Najsretnija jela svijeta

Lunarna Nova godina započinje 17. veljače 2026. i označava početak razdoblja koje diljem Azije obilježavaju različiti rituali, obiteljskim običaji, ali i tradicionalna jela koja simboliziraju blagostanje i, prema vjerovanjima, donose sreću. Istraživanje Booking.com-a pokazalo je kako za mnoge putnike hrana nije samo dio putovanja. Upravo suprotno, često se ističe kao glavni motiv putovanja. Čak 41 % putnika iz Hrvatske odlučuje se posjetiti novu destinaciju baš zato da bi upoznali i doživjeli gastronomsko iskustvo specifično za mjesto koje posjećuju. Kako godina Konja galopira prema nama, Booking.com donosi pregled destinacija na kojima putnici iz Hrvatske mogu kušati "najsretnija jela na svijetu" - jela koja se pripremaju i poslužuju generacijama unazad, a donose blagostanje, zajedništvo i sreću u godini koja dolazi.

Yangshuo, Kina

Smješten među planinama i vijugavim rijekama kineske pokrajine Guangxi koje na prvi pogled oduzimaju dah, Yangshuo je mjesto u kojem se priroda i tradicija isprepliću. Tijekom Lunarne Nove godine na obiteljskom stol obavezno će se naći yu (riba). Yu se na mandarinskom izgovara jednako kao i riječ "višak". Zbog tog, to se jelo smatra izvorom obilja i bogatstva. Kao znak jedinstva i cjelovitosti, uvijek se poslužuje cijela riba, obično iz porodice šarana. Kako bi se blagostanje nastavilo i u budućnosti, tradicionalno se ne pojede do kraja.

Putnici iz Hrvatske koji posjete Yangshou u ovom razdoblju uživat će u svečanim gozbama u restoranima uz rijeku. Moći će kušati ribu na pari začinjenu nježno aromatiziranim đumbirom, mladim lukom i soja umakom. Međutim, mogućnosti ne završavaju na isprobavanju najsretnijih jela na svijetu. Putnici se mogu okušati i u kulinarskim radionicama te sami pripremiti ovo jelo.

Osim gozbi, ulice grada oživljavaju i crveni lampioni dok se njišu na drevnim zgradama i plesovi lavova na seoskim trgovima, zbog čega je lunarna Nova godina savršeno vrijeme za doživjeti čar ove destinacije. Kako bi iskustvo bilo što potpunije, putnicima se preporučuje istraže prepoznatljive vapnenačke krajolike Yangshuoa na splavima od bambusa ili pješače mirnim, ruralnim stazama.

Gdje odsjesti: Okružen planinama i bujnim zelenilom, Yangshou Zen Garden Resort - Rich Chinese Traditional Activities Garden Resort nudi mirno utočište idealno za opuštanje i refleksiju. Gostima su na raspolaganju panoramski pogledi na planine, vožnja biciklom uz rijeku Yulong te lagani, „plant-forward" obroci u restoranu resorta, prije povratka u prostrane sobe osmišljene za potpuni odmor nakon dana istraživanja sela uz rijeku.

Jeonju, Južna Koreja

Jeonju je u svijetu poznat kao gastronomska prijestolnica Koreje, a ujedno je i glavni i najveći grad pokrajine Jeonbuk. Zbog jednog tradicionalnog jela ima posebno značenje tijekom Lunarne Nove godine. U središtu slavlja je tteokguk, juha s rižinim kolačićima koja simbolizira dugovječnost, obnovu i ulazak u novu godinu života. Ovalni oblik kolačića podsjeća na drevne kovanice i dodatno naglašava želju za prosperitetom i srećom. U Jeonjuu se tteokguk priprema od bistre goveđe juhe ukrašene vrpcama od jaja, morskim algama i narezanim mesom, često prema obiteljskim receptima koji se prenose s generacije na generaciju.

Osim kušanja lokalnih specijaliteta, posjetitelji mogu istražiti Jeonju Hanok selo u kojem stotine tradicionalnih, drvenih kuća čine savršenu kulisu za obiteljske rituale i blagdanska okupljanja koja odaju počast prošlosti i budućnosti. Posjetitelji također mogu istražiti živahne gradske uličice s hranom, trgovine rukotvorinama i povijesna svetišta koja tijekom cijele godine predstavljaju bogatu umjetničku i kulinarsku baštinu Jeonjua.

