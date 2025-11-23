Što jesti ovisno o raspoloženju

Jeste li se ikada zapitali zašto vam se jede čokolada kad ste tužni? Ili zašto vas određene namirnice uspijevaju smiriti kad ste napeti i nervozni? Različita hrana djeluje na naše raspoloženje na različite načine, a naše tijelo to vrlo dobro zna. Dopustite nam da vam sugeriramo što biste trebali jesti a što izbjegavati ovisno o tome kako se osjećate.

Pod stresom ste

Pritišću vas rokovi na poslu, na primjer, i čini se da ništa nećete stići obaviti. Duboko udahnite i uzmite malo sjemenki bundeve, lana ili nešto oraha. Hrana bogata omega-3 masnim kiselinama vraća magnezij u organizam koji nam pomaže da se nosimo sa stresom. Ako ste pod iznimno velikim stresom, toga dana za večeru pripremite ribu.

Tjeskobni ste

Bliži se važan intervju za posao? Ili se spremate na prvi spoj? Popijte malo soka od limuna i limete ili pojedite jelo od krumpira. Oni su puni vitamina C i B kompleksa koji će vam pomoći da se opustite. Izbjegavajte prženu hranu i kofein jer će samo pojačati tjeskobu. Hrana bogata proteinima poput piletine također je dobra. Proteini pomažu u stvaranju dopamina koji će vas držati budnima.

Tužni ste

Za vas je tamna čokolada. Odmah će podići raspoloženje i energiju i natjerati vas da se osjećate bolje. Hrana bogata magnezijem poput banana i marelica također nije loša za tugu. Folna kiselina koju možete konzumirati preko špinata ili čaše soka od naranče također će vas oraspoložiti.

Ljuti ste

Kako biste držali svoj gnjev pod kontrolom jedite hranu koja ima osvježavajući i rashladni učinak - krastavce ili jogurt. Čaša hladnog mlijeka također nije loš izbor. Izbjegavajte gazirana pića i alkohol jer oni samo pojačavaju bijes. A to sigurno ne želite, zar ne?