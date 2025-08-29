Riblje pljeskavice za riblji petak ;)

Ovo je posebno praktičan recept za petak, dan kada se često poseže za ribljim jelima, a vaše riblje pljeskavice možete poslužiti uz svježu salatu, krumpir ili lagani umak. Jednako su dobre i kao brzinska večera, a jednom kad ih probate, sigurno ćete ih pripremati barem jednom tjedno.

Potrebni sastojci

Za ove jednostavne riblje pljeskavice trebat će vam:

fileti oslića ili neke druge ribe

krumpir

crveni luk

češnjak

jaje

krušne mrvice

senf

origano

sol i papar.

Dakle, idemo od početka - ako ste kupili cijelu ribu, prvo je dobro očistite, a ako ste kupili filete, usitnite ih u blenderu ili nasjeckajte na sitno. Krumpir ogulite i skuhajte, a kada se ohladi, zgnječite ga u pire. Crveni luk i češnjak nasjeckajte na sitno.

U zdjeli pomiješajte usitnjenu ribu, pire od krumpira, nasjeckani luk i češnjak, senf, origano, jaje, sol i papar. Dodajte krušne mrvice i sve dobro promiješajte. Po potrebi dodajte još krušnih mrvica, a zatim s mokrim rukama oblikujte pljeskavice. Od ove smjese dobit ćete četiri veće ili osam manjih pljeskavica.

U tavi zagrijte ulje pa pljeskavice pržite na srednje jakoj vatri 4 do 5 minuta sa svake strane, dok ne postanu zlatnosmeđe i hrskave. Pljeskavice poslužite s limunom, svježim povrćem ili uz neki umak po želji, poput tartar umaka ili umaka od jogurta.

I to vam je to - brzo, ukusno i zdravo ;)