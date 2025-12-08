Nova božićna priča s Gingerom u glavnoj ulozi

Kad se prvi put u godini osjete mirisi cimeta, naranče i svježe pečenih kolačića, u dom se tiho useli ona dobro poznata blagdanska čarolija. To je vrijeme kada se kuhinja pretvara u središte smijeha, igre i obiteljskog zajedništva, a Dr. Oetker i ove godine donosi posebnu dozu inspiracije, okusa i topline kako bi svaki od tih trenutaka postao još ljepši. U središtu ovogodišnje kampanje nalazi se Ginger, šarmantni medenjak s osobnošću koji svojom razigranošću i toplim karakterom oživljava najljepši dio blagdana: jednostavne, zajedničke trenutke stvaranja. Njegova priča, smještena u magični svijet pečenja, podsjeća nas koliko je lako vratiti radost u svakodnevicu. Dovoljan je tek trenutak, malo mašte i dobra doza slatkog.

Blagdani ove godine postaju još bogatiji uz novi proizvod iz Dr. Oetker kuhinje - tamnu i mliječnu čokoladu od 150 g, savršenu za pečenje, topljenje, pripremu deserata ili uživanje u komadiću mira dok vani snijeg polako pada. Tamna verzija, prikladna i za vegane, ima čak 46 % kakao dijelova, dok mliječna sadrži 33 % kakao dijelova dobivenih održivim putem uz Rainforest Alliance certifikat, što je čini savršenim izborom za sve koji cijene kvalitetu, okus i odgovornost. Obje verzije imaju nježnu, svilenkastu teksturu pri topljenju i lako se uklapaju u svaki blagdanski recept od medenjaka i keksića do bogatih zimskih pita i toplih napitaka koji pozivaju na okupljanje.

Kao i svake godine, Dr. Oetker webshop donosi posebno mjesto za sve koji uživaju u slasticama i stvaranju blagdanske atmosfere. Najveća zvijezda ponude je ekskluzivni Adventski kalendar 2025., elegantno i prostrano izdanje koje nudi 24 dana pažljivo biranih iznenađenja iz Dr. Oetker asortimana. Svaki prozorčić krije mali trenutak radosti, novi okus, novu ideju ili poseban proizvod, stvarajući rutinu koja svaki dan adventa ispunjava toplinom i slatkim uzbuđenjem. Kalendar dolazi u limitiranom izdanju, dostupan isključivo u internetskoj trgovini, bez troškova dostave, što ga čini savršenim poklonom za dragu osobu ili kao dio vlastite blagdanske tradicije. Uz njega, Taste of Christmas asortiman nudi nove mješavine za kekse i druge tematske proizvode, dok je posebna web stranica osmišljena kao vodič za one koji traže maštovite i praktične blagdanske poklone.

Blagdansko razdoblje donosi i još jednu priliku za veselje, nagradnu igru "Adventski kalendar", koja traje od 1. do 24. prosinca. Svakoga dana otvara se nova prilika za osvajanje vrijednih poklon paketa iz Dr. Oetker asortimana. Sudjelovanje je jednostavno: dovoljno je posjetiti web stranicu, otvoriti dnevni prozorčić i odgovoriti na pitanje koje krije novu mogućnost za slatko iznenađenje.

U svakom keksiću, svakom zamiješenom tijestu i svakoj ukrasnoj mrvici kriju se mali trenuci koji blagdane čine nezaboravnima. Upravo zato Dr. Oetker i ove godine želi biti saveznik u stvaranju uspomena kroz Gingerovu toplu priču, nove proizvode, ideje koje povezuju generacije i adventska iznenađenja koja vraćaju osmijeh i nježnost u domove. Neka vaši blagdani budu puni mirisa koji podsjećaju na djetinjstvo, osmijeha koji povezuju i slastica koje se pamte. Jer prava čarolija Božića uvijek počinje u kuhinji.