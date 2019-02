Tajland za početnike - Bangkok

Bangkok... "Ya seen one crowded, polluted, stinking town", kaže genijalni tekstopisac Tim Rice u popularnoj skladbi One Night in Bangkok iz musicala Chess - a na prvu, kad se vozite od aerodroma prema gradu shvatite koliko je čovjek u pravu.

Širokim ulicama slijevaju se rijeke automobila prema centru, čudesni neboderi svuda su oko vas, a ta izmaglica koju vidite oko njih, kao što smo već spomenuli u prethodnom članku, nije magla već - smog.

Kad smo već kod automobila - ako u zadnjih par godina niste obnovili svoj vozni park, osjećat ćete se prilično jadno jer bi vaš automobil na ulicama Bangkoka izgledao kao stara kanta. Prosječno gledano, tamo se voze automobili dvije klase bolji i 7-8 godina mlađi nego u Hrvatskoj. Zašto? Imaju toliko tvornica automobila da su 12. proizvođač u svijetu, cijene su znatno niže nego u HR, a standardna oprema neizrecivo bolja i luksuznija. I da, voze tako da ste više-manje na rubu plača ili živčanog sloma, no oni se veselo smiju i ne psuju niti ne trube, jednostavno voze.

Dakle, tu već počinjete shvaćati da niste sletjeli u neku egzotičnu zemlju punu živopisnih, ali jadnih ljudi - došli ste u snažno gospodarstvo koje sjajno funkcionira i generira toliko poslova da je nezaposlenost - 1 posto...

Ako vas je doveo Hrvatski klub putnika, smjestit ćete se u hotel koji zadovoljava tri glavna uvjeta - dobro je pozicioniran, uredan je i čist. Zvjezdice su nevažne, jer sobe su dovoljno velike, ručnici mirišljavi, baš kao i posteljina, a švedski stol za doručak dovoljno raznovrstan i obilan da vas drži sitima do kasno popodne.

Što pogledati u Bangkoku?

Hramove i markete, za početak. Uobičajeni city tour uključuje tri genijalna hrama - Kraljevsku palaču s hramom Bude od Žada Wat Phra Kaew, hram Ležećeg Bude Wat Pho i hram zore Wat Arun.

Uz duge hlače i barem tenisice na nogama, a žene obavezno u majicama s rukavima (ramena se ne smiju vidjeti) šetnja je ugodna, a gomile zlata i fantastične orijentalne umjetnosti stvarno trebate vidjeti - da ne spominjemo zlatnog Budu dugog 46 metara.

>> Sve što vidite, snimio je Huawei MediaPad T5 >>

Ako ste u Bangkoku tijekom vikenda, obavezno svratite na Chatucak Weekend Market - sajam na kojem možete kupiti doslovno sve, od lepeza preko kućnih ljubimaca s i bez pedigrea do namještaja od tikovine i krokodilovih koža, uz sve što možete zamisliti između. Veličina - cca 20-ak nogometnih igrališta (preko 140 tisuća kvadratnih metara) s više od 15 tisuća trgovinica.

Savjet - ako piše cijena, cjenkanja nema... ako je nema, potrudite se dobro cjenkati, ali pripazite - opakiji su i lukaviji pregovarači od Turaka s Kapali čaršije. To vrijedi za sve takve trgovinice u Tajlandu.

Naputak za cjenkanje (bilo koje)Ma kako sjajan bio vaš engleski, zaboravite na njega. Dobar stari balkanski naglasak i što jednostavnije rečenice rezultiraju povoljnijom cijenom, jer vas ne mogu zamijeniti za bahatog Amera, Britanca ili Australca punog love.

Chinatown je jedan od najvećih na svijetu i, vjerujte, nema što nema - ponuda je možda i zabavnija nego na gorespomenutom sajmu, a radi svaki dan. Naravno, street food na svakom koraku, fine stvari za desetak kuna u svim varijantama... svježeg voća u izobilju, ne propustite probati kakav okus zapravo imaju mango, banane ili ananas koji su ubrani to jutro, a ne pred bogtepitaj koliko vremena kao egzotične voćke u našim trgovinama.

>> Sve što vidite, snimio je Huawei MediaPad T5 >>

Khao San Road - popularni backpackerski ghetto sve je samo ne to (osim kad Leo DiCaprio brije onuda u Žalu...). Po danu otužna prazna uličica, po noći ludilo od barova, klubova, street fooda, pečenih škorpiona (pazite, 20 kuna je komad, iako vi mislite da vam ih djevojčica nudi besplatno...), frižidera s hladnim pivom, obaveznim ladyboysima (u ograničenim količinama, doduše) i plinom za smijanje na svakom koraku.

