Novo poglavlje elegancije iz Royal Hilla

Na obalama Dunava, u Erdutu, nastaje vino koje spaja eleganciju i tradiciju. Royal Hill Blanc de Noir jedinstveno je hrvatsko mirno bijelo vino proizvedeno od crnog pinota - crno na bijelo. Istovremeno nježno i karakterom puno, vino je to koje u svojoj svijetloj boji skriva dubinu sorte iz koje potječe.

Cijeli proces dobivanja ovog, za Hrvatsku vrlo rijetkog vina, od berbe do punjenja u kontroliranim uvjetima, svjedoči filozofiji Royal Hilla: poštovanju tristogodišnje vinske tradicije, preciznosti moderne tehnologije i vjeri da se iz kontinentalnog slavonskog terroira mogu stvarati vina rijetke plemenitosti.

Grožđe za ovo vino se bere noću ili vrlo rano ujutro, kada su temperature najniže kako bi se sačuvala svježina i spriječila neželjena ekstrakcija boje iz kožica. Ručna berba, u male gajbice osigurava da bobice ostanu netaknute. Po dolasku u podrum, grožđe se dodatno hladi prema potrebi - primarno radi sprječavanja oksidacije i minimaliziranja kontakta s kožicama. To je ključno za zadržavanje blijede, gotovo kristalne boje koja je osnovna odrednica Blanc de Noir stila. Slijedi brzo i nježno prešanje koje daje čisti sok bez pigmenta.

Takav pristup omogućuje da vino ponese strukturnu finoću i širinu crnog pinota, ali u svijetlom, svježem i profinjenom izrazu. Blanc de Noir iz Erduta spaja karakter plemenite crne sorte i lakoću bijelog vina - spoj koji se u Hrvatskoj rijetko susreće.

Ovaj francuski stil vinifikacije u Erdutu je našao svoje idealno tlo: dugi sunčani dani, prohladne noći i blagi klimatski utjecaj Dunava stvaraju uvjete u kojima pinot crni daje posebno čiste, elegantne i aromatski precizne rezultate.

Royal Hill Blanc de Noir odiše harmoničnim aromama žutog koštičavog voća i suptilnim cvjetnim tonovima, uz živahnu svježinu koja ga čini izuzetno pitkim. Na nepcu je uravnoteženo i nježno, s dugim i tihim završetkom karakterističnim za plemeniti pinot. Preporučuje se posluživanje na 8-10 °C, uz lagana jela poput ribe i bijelog mesa ili u ljetnim večerima kada se traži nešto istovremeno drukčije i diskretno elegantno.