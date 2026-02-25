Booking.com predstavlja najgostoljubivije gradove na svijetu u 2026.
Zapravo više od pola hrvatskih putnika (54 %*) kaže da ih pri odlučivanju o odredištu putovanja jako privlače mjesta s gostoljubivim lokalnim stanovništvom
Bilo da je riječ o avanturi s popisa životnih želja ili prijeko potrebnom odmoru, putnici dosljedno traže odredišta koja nude nezaboravna iskustva, odličan omjer cijene i kvalitete te srdačnu, gostoljubivu atmosferu. Zapravo više od pola hrvatskih putnika (54 %*) kaže da ih pri odlučivanju o odredištu putovanja jako privlače mjesta s gostoljubivim lokalnim stanovništvom.
U okviru četrnaestog izdanja nagrada Traveller Review Awards Booking.com otkriva 10 najgostoljubivijih gradova u 2026. godini prema više od 370 milijuna potvrđenih recenzija putnika iz cijelog svijeta. Odredišta odabrana na temelju udjela lokalnih partnera dobitnika ovogodišnje nagrade ističu se po vrhunskoj usluzi i predanosti izvrsnom gostoprimstvu.
Montepulciano, smješten visoko iznad toskanskog krajolika kao dragulj na vrhu brda, mjesto je u kojem srednjovjekovna arhitektura, vrhunsko vino i pogledi na vinograde stvaraju atmosferu bezvremenog šarma. Grad poznat po slavnom vinu Vino Nobile di Montepulciano poziva posjetitelje da prošetaju renesansnim palačama i uskim kamenim uličicama koje vode do Piazza Grandea, središnjeg trga okrunjenog impozantnim tornjem Palazzo Comunale i zadivljujućim pogledima na brežuljke i sljemena obrubljena čempresima. Jednako su privlačne i kulinarske tradicije grada, od prepoznatljive ručno valjane tjestenine pici do zasitnih lokalnih jela kao što je firentinski odrezak. Da bi dodatno uživali u lokalnoj kuhinji i izbliza doživjeli ruralni toskanski život, putnici mogu krenuti na pustolovinu sa svinjama Cinta Senese uz zaustavljanja u maslinicima i vinogradima prije posjeta svinjama Cinta Senese prepoznatljivima po svojem bijelom pojasu. Spojem bogate povijesti, lijepih krajolika i profinjenog gostoprimstva Montepulciano jednostavno nudi autentičan odmor u Toskani.
Gdje boraviti: Villa Cicolina, nekadašnja ladanjska kuća plemićke obitelji iz Montepulciana, danas je prekrasan hotel koji služi kao gostoljubiva baza za posjetitelje grada. Hotel je ukrašen originalnim slikama i oslikanim stropovima te opremljen antiknim namještajem koji podsjeća na bogatu povijest grada. Gosti mogu istražiti vrtove hotela koji vode do male crkve, kao i hotelski vinski podrum u kojem se nalazi impresivna zbirka vina i maslinovog ulja.
Kako doći onamo: Montepulciano je udaljen nekoliko sati vožnje sjeverno od Međunarodne zračne luke Fiumicino u Rimu, a do njega se može doći javnim autobusom i vlakom ili, što je praktičnije, unajmljenim automobilom.
Živahni lučki grad Magong, smješten na zapadnoj obali otoka Penghu, besprijekoran je spoj povijesnih vizura, živopisnih tržnica i obalnih krajolika. Grad poznat po stoljetnim hramovima i tradicionalnoj arhitekturi mami goste da prošetaju uskim ulicama uz koje su poredane zgrade od crvene cigle, dive se raskošno ukrašenom hramu Tianhou i istražuju obalu prošaranu ribarskim brodovima i kafićima uz more. Obližnja ulica Zhongyang Old Street prepuna je tradicionalnih trgovina i obrta, a noću oživljava uz omlete od kamenica, pečene lignje i sorbet od kaktusa. Putnici mogu istražiti i ribarska sela te farme kako bi kušali svježe plodove mora uz lokalno pripremljena pića te uživali u toplom gostoprimstvu zajednice otoka Penghu. Dramatične litice s bazaltnim stupovima, pješčane uvale i bistro more odmah izvan grada nude neke od najboljih obalnih krajolika Tajvana, a sezonski događaji kao što je festival vatrometa na Penghuu te lokalni specijaliteti kao penghuanski kolač od smeđeg šećera ističu živahni kulturni duh otoka. Mješovita kulturna baština, slikoviti pogledi na ocean i topla lokalna gostoljubivosti u Mangongu pružaju autentičan i nezaboravan otočni odmor na Tajvanu.
