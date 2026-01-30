Kako uspješno pomladiti tijelo?

Naravno da svi želimo biti vječno mladi, no na žalost, to tako ne ide - prije ili kasnije ćete se sudariti s činjenicom da više niste mladi, i što onda?

Pomlađivanje je, nekima, cilj - na žalost, uglavnom to rade botoxom, plastičnim operacijama i na sve moguće načine kako bi izgledali što mlađe.

Bez obzira na sve što radite, mladost je prolazna, kako izgledom tako i stanjem našeg tijela, no znanstvenici nas sve češće uvjeravaju kako je sve to privid, tvrdeći da mogu okrenuti vrijeme i pomladiti naš organizam.

Tako, primjerice, samo 6 mjeseci treninga izdržljivosti može izbrisati sve probleme nastale procesom starenja u krvožilnom sustavu, dokazalo je istraživanje provedeno na ispitanicima u 50-im godinama života.

Znači, brzo hodanje, trčanje i vožnja bicikla mogu značajno pomladiti vaše srce i pluća, no jedino u slučaju da se nakon svakog vježbanja dovoljno odmarate.

Slična je stvar i s mišićima, koji nakon 40-te godine počinju propadati tempom od 5 posto po desetljeću, no taj je proces moguće usporiti i potpuno zaustaviti tjelovježbom, pa makar s njom počeli tek tada.

Sveukupno gledano, tjelovježba je jedini dokazani eliksir mladosti, pa ne oklijevajte - krenite kako treba i vrlo brzo ćete vidjeti promjene koje želite...