Zašto je povremeni post dobar za vas?

Post, koji se nekada prakticirao uglavnom iz vjerskih razloga, postao je popularan na društvenim mrežama kao tehnika kojom se tijelu pruža produženi odmor od hrane.

Neki prakticiraju jedan obrok dnevno, drugi konzumiraju samo vodu, a mnogi pokušavaju izdržati oko 36 sati prije unosa hrane. Znanstvene studije, međutim, imaju podijeljena mišljenja o potencijalnim koristima takvog posta..

Znanstvena pozadina posta

Ključni procesi za "potpuni reset" tijela i sagorijevanje masti su ketoza i autofagija. Ketoza nastupa kada tijelo umjesto ugljikohidrata počne sagorijevati pohranjene masnoće za energiju. Autofagija je, s druge strane, prirodni proces regeneracije koji se odvija na staničnoj razini.

Pojednostavljeno, naše stanice sadrže "otpad" sastavljen od starih i oštećenih dijelova. Ako se taj otpad prekomjerno nakuplja, stanice ne mogu funkcionirati optimalno. Autofagija pomaže u popravku i obnovi stanica, a pokreće se kada je tijelo lišeno hranjivih tvari, zbog čega post može potaknuti taj proces.

Što se događa u tijelu tijekom 36 sati bez hrane?

YouTube kanal "The Limitless Emperor" objavio je video koji objašnjava promjene u tijelu tijekom 36-satnog posta. Pritom je važno napomenuti da se prije isprobavanja bilo kakvih radikalnih promjena u prehrani uvijek treba posavjetovati sa zdravstvenim stručnjakom.

Prema simulaciji, već nakon četiri sata tijelo počinje koristiti pohranjenu glukozu za energiju, a nakon osam sati razina šećera u krvi pada. Nakon 12 sati, kada su razine inzulina niske, tijelo počinje sagorijevati masnoće. Poslije 16 sati tijelo ulazi u način detoksikacije i započinje autofagija.

Navodi se da se popravak stanica ubrzava nakon puna 24 sata posta, a ubrzo nakon toga naglo raste i hormon rasta, što pomaže oporavku mišića. Ako osoba uspije izdržati 36 sati bez hrane, tijelo bi moglo dosegnuti vrhunac autofagije i postići "potpuni reset".

Rizici i zdravstveni problemi

Post, naravno, nosi i brojne zdravstvene rizike, osobito ako ga provode osobe bez prethodnog iskustva ili s malo tjelesne masti. Iako može smanjiti upale i poboljšati zdravlje srca, stručnjaci upozoravaju na opasnosti, posebno za one koji već imaju nezdrav odnos prema hrani.

Osobe s dijabetesom tipa 1 ili niskim krvnim tlakom trebale bi izbjegavati post. Isto vrijedi i za trudnice te osobe koje uzimaju protuupalne lijekove. Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) potiče ljude da nikada ne preskaču doručak, koji se dugo smatra najvažnijim obrokom u danu.

Ako ste odlučni započeti s postom, ključno je prethodno se posavjetovati s nutricionistom ili liječnikom kako biste bili sigurni da to činite na siguran način. Produženi post uvijek bi trebao biti pod medicinskim nadzorom. U konačnici, ako ste gladni i osjećate se umorno, vjerojatno se ne isplati ustrajati.

Istraživači u Kini su 2024. godine objavili studiju koja sugerira da ograničavanje vremenskih okvira za jelo može udvostručiti rizik od smrti od bolesti srca i krvnih žila, što dugoročno dovodi u pitanje isplativost takve prakse.

Stoga, prvo se posavjetujte sa svojim liječnikom, a tek onda krenite na povremeni post...