Gdje boraviti: Beachcastle & Sea View Villa s pogledom na plavo more Magonga i Qingwan Cactus Park mirno je mjesto za odmor uz more udaljeno tek pet minuta pješice od plaže Shanshui. Gostoljubivi objekt ima 17 jedinica sa sunčanom terasom, bujnim vrtovima i bazenom. Obitelji mogu koristiti unutarnju igraonicu i vanjsko igralište, dok aktivni putnici mogu dogovoriti vođene izlete s ronjenjem s maskom i dihaljkom. Lako su dostupne kulturne i prirodne atrakcije, uključujući plažu Shili, hram Penghu Mazu i memorijalni muzej Chang Yu-sheng, a Zračna luka Makung udaljena je samo 25 minuta vožnje automobilom.
Kako doći onamo: česti su letovi s kopna Tajvana u trajanju 40 - 50 minuta, a dostupna je i opcija trajekta iz Chiayi Budaija ili Kaohsiunga do luke Magong.
San Martín de los Andes, Argentina
San Martín de los Andes smješten je na mirnim obalama jezera Lácar i okružen surovim vrhovima Anda, a predstavlja utočište u Patagoniji u kojem se spajaju alpski ugođaj i prirodna ljepota. Šarmantne ulice grada s drvenim planinskim kućama, kafići uz jezero te zanatske trgovine pozivaju posjetitelje na ugodnu šetnju i upijanje mirnog okruženja. Ljubitelji prirode mogu se uputiti u obližnji Nacionalni park Lanín, veliko prostranstvo drevnih šuma, blistavih rijeka i vulkanskih krajolika savršenih za planinarenje, kajakarenje i promatranje biljnog i životinjskog svijeta. Tijekom zimskih mjeseci (između lipnja i kolovoza) Cerro Chapelco idealno je mjesto za skijaše i snowboardere, a ljeti se otkrivaju suncem obasjane staze i skriveni slapovi. San Martín de los Andes svojim spokojnim krajolikom, prilikama za pustolovine i bogatom lokalnom kulturom predstavlja autentično mjesto za odmor u Patagoniji u kojem posjetitelji imaju priliku i za opuštanje i za uzbuđenja.
Gdje boraviti: El Refugio Ski & Summer Lodge ugodan je planinski smještajni objekt prepun rustikalnog šarma i modernih udobnosti. Putnici se mogu opustiti u jedinicama uređenima u stilu planinskih kuća, odmoriti pokraj ognjišta ili u knjižnici te uživati u unutarnjem bazenu i spa centru nakon dana provedenog u pustolovinama na otvorenom. Koliba nudi izravan pristup skijaškim stazama, krepak doručak te je opremljena besplatnim parkiralištem i uslugama pranja rublja da bi svaki boravak prošao lagodno. Okružen šumama i širokim pogledima na planine, El Refugio pruža mjesto za miran odmor putnicima koji traže savršen spoj pustolovina, opuštanja i pravog iskustva patagonijskog života.
Kako doći onamo: San Martín de los Andes udaljen je 30 minuta vožnje od zračne luke Aviador Carlos Campos
Harrogate, Ujedinjeno Kraljevstvo
Smješten u srcu North Yorkshirea, Harrogate je elegantan engleski grad s toplicama pun povijesnog šarma. Grad prepun modernih i suvremenih kafića, nezavisnih trgovina i staza po lijepim vrtovima savršenih za ugodne šetnje uokviruju šarmantni bulevari i raskošna viktorijanska pročelja. Perivoj Valley Gardens pršti bojama, a četvrt Montpellier oduševljava nezavisnim trgovinama i živahnim vinskim barovima smještenima između povijesnih terasa. Harrogate je poznat i po turskim kupeljima u kojima se nudi suštinsko spa iskustvo u skladu s dugogodišnjom wellness baštinom grada. Očaravajući svojom skladnom mješavinom kulture i zelenila, Harrogate poziva putnike da se opuste dok otkrivaju mirniji kutak sjeverne Engleske.
