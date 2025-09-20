emlja vječnih svibanjskih dana očarat će vas svojom jednostavnom seoskom ljepotom, ali vas može iznenaditi i živahnim gradskim ritmom. Ovdje ćete pronaći svoj unutarnji mir, upoznati ljubazne domaćine te uroniti u bogatu kulturnu i prirodnu baštinu, skrivene kutke, tematske staze i izvrsnu lokalnu kuhinju.

Bogatstvo prirodne i kulturne baštine oblikuje izniman kulturni krajolik koji, sa svojim šumama, vinogradima i beskrajnim ravnicama, nudi brojne prilike za aktivan odmor na otvorenom. Uživajte u planinarenju i biciklizmu slikovitim stazama, istražujte rijeku Krku ili se zaputite do rijeke Kupe u Beloj krajini, okušajte se u ribolovu ili usavršite svoj udarac u golfu. Iako je Dolenjska poznata kao zemlja cvička, sve se više razvija i kao gastronomska destinacija.

Kako bismo otkrili skrivene priče Dolenjske, odabrali smo najzanimljivije novosti iz naše ponude u neposrednoj blizini ove šarmantne slovenske regije.

Dvorec Gregorčič

Na sjecištu tradicije i suvremenosti stoji Dvorac Gregorčič, obnovljeni kulturni spomenik. Danas je dvorac boutique hotel i gastronomsko središte s 14 elegantno uređenih soba, s posebnom pažnjom prema estetici i udobnosti. U njima se isprepliću tradicionalni slovenski ornamentalni motivi posvećeni Jožetu Karlovšku, jednom od najvažnijih slovenskih ornamentalista.

U restoranu Dvorca Gregorčič, pod vodstvom chefa Veselina Čuljkovića, nudi se profinjen à la carte jelovnik u kojem prevladavaju lokalni sastojci i suvremene interpretacije slovenskih jela, vinska karta s izborom domaćih vina i ugodan ambijent za večeru uz svijeće.

Dvorac nudi i opuštanje u wellness zoni: finsku i infracrvenu saunu, masažni bazen, panoramski bazen na krovu i intimne masaže. Posebna atrakcija je Kristalna dolina, energetska staza s kristalima i prirodnim elementima, namijenjena opuštanju i meditaciji. Dvorac Gregorčič stoga je više od hotela - to je mjesto gdje arhitektura, gastronomija, wellness i energija prirode stvaraju holističko iskustvo.

Dok poklon paket Ekstravagantna večera uključuje jelovnik od 4 slijeda, poklon paket Vikend iz snova uključuje dva noćenja s doručkom za dvije osobe, koje možete pokloniti nekome tko zaslužuje bijeg u svijet elegancije i opuštanja.

Magnolia House

Uz rijeku Kupu, u idiličnom resortu Big Berry, smjestila se Magnolia House - kolekcija modernih glamping kućica koje kombiniraju kontakt s prirodom i udobnost doma. Svaka kućica opremljena je velikom terasom, prostorom za odmor, hidromasažnom kadom, klima uređajem i Wi-Fi-jem, što znači da udobnost ne završava s prirodom, već se proteže na svakodnevno opuštanje.

Ujutro posjetitelje budi šuštanje lišća i pogled na Kupu, a navečer ih dočekuje zvjezdano nebo nad Belom krajinom. Posebnost Magnolia Housea je njezina prilagodljivost: jednako ugodno mjesto za parove, obitelji ili prijatelje koji žele bijeg u prirodu. Kućni ljubimci su dobrodošli, što dodatno pojačava osjećaj domaće atmosfere. Magnolia House zapravo je oblik glampinga koji prirodi dodaje dozu luksuza. Doživljaj u Magnolia House možete iskusiti kroz pakete Vikend iz snova i Bogatstvo planina, sunca i mora.

Vodomčev Gaj

Dolenjsku floru i faunu možete upoznati u uređenom području blizu Cerova, gdje je moguće promatrati 7 tipova staništa, 16.000 rijetkih i ugroženih ptica i 50 vrsta stabala i grmova. U objektima Vodomčeva gaja postavljene su informativne ploče prirodoslovnog sadržaja koje posjetitelje osvještavaju o važnosti očuvanja biološke raznolikosti. Također organiziraju programe i aktivnosti koji omogućuju istraživanje ranjivog okoliša, promiču održivi razvoj lokalnog područja te nude mogućnost druženja i odmora u prirodnom okruženju.

Vodomčev Gaj popularno je odredište i za fotografiranje jer slikovita okolica nudi prekrasne kulise za fotografije. Uz to, dostupne su i osmatračnice koje omogućuju udobno promatranje i fotografiranje ptica. Cijelo područje nudi jedinstvenu priliku za povezivanje s prirodom, podizanje svijesti o važnosti očuvanja ekosustava te raznolike aktivnosti i doživljaje u očaravajućem okruženju.

Dolenjska kao polazište za otkrivanje skrivenih priča

Odvojite vrijeme i upoznajte najposebnije vrijednosti Dolenjske - od starih dvoraca, preko druženja uz čašu cvička među vinogradima, pa sve do ljepote rijeke Krke. Dolenjska, koja osvaja prirodom, gastronomijom i srdačnim ljudima, krije i suvremena iskustva koja će privući ljubitelje mira, ali i one željne dinamike.

SelectBox paketi omogućuju da takva iskustva lako poklonite, bilo da želite nekoga iznenaditi.