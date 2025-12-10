Royal Hill Extra Brut méthode traditionnelle – za vaša nova poglavlja

Pod sloganom "Za vaša nova poglavlja", Royal Hill Extra Brut méthode traditionnelle poziva da svako otvaranje boce bude mali ritual optimizma. Bilo da slavite nove projekte, novu ljubav, novu adresu, poslovni iskorak ili jednostavno novu godinu, nazdravite novim poglavljima uz Royal Hill Extra brut méthode traditionnelle - u nekoliko gutljaja spaja hrvatski terroir sa snagom velikih pjenušavih vina, pretvarajući svaku zdravicu u trenutak koji se pamti.

Jedini Hrvatski pjenušac u rangu svjetskih klasika

Netipično za hrvatske pjenušce, Royal Hill Extra Brut méthode traditionnelle odležavao je na finim kvascima čak 60 mjeseci. To mu je dalo dubinu i slojevitost kakvu očekujemo od velikih, klasičnih, luksuznih pjenušaca. Proizveden je u omjeru 50/50 od chardonnaya i pinota crnog iz godine berbe 2020, tradicionalnom metodom vrenja u boci, dostupan u limitiranoj seriji.

Za trenutke koji traže pjenušac s karakterom

Kako godina ide k svom kraju, vrijeme je da počnemo razmišljati o pjenušcu kojim ćemo dostojanstveno obilježiti ono što ostavljamo iza sebe i otvoriti vrata onomu što tek dolazi. Nazdravimo novim poglavljima uz Royal Hill Extra Brut méthode traditionnelle - s pjenušcem koji će pomoći pretvoriti jedno "obično" novogodišnje slavlje i sve ostale događaje u ugodnu, dugotrajnu uspomenu.

Obogatit će ne samo blagdanski stol, nego i one planirane i one sasvim spontano nastale trenutke radosti. Izvrsno se slaže s delikatnim jelima od bijele ribe, školjkama i drugim plodovima mora, sirom Brie de Meaux i sličnim mekanim sirevima. Odličan je izbor uz elegantne kanapee, blagdanske zalogaje ili naprosto kao aperitiv koji otvara apetit i potiče na razgovorljivost. U čaši se otvara kompleksnim notama brioša, karamele i maslaca, uz živahnu svježinu i izraženu mineralnost. Na nepcu je istodobno i hrskav i kremast, s lijepo zaokruženim, elegantnim i dugim završetkom te finim i postojanim perlanjem.

Poslužite ga dobro ohlađenog, na 6-8 °C, u elegantnim čašama koje naglašavaju njegovu finoću i mirisni spektar. Nazdravite novim počecima uz ovaj izuzetni pjenušac iz Royal Hilla, stvoren da prati vaša velika i mala poglavlja, od svečanih blagdanskih večera do tihih, osobnih odluka koje mijenjaju godinu, ne samo večer.