Gdje odsjesti: Putnici mogu uroniti u povijest Jeonjua u Hanok Story Guesthouseu, toplom tradicionalnom smještaju samo nekoliko koraka od sela Jeonju Hanok. S klasičnom drvenom arhitekturom uparenom s modernim komforom, pansion uključuje miran vrt i jednostavan pristup kulturnim znamenitostima, štandovima s hranom i povijesnim uličicama, što ga čini idealnom bazom za otkrivanje korejske kulinarske prijestolnice.

Ipoh, Malezija

U Ipohu proslava Lunarne Nove godine odražava snažno kinesko nasljeđe i strast prema hrani. U ceremoniji proslave središnje mjesto zauzima yu sheng - šarena salata od sirove ribe koja se baca u zrak tijekom rituala poznatog kao loh hei. Vjeruje se da baš ovaj običaj donosi uspjeh i obilje. Pri tom, svaki sastojak salate ima posebno značenje. Povrće simbolizira rast, a umak predstavlja obilje i slatkoću u nadolazećoj godini.

Restorani u Ipohu često dodaju vlastiti pečat ovom jelu, koristeći lokalne namirnice i domaće umake. Sudjelovanje u zajedničkom ritualu u restoranu nezaobilazan je doživljaj za sve ljubitelje gastronomije. Nakon toga, posjet noćnim tržnicama poput Ipoh Night Marketa ili Gunung Rapat Night Marketa savršeno zaokružuje večer. Putnici, osim toga, mogu istražiti stari grad, diviti se britanskoj kolonijalnoj arhitekturi, razgledati obližnje vapnenačke špiljske hramove poput Perak Tonga i Kek Lok Tonga ili se uputiti na izlet u Cameron Highlands.

Gdje odsjesti: Smješten između vapnenačkih litica i tropske džungle, The Banjaran Hotsprings Retreat luksuzno je wellness utočište u kojem priroda igra glavnu ulogu. Geotermalni topli izvori, špilje s parom, privatne vile i holistički spa tretmani inspirirani drevnim malajskim i ayurvedskim ritualima garancija su za potpuno opuštanje.

Huế, Vijetnam

Smješten u središnjem Vijetnamu, uz obale Mirisne rijeke, Huế je grad u kojem su tradicije Lunarne Nove godine duboko povezane s carskom poviješću, obiteljskim običajima i simboličnom hranom. Tijekom proslave Tếta, vijetnamske Lunarne Nove godine, obitelji pripremaju bánh ch'ng - četvrtasti kolač od ljepljive riže, mungo graha i svinjetine, omotan u listove banane. Jelo simbolizira blagostanje, zahvalnost i poštovanje prema precima. Četvrtasti oblik predstavlja zemlju, dok okrugla varijanta simbolizira nebo.

Priprema bánh ch'nga sama je po sebi ritual koji okuplja više generacija, često kroz cjelonoćno kuhanje. Putnici iz Hrvatske koji posjete Hue u ovom razdoblju mogu iz prve ruke doživjeti tradicionalne običaje, uz posjete hramovima, obiteljske oltare i cvjetne tržnice prepune boja. Osim proslava, posjetitelji mogu istražiti Carsku citadelu koja je pod zaštitom UNESCO-a, prošetati mirnim pagodama i kraljevskim grobnicama razasutim uz Mirisnu rijeku.

Gdje odsjesti: Senna Hue Hotel spaja suvremenu udobnost, stil i izvrsnu središnju lokaciju, idealnu za istraživanje kulturnih i gastronomskih znamenitosti grada. Gosti se mogu opustiti u modernim sobama s pogledom na vrtove ili vanjski bazen, uživati ​​u objedovanju u okviru hotela i lako doći do tržnice Dong Ba, Carske citadele i Mirisne rijeke. Mirna atmosfera i sadržaji hotela čine ga dobrodošlim utočištem nakon dana provedenih u otkrivanju slojevite povijesti Huếa.