Savršen recept za dug i zdrav život

Ljudi su podvojenog mišljenja koliko dugo žele živjeti, neki bi rado živjeli 100 godina dok drugi preziru samu pomisao da žive više od jednog stoljeća, no apsolutno svi, bez iznimke, priželjkuju dobro zdravlje na sigurnom putu prema "vječnim lovištima".

Kako kvalitetno ćete starjeti ne ovisi isključivo o genima, za zdravlje je važniji način na koji živite. Postoji cijeli niz istraživanja koji pokazuju kako fizička aktivnost, zdrava prehrana sa puno voća i povrća, te izbjegavanje stresnih situacija, cigareta i alkohola može uvelike doprinijeti ljudskom zdravlju štiteći ga od raznoraznih bolesti.

Ako i vi želite šansu da doživite stotu ili da barem budete zdraviji kako starite pokušajte se držati ovih pravila:

Izbjegavajte mirovinu - Postoji nebrojeno dokaza koji pokazuju da društvima broj osoba s kroničnim bolestima i pretilosti raste kako ljudi naprasno prestanu raditi i odlazi u penziju, a za sve je kriva fizička neaktivnost. Stoga, ako zakonski morate ili već jeste u mirovini nađite si neku zanimljivu fizičku aktivnost, poput obrađivanja vrta ili dnevnih šetnji, a ako još imate snage i volje možete se honorarno zaposliti i podebljati malu mirovinu.

Svakodnevno čistite zube koncem - Studija iz 2008. godine pokazala je da urednim, svakodnevnim čišćenjem zubiju koncem smanjuje koncentraciju bakterija u ustima koje mogu ući u krvotok te izazvati razne upalne procese u kardiovaskularnom sustavu. Druga studija je pokazala da količina bakterija u ustima utječe na zadebljanje arterija, što može uzrokovati srčani udar.

Krećite se - Vježbanje je prava fontana mladosti, popravlja raspoloženje, održava mentalnu oštrinu, regulira tjelesnu težinu, povećava mišićnu masu i očvršćuje kosti, a što je najbolje rezultati se osjete odmah nakon fizičke aktivnosti. Za sve navedeno ne morate ići u teretanu, dovoljno je da svakodnevno hodate minimalno pola sata.

Jedite hranu bogatu vlaknima - Namirnice s vlaknima, pogotovo ako se jedu za doručak, pomažu u stabilizaciji šećera u krvi i to kroz cijeli dan, a kao bonus smanjuje se mogućnost dobivanja dijabetesa.

Spavajte minimalno šest sati - Spavanje je najvažnija tjelesna funkcija za vrijeme koje se organizam odmara, odnosno regenerira.

Jedite zdravu hranu, a ne vitamine - Brojna istraživanja su pokazala da ljudi koji u krvi imaju veliku koncentraciju selena, beta karotena, te vitamina C i E bolje stare i sporije im se smanjuju kognitivne funkcije. Nažalost, nema dokaza da vitaminski nadomjesci mogu replicirati takve povoljne učinke na zdravlje. Stoga jedite što više voća i povrća, a bijeli kruh zamijenite integralnim.

Nemojte se "sekirati" - Negativne emocije, poput depresije, bijesa ili tjeskobe, dokazano štete ljudskom zdravlju jer tijelo u tim trenucima luči stresni hormon kortizol koji može optereti cjelokupni krvožilni sustav. Stresa se pokušajte riješiti raznim tehnikama opuštanja, meditacijom, jogom ili vježbanjem.

Živite kako Bog zapovijeda - Doslovce. Bez obzira koje ste vjeroispovijesti ako tretirate svoje tijelo kao hram, onda to znači da izbjegavate sve poroke, pušenje, alkohol ili pretjerivanja u svemu, koji bi mogli naškoditi vašem zdravlju. Primjerice, očekivana životna dob američkih "subotara" je 89 godina što je deset godina više od prosjeka SAD-a, a i ti vjernici obično prehranu temelje na vegetarijanskim jelima s puno voća i povrća, orašastim plodovima te ribi.

Družite se - Održavanje redovitih društvenih kontakata s prijateljima ili rodbinom pomaže u izbjegavanju depresije koja pak može dovesti do iznenadne smrti kao što je to slučaj kod starijih udovaca ili udovica. Svakodnevno druženje je korisno jer na taj način ljudi imaju osjećaj da im netko čuva leđa, da se brine za njih.

Budite savjesni - Razboritost, upornost i organiziranost su karakteristike savjesnosti koja je ključ za dugi i zdrav život. Pitate se kako? Savjesni ljudi se češće pridržavaju liječničkih savjeta, uzimaju prave lijekove u pravim dozama i rutinski odlaze na preglede, a što je još važnije oni su sretniji u životu nego osobe koje baš ne mare za svoje zdravlje.