Fora, svratiti, pojesti i popiti štogod s nogu i pobjeći prije nego što vam zaglušna buka zapadnih hitova iz otvorenih barova uništi sluh na dva-tri dana ili vas uvuku u neki klub gdje ćete sigurno potrošiti puno više nego što želite...

Soi Cowboy - da, to je ona ulica 18+ u kojoj je 99 posto polugolih zgodnih cura zapravo jačeg spola. Sigurno. Garantirano. Da, izgledaju kao da nisu. Jesu. I žele vas odvući u bar gdje ćete ostaviti brdo love, a ako odete i u sobicu na kat... pa, novčanik će izgledati bitno tanje nego prije te avanture. Gomila Zapadnjaka raznih stadija pijanosti sjedi u barovima, tumara uličicom i pase oči na silikonima... nije neka luda zabava (osim ako vam je to baš ono što želite, tko smo mi da sudimo...), ali definitivno treba vidjeti.

Na početku i kraju sjedi pokoji pandur koji mirno gleda omiljenu seriju na mobitelu i ni najmanje se ne uzbuđuje otvorenom prostitucijom par metara od njega. No, kad bi slučajno namirisao marihuanu... uglavnom, neka vam tako nešto niti ne padne na pamet ni u paklu alkohola.

Sky barovi - od Hangovera je industrija sky barova na vrhovima ludih nebodera postala vrlo lukrativna, pa ako vam je to na pameti, znajte da bez barem 100 eura po glavi (i košulje, cipela, štikli i sličnog) nećete proći, barem ako vam je cilj poslati ekipi selfie s Lebua State Towera (200 kn, obavezan koktel, upad se ne plaća). Oni šparniji mogu odahnuti - ima sjajnih vizura i za puno manje love - Baiyoke Sky Tower mjesto je za vas.

Upad 400 bahta iliti 80 kuna, odjeća po izboru, 300 metara iznad Bangkoka je bar u kojem je cuga uračunata u cijenu (recimo, Pina Colada za damu i Jim Beam za gospodina). Lift od 25 kata gleda na panoramu Bankgoka s vanjske strane, ako ne volite visinu - gledajte u vrata lifta, što drugo reći.

Javni prijevoz - u nekom trenutku pomislit ćete da su na ulici samo taksijaneri i vozači tuk-tukova i mopeda. OK, postoji SkyTrain i Metro, imaju i autobuse, ali ova prva tri načina javnog prijevoza su najkorišteniji.

Ako idete tuk-tukom ili mopedom, nabavite masku na nekom od marketa da se ne udavite od ispušnih plinova... taksiji su klimatizirani (svi!) i atmosfera je drugačija. Uz to, imate autobuse i riječni promet, a to je pravi luksuz.

Za samo 3-5 kuna možete dobiti pravu turu rijekom, uz pogled koji definitivno nemate nigdje drugdje. Stoga, budite pametni - tražite u hotelu kartu, sve je označeno, sve je jasno napisano i razumljivo, pa ne glumite kofere već se bacite naglavačke u avanturu bilo metroom, brodom ili Sky Trainom - ne može biti gore od ZET-a ili bilo kojeg HR gradskog prijevoza.

Povezanost - u Bangkoku vam ne treba kartica za data promet, tamo apsolutno svugdje ima besplatan Wi-Fi. Kad krenete van glavnoga grada, shema je jednostavna - DTAC SIM kartica je 79 bahta - cca 16 kn, za to imate 24 sata besplatnih messengera (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger i par egzotičnih). Nakon toga u lokalnom 7/11 uplatite 300 bahta (60 kn) i tražite da vam aktiviraju data plan 8 dana neograničenog interneta... jeftinije nego u HR.

I da... pazite da odete u Tajland kad je dry season... komaraca nula, muha nula.

Savjet za kraj ovoga dijelaNemojte misliti da vas svi žele prevariti kad se cjenkate. Ljudi od toga žive, a svaka roba ima svoga kupca i cijenu koju može postići... pa budite dragi i nasmiješeni, spojite ruke u tradicionalni pozdrav, naklonite se, recite Ni-ha i počnite pregovarati... znat će cijeniti poštovanje koje ste im iskazali.

Pratite nas i dalje, idemo prvo u džungle Tajlanda, pa onda napokon na Andamansko more...