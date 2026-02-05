Blizu dvije trećine građana provodi zimski odmor u Hrvatskoj

Na početku ove sezone zimskih odmora Hrvati su i dalje usmjereni na putovanja, sport i aktivnosti na otvorenom. Novo istraživanje kompanije Visa* pokazuje da su zimski sportovi i dalje među najpopularnijim vidovima rekreacije - više od polovine ispitanika (53 %) zanima se za zimske aktivnosti, pri čemu je entuzijazam najizraženiji među odraslima u dobi od 30 do 39 godina (55 %).

Najčešći zimski sport kojim su se Hrvati bavili u posljednjih pet godina je klizanje (37 %). Slijede turno skijanje (14 %), alpsko skijanje (13 %), snowboarding (8 %) i hokej na ledu (6 %). Kada je riječ o aktivnostima koje bi željeli isprobati tijekom zimskog odmora, gotovo polovica ispitanika (46 %) želi skijati, dok drugi biraju vožnju psećim saonicama (35 %) ili klizanje (34 %). Oko dvije trećine građana planira provesti odmor u Hrvatskoj (62 %), dok se 38 % odlučuje za putovanje u inozemstvo, ponajprije u Austriju (8 %) ili Sloveniju (8 %).

Tijekom protekle godine većina Hrvata kupila je neku vrstu opreme za zimske sportove (69 %). Gotovo polovica ispitanika nabavila je zimsku sportsku odjeću (46 %). Odjeća (37 %) i obuća (22 %) najčešće su kategorije opreme koje se kupuju redovito. S druge strane, gotovo polovica građana radije posuđuje opremu (48 %), a gotovo svaki treći Hrvat posudio je skije ili snowboard (29 %).

Umjetna inteligencija mijenja način kupovine opreme za zimske sportove

Umjetna inteligencija sve je prisutnija i u Hrvatskoj - 15 % ispitanika već ju je koristilo za kupnju ili najam zimske opreme, a gotovo polovica (47 %) razmatra takvu mogućnost u budućnosti.

Način plaćanja oblikuje ponašanje potrošača na skijalištima

Hrvati destinacije za zimski odmor najčešće biraju prema ponudi - od wellness i spa sadržaja, lokalne gastronomije do aktivnosti na snijegu. Kada je riječ o plaćanju na skijalištima, jednostavnost je ključna: devet od deset ispitanika preferira kartično plaćanje ili mobilne novčanike (85 %). Trgovci koji ne prihvaćaju digitalna plaćanja riskiraju gubitak prihoda, jer skijaši i snowboarderi mijenjaju ponašanje kad digitalne opcije nisu dostupne. Polovica ispitanika kaže da bi bez digitalnog plaćanja potrošila manje (12 %), odabrala drugog trgovca (18 %) ili se više ne bi vratila (10 %).

„Ove promjene u navikama pokazuju kako tehnologija utječe ne samo na načine plaćanja, već i na odluke o putovanjima. Tehnološki napredak promijenio je način na koji trošimo, upravljamo novcem i organiziramo svakodnevicu. To je jasno vidljivo i pri planiranju zimskih odmora. Prošle godine polovica onih koji su planirali zimski odmor birala je putovanja u inozemstvo (50 %), dok je ove godine taj udio 38 %. Odabir inozemnih destinacija najčešće se temelji na kvaliteti skijališta i praktičnosti, dok domaći odmor privlači udobnošću, blizinom i jednostavnošću prijevoza", istaknula je Renata Vujasinović, direktorica Visa Croatia.

Zimske olimpijske i paraolimpijske igre Milano Cortina 2026 potiču veći interes za zimske sportive

Prema Visi, službenom tehnološkom partneru za plaćanja Zimskih olimpijskih i paraolimpijskih igara, očekuje se snažan rast europske industrije zimskih sportova zahvaljujući Milano Cortini 2026. Visa istraživanje provedeno na više od 16.000 potrošača na 16 globalnih tržišta pokazuje da entuzijazam za zimske sportove doseže nove razine.

Otprilike svaki treći ispitanik (34 %) navodi da su ga Igre inspirirale da se i sam počne baviti zimskim sportovima, dok gotovo svi (93 %) očekuju da će Igre potaknuti gledatelje na praćenje natjecanja.