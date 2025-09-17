Kako istražiti svijet a da ne potrošite bogatstvo

Budžet je i dalje glavna briga mladih putnika: više od pola, odnosno 64 % pripadnika generacije Z i 59 % milenijalaca u Hrvatskoj, kaže kako planiraju biti štedljiviji, dok 77 % generacije Z i 79 % milenijalaca pažljivo planira svoj budžet kako bi im putovanja i dalje bila ostvariva.*

Tehnologija kao ključni saveznik

Tehnologija im pritom pomaže donositi informirane odluke, od aplikacija uz pomoć kojih uspoređuju cijene (68 % generacije Z i 60 % milenijalaca) do programa vjernosti koje prate pažljivije nego prije (56 % generacije Z i 51 % milenijalaca). Digitalni alati olakšavaju im da ostanu u okviru budžeta, a pritom ne propuste doživjeti odredište. Mnogi su spremni prilagoditi stil putovanja, pri čemu je više od pola mladih putnika otvoreno za putovanja van sezone ili dulje rute ako na taj način mogu smanjiti troškove (57 % milenijalaca i 51 % generacije Z).

Istodobno, to ne znači da nisu fleksibilni. I dalje vole osjećaj uzbuđenja prilikom donošenja spontanih odluka, 45 % hrvatskih pripadnika generacije Z i 46 % milenijalaca sve češće razmišlja o last-minute putovanjima u potrazi za povoljnijim ponudama.

Detalji na odredištu koji utječu na odluke

Planiranje budžeta ne prestaje s rezervacijom putovanja. Detalji na samim odredištima poput ulaznica za turiste i turističkih taksi imaju važnu ulogu u tome. Više od pola mladih putnika, 51 % generacije Z i 50 % milenijalaca, razmislilo bi o svojoj odluci ako bi na odredištu bile uvedene ulaznice za turiste, dok kod 60 % generacije Z i 55 % milenijalaca isto vrijedi i za turističke takse.

Kako bi zadržali troškove pod kontrolom, mladi putnici se prilagođavaju na različite načine. Mnogi biraju povoljnija odredišta (50 % generacije Z i 47 % milenijalaca) ili smanjuju broj planiranih aktivnosti i odlazaka u restorane (20 % generacije Z i 35 % milenijalaca). Drugi pak rade suprotno - planiraju znatno unaprijed. Gotovo jedan od pet pripadnika generacije Z (19 %) i jedan od deset milenijalaca (12 %) rezerviraju puno ranije kako bi osigurali najbolje cijene.

Povoljna odredišta koja vrijedi otkriti

S obzirom na to da budžet za pripadnike generacije Z i milenijalce igra veliku ulogu u donošenju odluka o putovanju, nije iznenađenje da se povoljna odredišta nalaze na vrhu popisa njihovih želja. Kako bi inspirirao one koji žele izvući maksimum iz svog novca, a pritom ne propuste nezaboravne doživljaje, Booking.com je krenuo u potragu za povoljnim, uzbudljivim destinacijama koje čekaju da budu otkrivene.

Sunny Beach, Bugarska

Za putnike koji se žele opustiti na nekom još uvijek toplom mjestu, uz more, a istovremeno dobiti dobru vrijednost za svoj novac, Sunny Beach mogao bi biti pravi izbor. Ovaj živahni i popularni resort na Crnom moru razvijen je prije gotovo 70 godina kao vikend-odredište za bugarske obitelji, a danas je najveća turistička destinacija u zemlji. Duga pješčana plaža idealna je za cjelodnevne izlete, bilo da se radi o kupanju, gradnji pješčanih dvoraca ili igri odbojke na pijesku. Posjetitelji mogu zaviriti u prošlost Sunny Beacha istražujući uske, popločane ulice starog grada Nessebara, izgubiti se među antičkim ruševinama ovog UNESCO-ova lokaliteta svjetske baštine i diviti se povijesnim crkvama Krista Pantokratora i svete Sofije. Za doista nezaboravnu večer, tu je Catamaran Sunset Cruise oko Sunny Beacha i Nessebara - pjenušac u rashlađenim čašama dok plovite i promatrate zalazak sunca iznad horizonta Sunny Beacha i povijesnog starog Nessebara, savršen je spoj elegancije i očaravajućih pogleda.

Gdje odsjesti: Sunny Beach možete istražiti uz povoljan budžet iz udobnosti Harmony Suites Monte Carlo apartmanskog kompleksa. Putnicima nudi hotelske sadržaje poput vanjskog bazena, terase za objedovanje na otvorenom i dnevnih fitness treninga, uključujući jogu. Bilo da dan želite provesti uz bazen ili istražujući obližnje plaže, ovo je idealno mjesto za savršen odmor.

Algarve, Portugal

Jedno od povoljnijih obiteljskih odredišta u Europi, Algarve nudi mnogo više i za sve druge profile putnika. Uz netaknute plaže, šarmantna ribarska sela, vinograde i srednjovjekovne dvorce - sve je lako dostupno (i povoljno) automobilom - ovaj dio Portugala pruža širok raspon doživljaja za sve uzraste, po atraktivnim cijenama. Poznat po obilju sunca, Algarve putnike privlači dugim danima na pješčanim plažama: od mirnih voda pogodnih za kupanje i ronjenje do valovitih zona za surfanje. Putnici mogu posjetiti i Benagil Cave, najveću morsku špilju u Europi, gdje se uz malo sreće mogu uočiti i dupini. Na kopnu se pak može krenuti na pješačenje stazom Seven Hanging Valleys, istražujući stijenske formacije Ponta da Piedade. Nakon šetnje glad se lako utaži svježim plodovima mora, piri-piri piletinom i tradicionalnim Queijinhos de Figo (kolačima od smokava) koji se poslužuju u većini lokalnih restorana. Iako ovdje ne nedostaje uzbuđenja i avantura, Algarve je jednako privlačan i onima koji žele usporiti tempo i jednostavno provesti vrijeme izležavajući se na suncu.

Gdje odsjesti: S pogledom na grad sa zajedničke terase, Hostel Conii & Suites Algarve smješten je tik uz plažu i putnicima nudi udoban boravak po povoljnim cijenama. Od zajedničkog dnevnog boravka i TV sobe, do kuhinje u kojoj se svako jutro poslužuju topli napitci i svježa peciva, pa čak i bara u sklopu objekta - gosti ovdje mogu uživati u svom odmoru u Algarveu.