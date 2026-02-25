Booking.com predstavlja najgostoljubivije gradove na svijetu u 2026.

Bilo da je riječ o avanturi s popisa životnih želja ili prijeko potrebnom odmoru, putnici dosljedno traže odredišta koja nude nezaboravna iskustva, odličan omjer cijene i kvalitete te srdačnu, gostoljubivu atmosferu. Zapravo više od pola hrvatskih putnika (54 %*) kaže da ih pri odlučivanju o odredištu putovanja jako privlače mjesta s gostoljubivim lokalnim stanovništvom.

U okviru četrnaestog izdanja nagrada Traveller Review Awards Booking.com otkriva 10 najgostoljubivijih gradova u 2026. godini prema više od 370 milijuna potvrđenih recenzija putnika iz cijelog svijeta. Odredišta odabrana na temelju udjela lokalnih partnera dobitnika ovogodišnje nagrade ističu se po vrhunskoj usluzi i predanosti izvrsnom gostoprimstvu.

Montepulciano, Italija

Montepulciano, smješten visoko iznad toskanskog krajolika kao dragulj na vrhu brda, mjesto je u kojem srednjovjekovna arhitektura, vrhunsko vino i pogledi na vinograde stvaraju atmosferu bezvremenog šarma. Grad poznat po slavnom vinu Vino Nobile di Montepulciano poziva posjetitelje da prošetaju renesansnim palačama i uskim kamenim uličicama koje vode do Piazza Grandea, središnjeg trga okrunjenog impozantnim tornjem Palazzo Comunale i zadivljujućim pogledima na brežuljke i sljemena obrubljena čempresima. Jednako su privlačne i kulinarske tradicije grada, od prepoznatljive ručno valjane tjestenine pici do zasitnih lokalnih jela kao što je firentinski odrezak. Da bi dodatno uživali u lokalnoj kuhinji i izbliza doživjeli ruralni toskanski život, putnici mogu krenuti na pustolovinu sa svinjama Cinta Senese uz zaustavljanja u maslinicima i vinogradima prije posjeta svinjama Cinta Senese prepoznatljivima po svojem bijelom pojasu. Spojem bogate povijesti, lijepih krajolika i profinjenog gostoprimstva Montepulciano jednostavno nudi autentičan odmor u Toskani.

Gdje boraviti: Villa Cicolina, nekadašnja ladanjska kuća plemićke obitelji iz Montepulciana, danas je prekrasan hotel koji služi kao gostoljubiva baza za posjetitelje grada. Hotel je ukrašen originalnim slikama i oslikanim stropovima te opremljen antiknim namještajem koji podsjeća na bogatu povijest grada. Gosti mogu istražiti vrtove hotela koji vode do male crkve, kao i hotelski vinski podrum u kojem se nalazi impresivna zbirka vina i maslinovog ulja.

Kako doći onamo: Montepulciano je udaljen nekoliko sati vožnje sjeverno od Međunarodne zračne luke Fiumicino u Rimu, a do njega se može doći javnim autobusom i vlakom ili, što je praktičnije, unajmljenim automobilom.

Magong, Tajvan

Živahni lučki grad Magong, smješten na zapadnoj obali otoka Penghu, besprijekoran je spoj povijesnih vizura, živopisnih tržnica i obalnih krajolika. Grad poznat po stoljetnim hramovima i tradicionalnoj arhitekturi mami goste da prošetaju uskim ulicama uz koje su poredane zgrade od crvene cigle, dive se raskošno ukrašenom hramu Tianhou i istražuju obalu prošaranu ribarskim brodovima i kafićima uz more. Obližnja ulica Zhongyang Old Street prepuna je tradicionalnih trgovina i obrta, a noću oživljava uz omlete od kamenica, pečene lignje i sorbet od kaktusa. Putnici mogu istražiti i ribarska sela te farme kako bi kušali svježe plodove mora uz lokalno pripremljena pića te uživali u toplom gostoprimstvu zajednice otoka Penghu. Dramatične litice s bazaltnim stupovima, pješčane uvale i bistro more odmah izvan grada nude neke od najboljih obalnih krajolika Tajvana, a sezonski događaji kao što je festival vatrometa na Penghuu te lokalni specijaliteti kao penghuanski kolač od smeđeg šećera ističu živahni kulturni duh otoka. Mješovita kulturna baština, slikoviti pogledi na ocean i topla lokalna gostoljubivosti u Mangongu pružaju autentičan i nezaboravan otočni odmor na Tajvanu.