Gdje boraviti: York Place One moderan je i svjetlom ispunjen smještajni objekt udaljen tek 500 metara od knjižnice Harrogatea te s pogledom na gradski park koji se proteže na 200 hektara poznat kao The Stray. Nedavno obnovljen apartman s jednom spavaćom sobom sadrži veliki bračni krevet, pametne televizore i besplatno privatno parkiralište. Do kafića, butika i kulturnih atrakcija u centru grada jednostavno se dođe pješice, a do dvorca Ripley, Bramham Parka i Rudding Park Spa centra stiže se kratkom vožnjom.
Kako doći onamo: do Harrogatea je jednostavno doći bilo zrakoplovom ili vlakom. Zračna luka Leeds Bradford udaljena je manje od 30 minuta vožnje, a redovite željezničke linije grad povezuju s obližnjim gradovima u Ujedinjenom Kraljevstvu kao što su Leeds i York.
Fredericksburg, Teksas, Sjedinjene Američke Države
Fredericksburg, smješten usred brežuljaka Texas Hill Countryja, spoj je gostoljubivosti malog grada i bogate kulturne baštine. Osnovali su ga 1846. godine njemački doseljenici, a grad svoje korijene čuva kroz tradicionalnu arhitekturu, autentičnu kuhinju i energične festivale kojima se slavi njegovo europsko podrijetlo. Grad je spoj povijesti, avanture i južnjačke gostoljubivosti. Ljubitelji prirode mogu istražiti obližnji državni park prirode Enchanted Rock s upečatljivom ružičastom granitnom kupolom, slikovitim planinarskim stazama i prilikama za promatranje zvijezda, dok oni koji traže blaži tempo mogu šetati glavnom gradskom ulicom i istraživati riznicu butika, umjetničkih galerija i tradicionalnih pekarnica. Posjetitelji se mogu pridružiti i drugim putnicima u istraživanju kulturne ponude grada na obilasku povijesne četvrti. Fredericksburg nudi brojne restorane u kojima se poslužuju jela od lokalno uzgojenih namirnica te živahne lokale za uživanje u glazbi, karakteristike zbog kojih je Fredericksburg poznat po svojoj gostoljubivoj atmosferi.
Gdje boraviti: Luxury Shipping Container The Desert Escape elegantna je i udobna vila s jednom spavaćom sobom od koje se kratkom vožnjom lako dolazi do vinograda Rancho Ponte i državnog parka Old Tunnel. Omogućuje jednostavan pristup vinarijama u okolici Fredericksburga, pustolovinama na otvorenom i šarmu malog grada. Gosti mogu pripremati vlastita jela u potpuno opremljenoj kuhinji i opustiti se uz planiranu ugodnu večer ispred televizora, a sve to u mirnom okruženju idealnom za opuštanje.
Kako doći onamo: Fredericksburg je nešto više od sat vremena vožnje prema sjeverozapadu udaljen od Međunarodne zračne luke San Antonio ili 90 minuta vožnje prema zapadu od Međunarodne zračne luke Austin-Bergstrom.
Pirenópolis je očaravajući grad u srcu središnje brazilske savezne države Goiás, prepun povijesne važnosti, bogate kulture i prirodne ljepote. Njegove popločane ulice, šarena gradska arhitektura, zanatske trgovine i barokne crkve oduševit će svakoga, a u okolnim brdima skriva se više od 80 slapova, uključujući mirni Meia Lua i mistični Cachoeiras dos Dragões. Putnici mogu unajmiti automobil za istraživanje vlastitim tempom ili se pak pridružiti vođenim obilascima koji istražuju skrivene bazene, šumske staze i slikovite vidikovce putem. Lokalni karakter dodatno naglašavaju regionalna kuhinja grada i živahne tržnice rukotvorina, a u razdoblju od travnja do lipnja ulice se ispunjavaju glazbom, plesom te tradicionalnim okusima i mirisima lokalne kuhinje povodom svetkovine Festa do Divino Espírito Santo. Kao mješavina pustolovine, povijesti i tople brazilske gostoljubivosti Pirenópolis nudi priliku za nezaboravan odmor.
