Uobičajena namirnica koja je prava bomba za imunitet

Salatama daje ono nešto, a toliko smo na njega naviknuti da često i ne razmišljamo o dobrobitima koje nam pruža. Luk je moćna namirnica - evo što sve zapravo skriva.

Prirodni zaštitnik protiv bolesti

Iako ga mnogi uzimaju zdravo za gotovo, običan luk skriva pravo bogatstvo korisnih sastojaka. Sadrži kvercetin - snažan antioksidans koji pomaže u borbi protiv upala i jača imunološki sustav. Osim toga, luk je bogat vitaminom C, sumpornim spojevima i vlaknima, koji zajedno djeluju kao prirodna obrana tijela od virusa i bakterija.

Redovita konzumacija luka može pomoći u smanjenju rizika od respiratornih infekcija, alergija i kroničnog umora. Posebno se ističe sirovi luk, koji zadržava najviše ljekovitih svojstava, iako ni termički obrađen nije bez koristi.

Jeftin, dostupan i nevjerojatno koristan

Jedna od najvećih prednosti luka je što je izuzetno pristupačan i dostupan tijekom cijele godine. Za razliku od skupih suplemenata i egzotičnih biljaka, luk je sastavni dio gotovo svake kuhinje, a njegova moć često ostane neprepoznata.

Dodavanjem sirovog luka u salate, umake ili uz topli obrok, možete svakodnevno raditi na jačanju imuniteta bez dodatnih troškova. Ponekad su upravo najjednostavnija rješenja - i najbolja.