Gdje boraviti: Beachcastle & Sea View Villa s pogledom na plavo more Magonga i Qingwan Cactus Park mirno je mjesto za odmor uz more udaljeno tek pet minuta pješice od plaže Shanshui. Gostoljubivi objekt ima 17 jedinica sa sunčanom terasom, bujnim vrtovima i bazenom. Obitelji mogu koristiti unutarnju igraonicu i vanjsko igralište, dok aktivni putnici mogu dogovoriti vođene izlete s ronjenjem s maskom i dihaljkom. Lako su dostupne kulturne i prirodne atrakcije, uključujući plažu Shili, hram Penghu Mazu i memorijalni muzej Chang Yu-sheng, a Zračna luka Makung udaljena je samo 25 minuta vožnje automobilom.

Kako doći onamo: česti su letovi s kopna Tajvana u trajanju 40 - 50 minuta, a dostupna je i opcija trajekta iz Chiayi Budaija ili Kaohsiunga do luke Magong.

San Martín de los Andes, Argentina

San Martín de los Andes smješten je na mirnim obalama jezera Lácar i okružen surovim vrhovima Anda, a predstavlja utočište u Patagoniji u kojem se spajaju alpski ugođaj i prirodna ljepota. Šarmantne ulice grada s drvenim planinskim kućama, kafići uz jezero te zanatske trgovine pozivaju posjetitelje na ugodnu šetnju i upijanje mirnog okruženja. Ljubitelji prirode mogu se uputiti u obližnji Nacionalni park Lanín, veliko prostranstvo drevnih šuma, blistavih rijeka i vulkanskih krajolika savršenih za planinarenje, kajakarenje i promatranje biljnog i životinjskog svijeta. Tijekom zimskih mjeseci (između lipnja i kolovoza) Cerro Chapelco idealno je mjesto za skijaše i snowboardere, a ljeti se otkrivaju suncem obasjane staze i skriveni slapovi. San Martín de los Andes svojim spokojnim krajolikom, prilikama za pustolovine i bogatom lokalnom kulturom predstavlja autentično mjesto za odmor u Patagoniji u kojem posjetitelji imaju priliku i za opuštanje i za uzbuđenja.

Gdje boraviti: El Refugio Ski & Summer Lodge ugodan je planinski smještajni objekt prepun rustikalnog šarma i modernih udobnosti. Putnici se mogu opustiti u jedinicama uređenima u stilu planinskih kuća, odmoriti pokraj ognjišta ili u knjižnici te uživati u unutarnjem bazenu i spa centru nakon dana provedenog u pustolovinama na otvorenom. Koliba nudi izravan pristup skijaškim stazama, krepak doručak te je opremljena besplatnim parkiralištem i uslugama pranja rublja da bi svaki boravak prošao lagodno. Okružen šumama i širokim pogledima na planine, El Refugio pruža mjesto za miran odmor putnicima koji traže savršen spoj pustolovina, opuštanja i pravog iskustva patagonijskog života.

Kako doći onamo: San Martín de los Andes udaljen je 30 minuta vožnje od zračne luke Aviador Carlos Campos

Harrogate, Ujedinjeno Kraljevstvo

Smješten u srcu North Yorkshirea, Harrogate je elegantan engleski grad s toplicama pun povijesnog šarma. Grad prepun modernih i suvremenih kafića, nezavisnih trgovina i staza po lijepim vrtovima savršenih za ugodne šetnje uokviruju šarmantni bulevari i raskošna viktorijanska pročelja. Perivoj Valley Gardens pršti bojama, a četvrt Montpellier oduševljava nezavisnim trgovinama i živahnim vinskim barovima smještenima između povijesnih terasa. Harrogate je poznat i po turskim kupeljima u kojima se nudi suštinsko spa iskustvo u skladu s dugogodišnjom wellness baštinom grada. Očaravajući svojom skladnom mješavinom kulture i zelenila, Harrogate poziva putnike da se opuste dok otkrivaju mirniji kutak sjeverne Engleske.