Gdje boraviti: smješten u srcu starog grada Pirenóplisa, Confraria da Prata Flats udaljen je tek pet minuta pješice od crkve Nossa Senhora do Rosário. Gosti se mogu odmoriti u ugodnim i dobro opremljenim apartmanima, opustiti se na sunčanoj terasi ili u bujnom vrtu ili se pak okupati u vanjskom bazenu otvorenom tijekom cijele godine. Objekt ima i prostor za piknik, vanjski kamin te prostore za sjedenje savršene za upijanje sunca u Pirenópolisu ili uživanje u besplatnom doručku koji se poslužuje u objektu.
Kako doći onamo: Pirenópolis je udaljen oko 3 sata vožnje od Brasílije i otprilike 2 sata od Goiânije, što olakšava odlazak na odmor u srcu Goiása.
Smješten na surovoj zapadnoj obali Namibije, Swakopmund je obalni grad u kojem se zlatne dine susreću s Atlantikom, nudeći jedinstvenu kombinaciju pustolovine, prirode i kulture. Posjetitelji mogu sandboardati niz visoke pustinjske padine, upustiti se u uzbudljive vožnje kajakom uz razigrane tuljane kod Pelican Pointa ili istraživati slikovite gradske ulice s povijesnom arhitekturom, specijaliziranim trgovinama i modernim kafićima. Ljubitelji hrane mogu uživati u jelima nadahnutima njemačkom kuhinjom, svježim plodovima mora i vrhunskim craft pivima, dok godišnji događaji kao što je Oktoberfest ističu živahni i povijesni duh grada. Svojim pustinjskim krajolicima i vidicima, slikovitom obalom i bogatom kulturnom baštinom Swakopmund svakom putniku obećava nezaboravna iskustva.
Gdje boraviti: Fritz Manor Bed and Breakfast smješten je u mirnoj četvrti Swakopmunda i ugodno je mjesto za boravak od kojeg se kratkom šetnjom lako stiže do plaže The Mole i živahnog središta grada. Posvećen oživljavanju tradicije smještaja s doručkom u Swakopmundu, ovaj butik objekt spaja modernu udobnost s bogatim arhitektonskim karakterom. Gosti mogu uživati u prostranim jedinicama, pristupačnim sadržajima pogodnim za obitelji te kontinentalnom doručku prije nego što krenu u istraživanje neobičnih trgovina, primamljivih kafića, lokalnih muzeja ili se jednostavno opuste pod obalnim nebom. Fritz Manor savršena je baza za namibijsku avanturu.
Kako doći onamo: Swakopmund nema vlastitu zračnu luku, ali putnici mogu letjeti do Walvis Bay Rooikopa, koji je udaljen nešto više od 30 kilometra.
Visoko u planinskoj japanskoj regiji Hida nalazi se grad Takayama u kojem šarm razdoblja Edo živi i danas. U četvrti Sanmachi Suji u uskim ulicama nalaze se prekrasno očuvane drvene kuće trgovaca, tradicionalne vrionice sakea i zanatske radnje koje vam omogućuju za zakoračite u prošlost. Tržnica Miyagawa uz rijeku svakog jutra oživi, a vođeni obilasci proizvodnje sakea otkrivaju tajne proizvodnje tog kultnog alkoholnog pića od riže te neizostavno završavaju kušanjem. U blizini se nalaze selo naroda Hida i selo Shirakawa-go s UNESCO-ova popisa svjetske baštine, koja predstavljaju stoljećima staru ruralnu arhitekturu i daju dodatnu dubinu svakom posjetu. Posjetitelji mogu uživati u govedini Hida koja se poslužuje na užarenim yakiniku roštiljima ili u zdjelici krepke juhe ramen, kao i u lokalnim specijalitetima kao što su Hoba miso pečen na listovima magnolije. Svojom kombinacijom povijesti, zanata i kulinarskih užitaka Takayama pruža toplo i nezaboravno tradicionalno japansko iskustvo.
Gdje boraviti: Ryokan Tanabe, objekt smješten u srcu starog grada Takayame, putnicima pruža autentičan japanski smještaj udaljen samo nekoliko koraka od povijesnih ulica i željezničkih stanica. Sobe obložene tatamijem, futoni te večere kaiseki u sobi uvlače vas u lokalnu kulturu, a umirujuće onsen kupke savršeno su mjesto za opuštanje nakon istraživanja grada. Zbog svoje mirne atmosfere i nenadmašne lokacije ovaj objekt idealna je baza za otkrivanje bogate baštine Takayame te opuštanje u autentičnom japanskom stilu.
