Šest odredišta koja predvode put prema odgovornijem putovanju

Ovogodišnja tema Svjetskog dana turizma, Turizam i održiva transformacija, stavlja naglasak na rastući pokret prema promišljenijim i odgovornijim putovanjima. Kako se stavovi putnika razvijaju, mijenja se i razumijevanje onoga što znači ostaviti pozitivan trag. Prema izvješću Booking.com-a o putovanjima i održivosti za 2025., po prvi put pola hrvatskih putnika (50 %) razmišlja o utjecaju turizma na lokalne zajednice, a ne samo na okoliš.* Hrvatski putnici sve su posvećeniji podržavanju gospodarstava destinacija koje posjećuju - njih 73 % želi da njihova potrošnja koristi lokalnom gospodarstvu, dok 66 % želi mjesta ostaviti boljima nego što su ih zatekli.* Ovom prilikom izdvajamo destinacije koje postižu značajan napredak, gdje i putnici i lokalne zajednice zajedno oblikuju pravedniju i održiviju budućnost turizma.

Bohinj, Slovenija

Smješten unutar Nacionalnog parka Triglav, Bohinj pokazuje kako mala alpska zajednica može predvoditi velike ciljeve održivosti. Kao dio programa Slovenia Green i član UNWTO-ove inicijative Best Tourism Villages, Bohinj promiče odgovorni turizam kroz projekte od "zero waste" inicijativa do organiziranog prijevoza autobusima za putnike tijekom ljeta bez i farmi s ekološkim certifikatima koje njeguju organski pristup, prijateljski za okoliš. Posjetitelji mogu planinariti šumskim stazama, veslati preko mirnih voda Bohinjskog jezera ili podržati lokalne proizvođače poput sirara, uzgajivača biljnog čaja i organskih farmi znajući da njihov boravak izravno doprinosi očuvanju prirodne i kulturne baštine regije. Kreativni projekti, poput inicijative „Usvoji klupu" i nacionalni fokus na zeleni razvoj Bohinj čine primjerom turizma koji nudi jasan plan za turizam koji u prvi plan stavlja prirodu i ljude.

Gdje odsjesti: Smješten svega 100 metara od mirnog Bohinjskog jezera, Hotel Bohinj nudi održivo utočište u srcu Nacionalnog parka Triglav. Hotel ima sobe s panoramskim pogledom na planine, a pojedine sobe na gornjim katovima pružaju pogled na jezero. Gosti se mogu opustiti u spa centru i uživati u jelima nadahnutim lokalnom kuhinjom, pripremljenima od regionalnih sastojaka, u restoranu u okviru objekta - poput pastrve iz Bohinja s kremom od hrena ili tradicionalnih štrudli od jabuke. Hotel Bohinj, nositelj certifikata EU Ecolabel, spaja suvremenu udobnost s ekološki odgovornim poslovanjem, podržavajući lokalne inicijative očuvanja i pružajući gostoljubiv i okolišno osviješten boravak.

Otok Pico, Azori, Portugal

Prepoznatljiv po vulkanskom vrhu i dubokoj povezanosti s prirodom, otok Pico pruža jedno od najposebnijih iskustava održivog putovanja na Azorima. Dom je planine Pico, najvišeg vrha Portugala, a putnike željne avanture poziva na noćni uspon na planinu Pico gdje će dočekati izlazak sunca iznad oblaka. Putnici također mogu sudjelovati u turama za promatranje kitova koje slijede stroge protokole očuvanja ili istražiti UNESCO-om zaštićene vinograde u vulkanskom tlu.

Pico se ističe kao primjer otočnog turizma s niskim utjecajem na okoliš, a kao dio Azora, koji nose UNESCO certifikat za globalno održivi turizam, otok igra ključnu ulogu u očuvanju bioraznolikosti i kulturne baštine regije, čineći ga idealnim odredištem za one koji žele putovati lagano, a otkrivati nesvakidašnje.