Gdje boraviti: York Place One moderan je i svjetlom ispunjen smještajni objekt udaljen tek 500 metara od knjižnice Harrogatea te s pogledom na gradski park koji se proteže na 200 hektara poznat kao The Stray. Nedavno obnovljen apartman s jednom spavaćom sobom sadrži veliki bračni krevet, pametne televizore i besplatno privatno parkiralište. Do kafića, butika i kulturnih atrakcija u centru grada jednostavno se dođe pješice, a do dvorca Ripley, Bramham Parka i Rudding Park Spa centra stiže se kratkom vožnjom.

Kako doći onamo: do Harrogatea je jednostavno doći bilo zrakoplovom ili vlakom. Zračna luka Leeds Bradford udaljena je manje od 30 minuta vožnje, a redovite željezničke linije grad povezuju s obližnjim gradovima u Ujedinjenom Kraljevstvu kao što su Leeds i York.

Fredericksburg, Teksas, Sjedinjene Američke Države

Fredericksburg, smješten usred brežuljaka Texas Hill Countryja, spoj je gostoljubivosti malog grada i bogate kulturne baštine. Osnovali su ga 1846. godine njemački doseljenici, a grad svoje korijene čuva kroz tradicionalnu arhitekturu, autentičnu kuhinju i energične festivale kojima se slavi njegovo europsko podrijetlo. Grad je spoj povijesti, avanture i južnjačke gostoljubivosti. Ljubitelji prirode mogu istražiti obližnji državni park prirode Enchanted Rock s upečatljivom ružičastom granitnom kupolom, slikovitim planinarskim stazama i prilikama za promatranje zvijezda, dok oni koji traže blaži tempo mogu šetati glavnom gradskom ulicom i istraživati riznicu butika, umjetničkih galerija i tradicionalnih pekarnica. Posjetitelji se mogu pridružiti i drugim putnicima u istraživanju kulturne ponude grada na obilasku povijesne četvrti. Fredericksburg nudi brojne restorane u kojima se poslužuju jela od lokalno uzgojenih namirnica te živahne lokale za uživanje u glazbi, karakteristike zbog kojih je Fredericksburg poznat po svojoj gostoljubivoj atmosferi.

Gdje boraviti: Luxury Shipping Container The Desert Escape elegantna je i udobna vila s jednom spavaćom sobom od koje se kratkom vožnjom lako dolazi do vinograda Rancho Ponte i državnog parka Old Tunnel. Omogućuje jednostavan pristup vinarijama u okolici Fredericksburga, pustolovinama na otvorenom i šarmu malog grada. Gosti mogu pripremati vlastita jela u potpuno opremljenoj kuhinji i opustiti se uz planiranu ugodnu večer ispred televizora, a sve to u mirnom okruženju idealnom za opuštanje.

Kako doći onamo: Fredericksburg je nešto više od sat vremena vožnje prema sjeverozapadu udaljen od Međunarodne zračne luke San Antonio ili 90 minuta vožnje prema zapadu od Međunarodne zračne luke Austin-Bergstrom.

Pirenópolis, Brazil

Pirenópolis je očaravajući grad u srcu središnje brazilske savezne države Goiás, prepun povijesne važnosti, bogate kulture i prirodne ljepote. Njegove popločane ulice, šarena gradska arhitektura, zanatske trgovine i barokne crkve oduševit će svakoga, a u okolnim brdima skriva se više od 80 slapova, uključujući mirni Meia Lua i mistični Cachoeiras dos Dragões. Putnici mogu unajmiti automobil za istraživanje vlastitim tempom ili se pak pridružiti vođenim obilascima koji istražuju skrivene bazene, šumske staze i slikovite vidikovce putem. Lokalni karakter dodatno naglašavaju regionalna kuhinja grada i živahne tržnice rukotvorina, a u razdoblju od travnja do lipnja ulice se ispunjavaju glazbom, plesom te tradicionalnim okusima i mirisima lokalne kuhinje povodom svetkovine Festa do Divino Espírito Santo. Kao mješavina pustolovine, povijesti i tople brazilske gostoljubivosti Pirenópolis nudi priliku za nezaboravan odmor.

