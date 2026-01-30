Sedam "dobrih" navika koje vam kvare dobar san

Ukoliko ste poput prosječnog stanovnika zapadne hemisfere, stres, obiteljski i poslovni problemi te sve veća buka i osvijetljenje naših gradova redovito stoje između vas i kvalitetnog sna. I dok je na neke od tih problema teško ili gotovo nemoguće utjecati, postoji nekoliko stvari na koje itekako imate utjecaja, a onemogućuju vam da se dobro naspavate. Donosimo vam najčešće od njih.

Variranje između noćne ptice i ranoranioca

Svi koji se moraju rano ujutro dizati na posao pet ili više dana u tjednu znaju koliko je dulje spavanje vikendom istovremeni blagoslov i prokletstvo. Blagoslov zbog toga što se ne morate ustajati prije pijetlova, a prokletstvo zbog činjenice da vam taj dan ili dva potpuno poremete rutinu. Naše tijelo voli rutinu, zbog čega na takva remećenja reagira osjećajem umora i bezvoljnosti u ponedjeljak.

Čitanje u krevetu

Čitanje prije spavanja navika je koju prakticiraju mnogi, i smatra se boljim načinom uspavljivanje od primjerice gledanja televizije. Nažalost, naučite li tijelo na svakodnevno čitanje prije spavanja, dovest ćete se u situaciju gdje uopće nećete moći otići na počinak prije negoli pročitate nekoliko poglavlja. Želite li se uspavljivati čitanjem prije spavanja, učinite to u udobnoj sofi, a kad vam se počne spavati, samo se prebacite u krevet.

Surfanje internetom do sitnih sati

Svjetlost računalnog zaslona stimulira mozak, što je zadnja stvar koju trebate želite li uskoro poći spavati. Osim toga, vaš će mozak nastaviti obrađivati informacije još dugo nakon što ugasite računalo, što će vam također poremetiti san. Nikad ne idite u krevet odmah nakon što završite s internetom.

Štednja na kvalitetnom madracu

Madraci su jedna od rijetkih stvari za koju u potpunosti vrijedi ona stara „Koliko para, toliko muzike". Nažalost, ne postoji kvalitetan madrac za kojeg nećete morati izdvojiti znatniju količinu novca. Ipak, smatrajte to ulaganjem u svoje zdravlje i nemojte da vam bude krivo. Isto vrijedi za sve ostale dijelove, poput jastuka i posteljine. Ovo naprosto nije mjesto gdje trebate gledati svaku kunu.

Noćno svjetlo

Prostorija u kojoj spavate mora biti mračna i prozračna. Čak i svjetlost displeja s vaše budilice može vam poremetiti dobar san, a o svjetlu televizije da i ne govorimo. Većina nas sklona je podcjenjivati utjecaj svjetlosti na dobar san, ali stručnjaci neprestano upozoravaju kako je to jedan od osnovnih preduvjeta bez kojih su svi ostali trikovi uzaludni. Poslušajte ih.

Brojanje ovaca

Kad nikako ne uspijevate zaspati, najgore što možete jest zuriti u strop i čekati da vam san dođe na oči. Ukoliko ne uspijete zaspati unutar 30 minuta od lijeganja, stručnjaci predlažu da se ustanete i uhvatite nekog dosadnog posla - popišite račune i mjesečne troškove, čitajte novine ili pogledajte seriju na televiziji. Aktivnost koja zahtijeva tek minimalni moždani napor uspavat će vaš um.

Kasnonoćno vježbanje

Iako je vježbanje tijekom dana odličan način da navečer umorni legnete u krevet, nipošto se ne preporuča kasno navečer zbog toga što će na nekoliko sati potpuno razbuditi vaš organizam. Intenzivna tjelovježba podiže tjelesnu temperaturu i pumpa krv u mišiće, što nipošto nije stanje koje olakšava san.