Hrana koja obuzdava apetit

Postoji hrana koja nam pomaže da se duže osjećamo sitima i manje jedemo. Te su namirnice osim toga i zdrave, pa ćemo u svoj organizam unijeti i potrebne vitamine, minerale i vlakna koja su nužna za zdravo funkcioniranje našeg tijela i uma.

Voda

S nula kalorija voda je uglavnom odgovor na sve kad je riječ o našem tijelu. Kako biste smanjili apetit, prije svakog jela popijte čašu vode.

Jabuke

Žvakanje jabuke je podugačak proces koji vašem umu daje vrijeme da registrira jeste li siti ili ne. Jabuke sadrže i puno vlakana, što nadopunjuje taj osjećaj sitosti.

Pinjoli

Pinjoli sadrže više bjelančevina od bilo kojih drugih sjemenki, kao i pinolinsku kiselinu, prirodnu polinezasićenu masnoću koja stimulira dva hormona koji potiskuju glad. Hormoni su ključni jer mozgu govore kad ste siti.

Zobena kaša

Zobena kaša je jedna od najzdravijih oblika ugljikohidrata, a njezin nizak glikemijski indeks znači da polako ulazi u krvotok, zbog čega se mnogo duže osjećate sitima.

Koštice od lana

Sirove koštice od lana su bogat izvor omega 3 masnih kiselina i vlakana. Što više vlakana uključite u svoju prehranu, to će se polakše podizati razine šećera u krvi, a time ćete duže ostati siti.

Umeboshi šljive

Poznate kao hrana koja skuplja, umeboshi šljive vam pomažu da se borite sa željom za šećerom i zadovoljavaju vašu potrebu za slatkim.

Juha

Za predjelo pojedite juhu i osjećat ćete se sito i pojesti manje glavnog jela i deserta.