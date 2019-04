Tajland za početnike - Andamansko more

More je najljepše u Hrvatskoj... takve boje nema nigdje, sunce je predivno, plaže kao iz snova otoci su rajevi na zemlji... sve to ste čuli već stotinu puta, a ako imate familiju u dijaspori, znate da će oni gledati u svoja sadašnja mora i žaliti za Jadranom.

Sve će to držati vodu i ako svratite do nekih obližnjih zemalja, no kad vas put navede do Andamanskog mora, priča će najednom izgubiti smisao i zapitat ćete se zašto vam pričaju bajke od malih nogu. Da, tako je lijepo!

Ako vas u Tajland odvede Hrvatski klub putnika, najvjerojatnije ćete završiti u neuglednom mjestašcu Ao Nang, dijelu pokrajine Krabi, oko pola sata vožnje od istoimenog grada gdje slijećete usred noći, tako da ćete do hotela stići iza ponoći. Možda ćete i sami shvatiti da aerodrom zapravo nije baš manji od zagrebačkog, da su piste bitno veće i da su avioni oko vašega ogromni... no, to vas neće zanimati u tom trenutku.

Hotel će iznenaditi ne samo kadom u sobi (uz veliku tuš kabinu u kupaonici) već i sobom koja se u našim krajevima vodi kao dvosobni stan prije nego kao garsonijera ili jednosobni, ali pravi užitak dolazi tek ujutro kad zapjevaju ptice iz džungle, sunce lagano krene preko neba, a vi sjedite na balkonu i guštate...

>> Sve što vidite, snimio je Huawei MediaPad T5 >>

Ipak, priča još nije niti počela, da budemo iskreni. Spuštanje do obale je šetnja neuglednom cestom kraj niza hotela, hostela, motela, apartmana i svih ostalih mogućih oblika smještaja isprekidanih salonima za masažu, trgovinama i praonicama rublja (kila rublja oprana i ispeglana za par sati - cca 10 kuna, znači izlazite lijepi i uredni svaku večer). Kako se približavate obali, sve je manje mjesta za spavanje, a sve više restorana - shema je jednostavna: što je restoran veći, ima širu ponudu hrane (thai, indijska, kineska, pizza i slično), cijene su više, a hrana lošija.

Mali restorani su obično kombinacija thai i indijske kuhinje (skuplje), klopa je mrak, a cijene i više nego pristupačne. Uz to, na cesti se kuha sjajni pad thai u svim varijantama, ima štandova s koktelima po 20 kuna cijeli dan, a saloni za masažu su sve veći i opremljeniji.

I, na kraju, neugledno više ne vidite, jer vas pukne ovaj pogled.... i shvatite da ste zapravo stigli u raj...

I da, da ne bi bilo zabune... ovo je bezveze plaža na kojoj se gotovo nitko ne kupa, služi samo kao pristanište za tradicionalne long boats koji voze na izlete po obližnjim (puno ljepšim, vjerovali ili ne) plažama i bližim otocima...

>> Sve što vidite, snimio je Huawei MediaPad T5 >>

Kakva je to puno ljepša plaža? Ovakva, recimo...

Desetak minuta vožnje brodom do jedne od najljepših plaža košta 20-ak kuna (povratna karta), a putem do nje ćete izgubiti oči na nevjerojatnom krajoliku kraj kojeg vas voze likovi kojima je to normalan, svakodnevni pogled na svijet...

Railay Beach spada među najpoznatije plaže svijeta, a nakon što izađete iz čamca i stanete na taj božanski pijesak, postat će vam jasno da pretjerivanja nema - stvarno je nevjerojatno lijepo, a uz to ima i svega što vam treba.

Preciznije - tamo ima i turističkih naselja, restorana, kafića, trgovina - kao i svugdje, toplo preporučamo kupovinu cuge u njima jer, podsjećamo, nama omiljeno pivo nije prehrambeni artikl, pa ga je ispod 20 kunića teško pronaći u kafiću. U trgovini, iako mislite da ste trenutno na nekoj plaži iz Avatara, i dalje košta 11 kuna, fino i hladno....

Ao Nang ima i noćni život, naravno, vrlo uzbudljiv i bučan - barovi s terasama i pogledom na onu "bezveznu" plažu s početka priče potpuno su zapadnjački nastrojeni i opremljeni: pikado, bilijar i more ekrana sa sportskim prijenosima, klopa više manje u redu i ne preskupa, cuge u potocima jer je stalno neki happy hour gdje su kokteli i shotovi po dvadeset kuna ili manje.

Naravno, očekujte gomilu Engleza i Australaca, manje Amera i ostatka svijeta, dovoljan broj ladyboysa da se u svakom trenutku možete sjetiti da ste u Tajlandu i potpun nedostatak organa reda i mira, barem uniformiranih.

>> Sve što vidite, snimio je Huawei MediaPad T5 >>

Kad ste već u kvartu, ne smije se propustiti posjet noćnoj tržnici u samom Krabiju - svaki hotel ima organiziran prijevoz koji će vas ispasti cca 30ak kuna po glavi u oba smjera, a vozači će vas iskrcati pred marketom i doći po vas za otprilike 3 sata: zatvara se u 10 navečer.

Ako do ovog trenutka niste jeli na cesti, popustit ćete - to što se nudi na štandovima jednostavno je neodoljivo, od mesa do plodova mora kakve niste (i nećete tako brzo) vidjeli u životu, sve pripremljeno svježe, pred vama po cijenama na koje se morate nasmijati od srca i navaliti bez zadrške.

Mi smo ljubitelji sushija... možemo ga jesti uvijek i svugdje, no ovo na noćnoj tržnici u Krabiju nas je ostavilo bez daha. Ustalom, slika govori više od riječi, kažu...

Ovo što piše 10 - to je, naravno, cijena u bahtima, prevedeno u kune - 2 kune komad. Upravo iz tog razloga nema sljedeće fotke našeg tanjura koji smo kupili, jer bi to bilo ipak previše za pokazati...

Osim hrane, tržnica je puna štandova s domaćim rukotvorinama raznih vrsta (naravno, ima i kineske robe), svirača na narodnim instrumentima i - glavna pozornica na kojoj se izmjenjuju skupine ladyboysa koji na playback pjevaju zapadnjačke hitove pokušavajući pritom izgledati kao plesačice... Upozorenje - ako vam padne na pamet ići se slikati s njima nakon nastupa, što će vas pozvati da napravite, znajte da fotka s jednim košta 200 bahta iliti 40 kuna... ako su dvije/dva uz vas, duplo... pa razmislite još jednom treba li vam takva uspomena.

Sve u svemu, čudesne ljepote prirode tajlandske obale stvarno treba vidjeti...a u sljedećem (i posljednjem) nastavku vodimo vas na otoke... koji su, ma koliko to nemoguće zvučalo, još ljepši od svega što ste ovdje vidjeli.