Gdje boraviti: smješten u srcu starog grada Pirenóplisa, Confraria da Prata Flats udaljen je tek pet minuta pješice od crkve Nossa Senhora do Rosário. Gosti se mogu odmoriti u ugodnim i dobro opremljenim apartmanima, opustiti se na sunčanoj terasi ili u bujnom vrtu ili se pak okupati u vanjskom bazenu otvorenom tijekom cijele godine. Objekt ima i prostor za piknik, vanjski kamin te prostore za sjedenje savršene za upijanje sunca u Pirenópolisu ili uživanje u besplatnom doručku koji se poslužuje u objektu.

Kako doći onamo: Pirenópolis je udaljen oko 3 sata vožnje od Brasílije i otprilike 2 sata od Goiânije, što olakšava odlazak na odmor u srcu Goiása.

Swakopmund, Namibija

Smješten na surovoj zapadnoj obali Namibije, Swakopmund je obalni grad u kojem se zlatne dine susreću s Atlantikom, nudeći jedinstvenu kombinaciju pustolovine, prirode i kulture. Posjetitelji mogu sandboardati niz visoke pustinjske padine, upustiti se u uzbudljive vožnje kajakom uz razigrane tuljane kod Pelican Pointa ili istraživati slikovite gradske ulice s povijesnom arhitekturom, specijaliziranim trgovinama i modernim kafićima. Ljubitelji hrane mogu uživati u jelima nadahnutima njemačkom kuhinjom, svježim plodovima mora i vrhunskim craft pivima, dok godišnji događaji kao što je Oktoberfest ističu živahni i povijesni duh grada. Svojim pustinjskim krajolicima i vidicima, slikovitom obalom i bogatom kulturnom baštinom Swakopmund svakom putniku obećava nezaboravna iskustva.

Gdje boraviti: Fritz Manor Bed and Breakfast smješten je u mirnoj četvrti Swakopmunda i ugodno je mjesto za boravak od kojeg se kratkom šetnjom lako stiže do plaže The Mole i živahnog središta grada. Posvećen oživljavanju tradicije smještaja s doručkom u Swakopmundu, ovaj butik objekt spaja modernu udobnost s bogatim arhitektonskim karakterom. Gosti mogu uživati u prostranim jedinicama, pristupačnim sadržajima pogodnim za obitelji te kontinentalnom doručku prije nego što krenu u istraživanje neobičnih trgovina, primamljivih kafića, lokalnih muzeja ili se jednostavno opuste pod obalnim nebom. Fritz Manor savršena je baza za namibijsku avanturu.

Kako doći onamo: Swakopmund nema vlastitu zračnu luku, ali putnici mogu letjeti do Walvis Bay Rooikopa, koji je udaljen nešto više od 30 kilometra.

Takayama, Japan

Visoko u planinskoj japanskoj regiji Hida nalazi se grad Takayama u kojem šarm razdoblja Edo živi i danas. U četvrti Sanmachi Suji u uskim ulicama nalaze se prekrasno očuvane drvene kuće trgovaca, tradicionalne vrionice sakea i zanatske radnje koje vam omogućuju za zakoračite u prošlost. Tržnica Miyagawa uz rijeku svakog jutra oživi, a vođeni obilasci proizvodnje sakea otkrivaju tajne proizvodnje tog kultnog alkoholnog pića od riže te neizostavno završavaju kušanjem. U blizini se nalaze selo naroda Hida i selo Shirakawa-go s UNESCO-ova popisa svjetske baštine, koja predstavljaju stoljećima staru ruralnu arhitekturu i daju dodatnu dubinu svakom posjetu. Posjetitelji mogu uživati u govedini Hida koja se poslužuje na užarenim yakiniku roštiljima ili u zdjelici krepke juhe ramen, kao i u lokalnim specijalitetima kao što su Hoba miso pečen na listovima magnolije. Svojom kombinacijom povijesti, zanata i kulinarskih užitaka Takayama pruža toplo i nezaboravno tradicionalno japansko iskustvo.

Gdje boraviti: Ryokan Tanabe, objekt smješten u srcu starog grada Takayame, putnicima pruža autentičan japanski smještaj udaljen samo nekoliko koraka od povijesnih ulica i željezničkih stanica. Sobe obložene tatamijem, futoni te večere kaiseki u sobi uvlače vas u lokalnu kulturu, a umirujuće onsen kupke savršeno su mjesto za opuštanje nakon istraživanja grada. Zbog svoje mirne atmosfere i nenadmašne lokacije ovaj objekt idealna je baza za otkrivanje bogate baštine Takayame te opuštanje u autentičnom japanskom stilu.

