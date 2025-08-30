Volite li 2u1 ili 3u1 kave?

Na putu do posla, tijekom pauze ili kod kuće kad ponestane mlijeka i šećera, instant kave u vrećicama poput "2 u 1", "3 u 1" ili cappuccina predstavljaju brz i jednostavan izbor.

Dovoljno je samo uliti vruću vodu i napitak je spreman. No, koliko su ti proizvodi doista dobri za naše zdravlje? Što se točno nalazi u tim praktičnim vrećicama?

Iako pakiranje obećava kavu, šećer i mlijeko (ili zamjenu za mlijeko), pravi sastav ovih vrećica često je puno kompleksniji - i manje prirodan. Većina ovih napitaka sadrži vrlo malen udio prave kave, često u obliku instant kave koja je industrijski prerađena. Ostatak sadržaja čine šećeri, biljne masti, umjetne arome, stabilizatori i emulgatori.

Primjerice, "3 u 1" kave najčešće sadrže više šećera nego same kave. U jednoj vrećici može se nalaziti i do 10 grama šećera, što je gotovo polovica preporučene dnevne količine za odraslu osobu. Umjesto mlijeka, koristi se biljna zamjena za vrhnje (tzv. non dairy creamer) - mješavina rafiniranih biljnih ulja (često palminog), kukuruznog škroba, aditiva i aroma, čime se dobiva kremasti okus, ali uz vrlo malu hranjivu vrijednost.

Cappuccino iz vrećice često je još bogatiji šećerom i umjetnim aromama, a uz to može sadržavati i dodane arome poput vanilije, čokolade ili karamela, koje dodatno opterećuju sastav.

Sami sastojci u ovim napicima ne čine ih nužno toksičnima, no redovita konzumacija može imati negativne posljedice za zdravlje, posebno ako se piju svakodnevno ili više puta dnevno. Visok udio šećera i zasićenih masnoća doprinosi riziku od pretilosti, dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i drugih metaboličkih poremećaja. Osobe koje paze na unos kalorija ili šećera često nisu svjesne koliko ih jedna ovakva kava može "sakriti" u samo nekoliko gutljaja.

Osim toga, industrijski aditivi koje sadrže (poput umjetnih aroma i stabilizatora) mogu kod osjetljivijih osoba izazvati probavne smetnje ili alergijske reakcije. Dugoročna konzumacija ovakvih proizvoda također može stvoriti naviku konzumiranja pretjerano slatkih napitaka.

Instant kave iz vrećice su svakako praktične i povremeno mogu poslužiti kao zgodno rješenje u hodu. Međutim, s obzirom na njihov sastav, nisu najbolji izbor za svakodnevnu konzumaciju. Ako volite kavu, zdravija alternativa je priprema prave kave uz kontrolirani dodatak mlijeka i šećera. Tako barem točno znate što pijete - i koliko toga.