Što se radi nakon obilnog obroka

Nedjeljni ručak obično nadoknađuje sve ono što smo propustili tijekom tjedna zbog posla, nedostatka vremena i gužvi - tu je juhica, teško glavno jelo s obiljem priloga, vjerojatno i obligatna čaša piva ili vina... sve u svemu, gozba koja sjeda na želudac.

Naravno, nakon tako obilna obroka dio se ljudi žali na žgaravicu ili na opći osjećaj prepunjenosti pa njemački stručnjaci preporučuju rješenje: šetnju nakon ručka ili večere koja može ubrzati probavu.

Suprotno tome, alkohol je usporava pa takozvane digestive, poput konjaka, najbolje je poslije jela izbjegavati, tvrdi njemačko društvo za probavne i metaboličke bolesti.

Umjesto da se sve pojede odjednom, onima s osjetljivijim želucem bolje je da jedu više manjih obroka. Žgaravica se događa, između ostaloga, zbog prevelika pritiska na mišić zvan donji ezofagealni sfinkter.

Također, nije dobra ideja jesti kasno navečer jer takvi problemi često nastaju kada osoba legne pa dođe do refluksa želučanog sadržaja u jednjak.

Znači, nakon što danas smažete sve što stave pred vas - cipele na noge lagane, jaknu na sebe i u šetnju!