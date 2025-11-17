10 besplatnih stvari koje nas usrećuju

Bez love nažalost ne možemo živjeti, ali srećom postoje i stvari koje nam čine dobro bez da ih moramo platiti.

Posebno nas usrećuju stvari koje proširuju naše vlastite horizonte i omogućuju sklapanje prijateljstva i emocionalnih veza s drugima, tvrdi autor njemačke knjige "Jednostavno dobro. 99 besplatnih stvari koje nas obogaćuju."

Osjećaj zadovoljstva pritom ne dolazi odmah već s vremenom pa smo tako na kraju ispunjenog dana sretniji nego kad u krevet idemo s osjećajem da smo protratili sate na ništa.

Trčite

Bavljenje sportom dokazano je najbolji lijek protiv depresije, a ništa nije tako jednostavno i dostupno kao trčanje po kvartu, parku ili šumi. Stavite slušalice u uši i potrčite prema sreći. Jedino na što morate obratiti pozornost je da ne trčite prebrzo.

Haiku

Haiku je kratka poezija koja dolazi iz Japana, a sastoji se od samo tri stiha (s metrom 5-7-5) i najčešće govori o prirodi. Napišite svoju pjesmicu i podijelite je s prijateljima. Inspiraciju potražite na Haiku.hr

Napišite pismo

Sigurno poznajete nekoga s kime ste svojedobno bili dobri ali se već dugo niste vidjeli jer ne stanujete u istim gradovima ili vas je jednostavno život razdvojio. Napišite toj osobi pismo i prepričajte joj što se sve dogodilo otkako ste se posljednji puta čuli.

Poklonite svoj osmijeh

Smijanje je besplatno, a znanstveno je dokazano da čini ljude sretnima. Naime, dok se smijemo stvaraju se endorfini i osjećaj ugode širi se po cijelome tijelu.

Zapjevajte

Navijte radio/CD do daske i zapjevajte uz svoje najdraže pjesme. Pjevanje će van pomoći da na trenutak zaboravite na sve brige te da opustite dušu i tijelo.

Prijavite se na kviz

Sudjelovanje u kvizu je besplatno, a možete samo profitirati novim poznanstvima i osvojenim nagradama. Ako se bojite da ćete se osramotiti eventualnim neznanjem, imajte na umu da se vašeg neuspjeha nakon bar dana više nitko neće sjećati. Ili možda pamtite lica ljudi koji nisu znali odgovore na lagana pitanja na Milijunašu?

Donirajte krv

Vas ništa ne košta, a drugima može spasiti život. Ako ste zdravi, doniranju ništa ne stoji na putu.

Spasite Zemlju

Budite među nekolicinom odgovornih i osviještenih ljudi koji recikliraju smeće i ne bacaju papiriće i kaugume na pod. Pridružite se nekoj eko-organizaciji i proširite zelena načela među svojim prijateljima.

Otkrijte tantrički seks

Tantra je popularna metoda kojom parovi otkrivaju nova uzbuđenja. Sam seksualni čin je pritom u drugom planu, a naglasak je stavljen na bliskost, povjerenje i emocionalnu povezanost.

Razgledajte grad u kojem živite

Koliko puta ste prošli pored uspinjače, Zrinjevca, Arene ili Dioklecijanove palače bez da ste ih primijetili? Ako nemate novca za skupa putovanja po svijetu, otkrijte čari vlastitog grada. Sigurno ćete saznati brojne zanimljivosti kojima se niste nadali.

Čitajte

Knjige se mogu jeftino posuđivati u knjižnici ili besplatno od prijatelja. Čitanje usrećuje jer vas na trenutak vodi u jedan sasvim novi svijet.