Gdje odsjesti: Paraíso do Triângulo ladanjska je kuća smještena unutar UNESCO-om zaštićenog krajolika vinogradarske kulture otoka Pico - jedinstvenog okruženja koje karakteriziraju tradicionalni currais, mali vinogradi omeđeni kamenim zidovima koji štite lozu od obalnih vjetrova. Ova elegantna kuća gostima nudi pogled na vrt, privatni balkon i moderne sadržaje poput kuhinje i roštilja na otvorenom. Smještena svega nekoliko minuta od zračne luke Pico, predstavlja lako dostupnu bazu za istraživanje skrivenih ljepota otoka.

Kota Kinabalu, Malezija

Okružen prašumom i koraljnim grebenima, Kota Kinabalu putnicima nudi priliku da istraže jedan od najbogatijih ekosustava jugoistočne Azije, a istovremeno doprinesu njegovoj zaštiti. Ovdje se nalaze važne inicijative poput centra za rehabilitaciju orangutana Sepilok i centra za zaštitu malajskih medvjeda, posvećenih spašavanju i oporavku ugroženih i jedinstvenih vrsta. Turistički operatori pomažu oblikovati održiviji pristup turizmu osmišljavajući iskustva koja podržavaju život lokalne zajednice i smanjuju negativan utjecaj na okoliš - od planinarenja i izleta do boravaka na otocima. Posjetitelji mogu istražiti Nacionalni park Kinabalu, koji je na popisu svjetske baštine UNESCO-a, birati ture ronjenja koje ne ugrožavaju grebene kod otoka Gaya ili promatrati nosate majmune s riječnog krstarenja. Sve aktivnosti potiču svjesnije putovanje uz uživanje u iznimnim prirodnim i kulturnim pejzažima Sabaha.

Gdje odsjesti: U srcu grada smješten je Hilton Kota Kinabalu, koji nudi suvremen komfor uz četiri restorana, koktel bar i bazen na krovu s panoramskim pogledom na grad i luku. Hotel je posvećen odgovornom gostoprimstvu te posjeduje certifikat održivosti od treće strane. Za udaljeniji odmor, Bunga Raya Island Resort & Spa nudi prostrane vile s privatnim balkonima okrenutima prema džungli ili Južnokineskom moru, uređene toplim drvenim namještajem, a nositelj je certifikata Travelife for Accommodation, što potvrđuje njegovu predanost održivim praksama smještaja.

Monteverde, Kostarika

Visoko u maglovitim planinama Kostarike, Monteverde je pionir odgovornog turizma gdje se bujne prašume u oblacima, inicijative očuvanja koje vode lokalci i duboko poštovanje prema prirodi spajaju u jedno. Legendarna šuma Monteverde Cloud Forest Reserve dom je stotinama vrsta ptica, biljaka i životinja, uključujući rijetkog quetzala, i pokazuje kako ekoturizam može istodobno štititi osjetljive ekosustave i podržavati lokalne zajednice. U zemlji koja čuva čak 6 % svjetske bioraznolikosti i većinu svoje energije proizvodi iz obnovljivih izvora, Monteverde odražava nacionalnu predanost održivosti. Ekološki osviješteni smještaji, praksa smanjenja otpada i lokalno vođene ture omogućuju posjetiteljima da putuju smislenije. U duhu pura vida načina života, putnike ova destinacija poziva da putuju polako i pomažu očuvanje zajednice, pazeći na ovu čarobnu prirodu kako bi cvjetala i nadahnjivala generacije koje dolaze.

Gdje odsjesti: Los Pinos Cabins & Reserve nudi udobne kućice okružene bujnim vrtovima i planinskim pogledima, uz vlastiti rezervat prirode. Gosti mogu uživati u svježem povrću ubranom izravno iz hidroponskog vrta na imanju, što spaja udobnost i ekološki način života. Objekt s ponosom nosi nacionalni certifikat za održivi turizam Kostarike, čime potvrđuje svoju predanost odgovornim putovanjima i lokalnim inicijativama očuvanja.