Kako doći onamo: do Takayame se jednostavno dolazi vlakom ili automobilom. Ryokan Tanabe udaljen je samo 7 - 10 minuta hoda od kolodvora Takayama, koji je vožnjom vlakom kroz lijep krajolik povezan s Nagoyom. Oni koji dolaze zrakoplovom do grada mogu doći dvosatnom vožnjom od obližnjih regionalnih zračnih luka, uključujući Toyamu i Matsumoto.

Noosa Heads, Australija

Okružen zlatnim plažama i bujnim zaleđem, Noosa Heads na istočnoj obali Australije mjesto je za sunčani odmor gdje putnici mogu jednako uživati u pustolovinama i opuštanju. Surferi jašu na legendarnim valovima plaže Main Beach, dok je mirno more u Little Coveu savršeno za veslanje na dasci ili plivanje. Vijugave obalne staze kroz Nacionalni park Noosa otkrivaju rtove s panoramskim pogledima, skrivene uvale i priliku da posjetitelji vide koale, dupine i autohtone ptice. Hastings Street prepun je butik trgovina, kafića i restorana, stvarajući kombinaciju opuštene atmosfere plaže i živahne energije. Ako želite malo promijeniti tempo, mirno krstarenje kroz Noosa Everglades vodi vas po mirnim vodenim putovima poput zrcala okruženim šumama eukaliptusa i mirnim močvarama te predstavlja nezaboravan način za povezivanje s prirodnim ljepotama regije i uživanje u njima.

Gdje boraviti: Noosa Boutique Apartments & Elkhorn Villas udaljen kratku šetnju od Hastings Streeta te manje od 600 metara od plaže Noosa, objekt je koji se sastoji od modernih i jedinstveno uređenih apartmana i vila s klima-uređajem, sunčanim interijerom i privatnim terasama ili balkonima, od koji neki gledaju na rijeku Noosa. Gosti mogu uživati u grijanom vanjskom bazenu i spa centru, besplatnom natkrivenom parkiralištu te jednostavnom pristupu butik trgovinama, kafićima ili čak ranojutarnjem surfanju.

Kako doći onamo: Noosa Heads udaljen je oko 30 minuta vožnje od zračne luke Sunshine Coast ili otprilike dva sata od zračne luke Brisbane koja nudi više međunarodnih letova.

Klaipėda, Litva

Okružena dugačkom baltičkom obalom i dinama koje mirišu na borove, Klaipėda je mjesto za odmor uz more uz stalni vjetrić te spoj pomorske baštine i modernog obalnog života. Šarmantni stari grad prepun skeletnih kuća, kafića i popločanih ulica vodi do luke pune trajekata, jedrilica i brodova. Preko mora nalazi se Kurska prevlaka pod UNESCO-ovom zaštitom s dinama, šumama i plažama savršenima za biciklizam, planinarenje i promatranje biljnog i životinjskog svijeta. Po povratku u grad plaža Smiltynė, Muzej mora i delfinarij, parkovi skulptura i ljetni festivali stvaraju opuštenu atmosferu bogatu kulturom. Kad padne noć, ručno izrađeni drveni kanui klize niz rijeku Danė i prolaze pokraj osvijetljenih obala do tihe, očaravajuće strane starih ulica Kaipėde. Povijesne ulice, mirne plaže i svjetlucave noći na rijeci u Klaipėdi predstavljaju ljepotu litavske obale i osvježavajuću morsku privlačnost.

Gdje boraviti: Adler Aparthotel elegantna je i praktična baza za otkrivanje grada i živahne obale. Smještaj se nalazi u obnovljenoj povijesnoj zgradi, a predstavlja spoj suvremenog dizajna i baltičkog karaktera s izloženim ciglama i toplim drvenim namještajem. S obzirom na fleksibilnu samostalnu prijavu i dobru uslugu ovaj aparthotel omogućuje vam besprijekoran boravak u modernom i ugodnom smještaju.

Kako doći onamo: Klaipėda je lako dostupna putnicima koji dolaze zrakoplovom u Međunarodnu zračnu luku Palanga i udaljena je samo 40 minuta vožnje automobilom.