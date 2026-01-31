Zašto smo gladni za vrijeme dijete?

Glad je glad, no ona za vrijeme dijete dolazi iznenada i jača je nego inače, tako da nije rijetkost da se nakon što lav doslovno zariče u trbuhu u tri ujutro nađete glavom u hladnjaku i pojedete sve pred sobom.

Velika većina ljudi koji pokušavaju držati dijetu prije ili poslije suoče se s istim problemom, a znanstvenici odnedavno znaju i što je uzrok ovoj groznoj pojavi.

>> Kako pobijediti glad i spasiti dijetu >>

Naime, istraživanje je pokazalo moždane stanicu za vrijeme dijete počnu jesti same sebe kako bi se borile protiv gladi, što je dio obrambenog mehanizma našeg tijela kad pomisli da nemamo dovoljno hrane. Naše tijelo tada počne proizvoditi masne kiseline koje mozgu šalju signal da pod hitno moramo pojesti nešto, što rezultira neobjašnjivo jakim osjećajem gladi.

„Vjerujemo kako ćemo uspjeti osmisliti lijekove i tretmane koji će vam za vrijeme uspješno zatomiti glad i pomoći vam da pri tomu gubite još više kalorija, što je svakako dobrodošla pomoć u svijetu u kojem su kalorije jeftine i lako dostupne" rekao je dr. Rajat Singh, voditelj studije.

>> Glad - 5 savjeta kako je ukloniti >>

Nažalost, ovi napori znanstvenika tek su vatrogasne mjere, odnosno način varanja vlastitog organizma i načina na koji prirodno funkcionira, kako bi lakše pregrmili jednu neprirodnu situaciju, što dijeta, pogotovo ona radikalnija, svakako jest.

S druge strane, u današnje vrijeme većina ljudi sasvim je zadovoljna sustavom u kojem u nekoliko tjedana prije ljeta pokušava popraviti lošu prehranu tijekom cijele godine. Sustavna promjena načina prehrane i općenitog gledanja na hranu zahtjeva i promjenu cjelokupnog pristupa, što je puno sporije i manje glamurozno od 10 kilograma manje u tri tjedna.