Nelson, Novi Zeland

Smješten između zlatnih plaža i šumovitih brežuljaka Južnog otoka, Nelson spaja prirodne ljepote, kreativnost lokalne zajednice i sve veći fokus na održivom pristupu putovanjima. Kroz prolaz u Nacionalni park Abel Tasman, posjetitelji mogu uživati u obalnim šetnicama, turama posvećenima očuvanju mora ili vođenim biciklističkim avanturama. Regija je poznata po vinarijama s neutralnim ugljičnim otiskom, ekocertificiranim smještajima i nacionalnom programu Tiaki Promise, koji putnike poziva na brigu o zemlji, moru i kulturi Aotearoe. U Nelsonu i širem području Tasmana, lokalne Māori zajednice aktivni su partneri u očuvanju i kulturnom nasljeđu, oblikujući iskustva odgovornog turizma.

S gotovo trećinom teritorija Novog Zelanda pod zaštitom prirode i ambicioznim ciljem da se postigne 100 % proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, destinacije poput Nelsona pomažu oblikovati turistički model koji čuva ono što ovu zemlju čini tako posebnom.

Gdje odsjesti: Abel Tasman Lodge ekološki je osviješteno utočište, smješteno na kratkoj udaljenosti od ulaza u Nacionalni park Abel Tasman, koje nudi smještaj u kojem se udobnost spaja s odgovornim praksama. Gosti se mogu opustiti nakon dana provedenog u aktivnostima na otvorenom, poput vožnje kajakom, jahanja ili istraživanja obližnjih plaža. Objekt nudi prostor za roštilj, zajedničku kuhinju i praonicu rublja, dok su lokalni kafići, restorani i usluge vodenih taksija lako dostupni. Na raspolaganju su i rezervacije izleta i prijevoza kako bi gosti maksimalno iskoristili svoj boravak. Putnici također mogu razmotriti najam električnih vozila za kretanje po regiji.

Musanze, Ruanda

Smješten u podnožju planina Virunga, Musanze je postao središte turizma usmjerenog na očuvanje i jedan od najinspirativnijih primjera kako zaštita divljine može osnažiti lokalne zajednice. U blizini Nacionalnog parka Volcanoes posjetitelji mogu krenuti na održive pješačke ture promatranja gorila, pri čemu se prihod ulaže u lokalni razvoj i zaštitu kritično ugroženih gorila od kojih više od trećine svjetske populacije obitava upravo u Ruandi. Prihodi od dozvola ponovno se ulažu u očuvanje i dijele s lokalnim zajednicama, financirajući infrastrukturu, obrazovanje i lokalno poduzetništvo. Ruanda, s više od 10 % svoje zemlje pod zaštitom prirode, predvodi i projekte pošumljavanja, organske poljoprivrede i zaštite bioraznolikosti koje poboljšavaju zdravlje tla i sigurnost opskrbe hranom. Musanze poziva putnike da budu dio jedne od najvećih svjetskih priča o uspjehu u očuvanju prirode i istodobno dio njezina daljnjeg razvoja.

Gdje odsjesti: Sambora Kinigi Lodge, nedaleko od ulaza u Nacionalni park Volcanoes, kombinira suvremenu udobnost i autentičnu ruandsku kulturu. Samo 22 kilometra od Kinigiya, ovaj ekološki smještaj pruža mirnu bazu za pustolovine u divljini poput pješačkih tura za promatranje gorila i zlatnih majmuna. Gosti također mogu uživati u vođenim šetnjama prirodom, kulturnim turama i wellness sadržajima poput tretmana u spa centru i satova joge, a sve je osmišljeno kako bi se nadopunilo zadivljujuće prirodno okruženje i podržao održivi turizam u regiji.