo podnijeti.

No, znanstvenici su se dosjetili rješenju problema nakon detaljnih istraživanja i identificirali čak sedam vrsta gladi, dajući usput recept za njihovo zavaravanje.

Naravno, na početku je - prava glad. Ona koja vas prožima cijeloga i ne da vam ni misliti, a bome ni spavati, a posljedica je potrebe za nadoknađivanjem utrošene energije. Tada morate jesti, a upravo ono za čim najviše žudite bit će puno tvari kojih ste najviše izgubili.

Osim nje postoji i još gladnih stanja, obično povezanih s raznim dijelovima tijela:

Duh - e, to je ona glad kad smo anksiozni iliti narodski rečeno živčani, ujedno i najopasnija jer najčešće vodi u fast food i prejedanje. U takvoj situaciji zabavite um drugim stvarima ili ga smirite, zapravo vam ne treba hrana.

Nos - njuh je osjetljiviji od okusa, pa započnite mirisati hranu prije konzumacije, što će vam pomoći da koncentrirano uživate u hrani i ispunite se emocijama koje volite.

Oči - gladne oči reakcija su na viđenu hranu, stoga, ako je ta vrsta gladi ona koja vas najčešće muči, potrudite se i sami sebi servirajte mali, zdravi obrok koji će biti i milina pogledati.

Srce - emocije su povezane s količinom hrane koju jedemo, vremenom kada je konzumiramo i samom hranom koju odaberemo, a vrlo često je i razlog što uopće jedemo jer smo - nesretni. Oraspoložite se, pogledajte neki zabavan video, nazovite prijatelja, izađite na svježi zrak... sve samo da ne jedete.

Usta - ukusna hrana povezana je sa začinima i okusima koje volimo i koji su najčešće karakteristični za podneblje u kojem živimo. Napravite i opet malen i zdrav obrok, baš onoga u čemu ste uživali kao mali.

Trbuh - da, kad kruli u želucu jesmo gladni, no ne znači i da nam je hrana nužno potrebna jer je obično riječ o refleksu zato što obično jedemo u to vrijeme. Procijenite koliko ste stvarno gladni, popijte veliku čašu vode, gricnite voće ili orašaste plodove i izdržite do sljedećeg zacrtanog obroka.