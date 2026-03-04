Booking.com istražuje ambicije u ugostiteljstvu

Booking.com objavio je novo istraživanje temeljeno na uvidima iz cijelog smještajnog sektora, koje ističe rastuću razliku između budućih potreba za vještinama i trenutačnih prioriteta u obuci.

U Istraživanju je sudjelovalo oko 5.000 profesionalaca iz sektora turističkog smještaja (poslodavaca i zaposlenika) diljem Europe, uz gotovo 200 detaljnih intervjua s industrijskim stručnjacima i stručnjacima za tržište rada. Ovaj raznolik skup perspektiva omogućio je sveobuhvatno razumijevanje poteškoća s kojima se suočava europski sektor turističkog smještaja.

Suprotstavljeni prioriteti

Iako 59 % poslodavaca kaže da nedostatak vještina trenutačno ne utječe na njihovo poslovanje, istraživanje otkriva sve veći jaz između percepcije i spremnosti. Kako se tehnološke promjene ubrzavaju, mnoge tvrtke ne uspijevaju dati prioritet upravo onim kompetencijama za koje priznaju da će biti ključne u budućnosti.

Osam od deset (82 %) poslodavaca izjavilo je da će digitalna pismenost biti ključna za njihovo poslovanje u budućnosti, no samo 16 % trenutno je smatra prioritetnom potrebom za obuku. Nešto veći naglasak stavljen je na korištenje tehnologije za veću učinkovitost i kvalitetu usluge za goste, što 78 % ispitanika smatra sve važnijim, ali i dalje manje od trećine (29 %) to ima kao glavni fokus obuke.

Slični obrasci pojavili su se i kod drugih kompetencija. Devet od deset (87 %) ispitanika očekuje da će vještine povezane s održivošću i upravljanjem okolišem dobivati na važnosti, ali samo 11 % danas daje prioritet obuci u tom području. Kada je riječ o prodaji, marketingu i sposobnostima koje potiču prihode, 78 % kaže da će te vještine biti ključne, dok samo 9 % trenutno daje prioritet njihovom razvoju.

Podijeljena pažnja i prikrivena razina samopouzdanja

Takozvane. „meke vještine" pokazale su određene kontradikcije. Samo 12 % poslodavaca smatra korisničku uslugu najvećom potrebom za obukom, no kada su dobili priliku odabrati jedno područje u kojem bi željeli poboljšati slabije rezultate, upravo je to bila najčešće odabrana opcija. Istovremeno, industrijski i stručnjaci za tržište rada naglašavaju potrebu za kontinuiranim ulaganjem u razvoj mekih vještina, pri čemu su komunikacija, prilagodljivost i timski rad dosljedno istaknuti kao područja u kojima postoje nedostaci. S obzirom na neposredan utjecaj ovih ključnih vještina u izravnom radu s gostima na poslovne rezultate, razumljivo je da se poslodavci fokusiraju na kratkoročne nedostatke u usluzi, dok potrebe budućnosti stavljaju u drugi plan.

Razina samopouzdanja zaposlenika također može smanjiti osjećaj hitnosti. Tri četvrtine (75 %) zaposlenika smatra da imaju visoku razinu digitalne pismenosti, uz jednako pozitivnu percepciju svojih kompetencija u radu s hotelskim digitalnim sustavima (69 %), donošenju odluka temeljenih na podacima (67 %), prodaje, marketinga i distribucije (66 %) te upravljanja prihodima i određivanja cijena (64 %). Kada je riječ o mekim vještinama, korisnička usluga ocijenjena je kao njihova najjača kompetencija.

Unatoč tome, 36 % zaposlenika navelo je nedostatak relevantnih vještina kao prepreku napredovanju u karijeri kakvu žele. S gotovo 70 % ispitanika koji ugostiteljstvo vide kao dugoročnu karijeru, a 83 % koji teži rukovodećim pozicijama, prijavljeno samopouzdanje u postojeće vještine možda ne prikazuje cjelokupnu sliku.

Rješavanje razlika u vještinama

Uvođenje strukturiranog programa usavršavanja predstavlja izazov za mnoge pružatelje smještaja. Europski barometar smještajnog sektora za 2025. godinu kao glavne prepreke navodi visoke troškove i poteškoće u usklađivanju s postojećim poslovnim obvezama. U istom istraživanju, 42 % ispitanih smještajnih objekata također je istaknulo da visoka fluktuacija zaposlenika dodatno otežava provedbu obuka.

Iako odgovarajući okviri još nisu u potpunosti uspostavljeni, postoje ohrabrujući signali da su poslodavci spremni podržati razvoj zaposlenika - uz odgovarajuće uvjete. Pola ispitanih poslodavaca potaknula bi online obuku kada bi bila niskog troška, visoke kvalitete i dostupna na lokalnom jeziku, a u prosjeku su spremni izdvojiti 4,6 sati tjedno radnog vremena svojih zaposlenika za takvo usavršavanje. U Hrvatskoj je ta otvorenost čak i nešto veća gdje 54 % poslodavaca u smještajnom sektoru navodi kako bi poticalo online obuku. Zaposlenici su jednako zainteresirani: 88 % njih vjerojatno bi sudjelovalo u online obuci ako bi bila dostupna te su spremni u prosjeku uložiti oko tri sata tjedno.

„Neovisni smještajni objekti nezamjenjiv su temelj europskog turističkog ekosustava, stoga se nesklad između potreba digitalne transformacije i trenutačnih prioriteta u obuci ne može zanemariti", rekao je Matthias Schmid, SVP Accommodations u Booking.com-u. „Booking.com već dugo je posvećen podršci i kontinuiranom rastu i razvoju naših partnera te vjerujemo da je sada trenutak za snažnu suradnju unutar cijele industrije kako bi se definirala dostupna i lako primjenjiva rješenja koja će pomoći u rješavanju nedostatka vještina i osigurati buduću konkurentnost."

Za detaljniji uvid u rezultate istraživanja i širi kontekst posjetite: https://www.statista.com/study/193478/upskilling-european-hospitality