Kako doći onamo: do Takayame se jednostavno dolazi vlakom ili automobilom. Ryokan Tanabe udaljen je samo 7 - 10 minuta hoda od kolodvora Takayama, koji je vožnjom vlakom kroz lijep krajolik povezan s Nagoyom. Oni koji dolaze zrakoplovom do grada mogu doći dvosatnom vožnjom od obližnjih regionalnih zračnih luka, uključujući Toyamu i Matsumoto.
Okružen zlatnim plažama i bujnim zaleđem, Noosa Heads na istočnoj obali Australije mjesto je za sunčani odmor gdje putnici mogu jednako uživati u pustolovinama i opuštanju. Surferi jašu na legendarnim valovima plaže Main Beach, dok je mirno more u Little Coveu savršeno za veslanje na dasci ili plivanje. Vijugave obalne staze kroz Nacionalni park Noosa otkrivaju rtove s panoramskim pogledima, skrivene uvale i priliku da posjetitelji vide koale, dupine i autohtone ptice. Hastings Street prepun je butik trgovina, kafića i restorana, stvarajući kombinaciju opuštene atmosfere plaže i živahne energije. Ako želite malo promijeniti tempo, mirno krstarenje kroz Noosa Everglades vodi vas po mirnim vodenim putovima poput zrcala okruženim šumama eukaliptusa i mirnim močvarama te predstavlja nezaboravan način za povezivanje s prirodnim ljepotama regije i uživanje u njima.
Gdje boraviti: Noosa Boutique Apartments & Elkhorn Villas udaljen kratku šetnju od Hastings Streeta te manje od 600 metara od plaže Noosa, objekt je koji se sastoji od modernih i jedinstveno uređenih apartmana i vila s klima-uređajem, sunčanim interijerom i privatnim terasama ili balkonima, od koji neki gledaju na rijeku Noosa. Gosti mogu uživati u grijanom vanjskom bazenu i spa centru, besplatnom natkrivenom parkiralištu te jednostavnom pristupu butik trgovinama, kafićima ili čak ranojutarnjem surfanju.
Kako doći onamo: Noosa Heads udaljen je oko 30 minuta vožnje od zračne luke Sunshine Coast ili otprilike dva sata od zračne luke Brisbane koja nudi više međunarodnih letova.
Okružena dugačkom baltičkom obalom i dinama koje mirišu na borove, Klaipėda je mjesto za odmor uz more uz stalni vjetrić te spoj pomorske baštine i modernog obalnog života. Šarmantni stari grad prepun skeletnih kuća, kafića i popločanih ulica vodi do luke pune trajekata, jedrilica i brodova. Preko mora nalazi se Kurska prevlaka pod UNESCO-ovom zaštitom s dinama, šumama i plažama savršenima za biciklizam, planinarenje i promatranje biljnog i životinjskog svijeta. Po povratku u grad plaža Smiltynė, Muzej mora i delfinarij, parkovi skulptura i ljetni festivali stvaraju opuštenu atmosferu bogatu kulturom. Kad padne noć, ručno izrađeni drveni kanui klize niz rijeku Danė i prolaze pokraj osvijetljenih obala do tihe, očaravajuće strane starih ulica Kaipėde. Povijesne ulice, mirne plaže i svjetlucave noći na rijeci u Klaipėdi predstavljaju ljepotu litavske obale i osvježavajuću morsku privlačnost.
Gdje boraviti: Adler Aparthotel elegantna je i praktična baza za otkrivanje grada i živahne obale. Smještaj se nalazi u obnovljenoj povijesnoj zgradi, a predstavlja spoj suvremenog dizajna i baltičkog karaktera s izloženim ciglama i toplim drvenim namještajem. S obzirom na fleksibilnu samostalnu prijavu i dobru uslugu ovaj aparthotel omogućuje vam besprijekoran boravak u modernom i ugodnom smještaju.
Kako doći onamo: Klaipėda je lako dostupna putnicima koji dolaze zrakoplovom u Međunarodnu zračnu luku Palanga i udaljena je samo 40 minuta vožnje automobilom.
