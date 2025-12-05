Putujte na svoj način

Booking.com-ovo godišnje istraživanje o predviđanjima za putovanja* otkriva da u 2026. putnici planiraju jedinstvena putovanja u skladu sa svojom osobnošću, što znači da odabiru putovanja koja točno odražavaju tko su, što žele i što vole. Bilo da su putnici otvoreni za putovanje s potencijalnim romantičnim partnerom, kolegom ili novim prijateljem kako bi testirali međusobnu kompatibilnost (69 %), koriste tehnologiju za pronalaženje mjesta za koja ih vežu uspomene i posjet tim mjestima (66 %) ili tragaju za kozmičkim ritmom putovanja u skladu s horoskopom (39 %), u 2026. putovanja će biti individualnija, eksperimentalnija i usklađenija s karakteristikama putnika. Booking.com, jedna od vodećih svjetskih platformi za putovanja, uz godišnja se predviđanja pozabavila i svojim uvidima temeljenima na podacima** kako bi otkrila popularna odredišta koja će postati nezaobilazna mjesta za odmor u 2026. Uz to, ova odredišta imaju ono što putnike veseli, od ribarskih sela pretvorenih u obalne dragulje do obnovljenih industrijskih središta koja posjetitelje privlače uzbudljivim urbanim načinom života.

Mũi Né, Vijetnam

Na suncem okupanoj jugoistočnoj obali Vijetnama Mũi Né nudi sanjivi spoj prirodnih ljepota, lokalne kulture i avanture. Nekoć mirno ribarsko selo sada je pretvoreno u opušteno odmaralište poznato po zlatnom pijesku, njihanju kokosovih palmi i konstantnom oceanskom povjetarcu koji ga čine idealnim za kitesurfing. Iako se nalazi na samo četiri sata vožnje od Ho-Ši-Mina, čini se da je Mũi Né puno dalje zbog jedinstvenih krajolika u rasponu od nadrealnih crvenih i bijelih pješčanih dina do mirnog potoka Suoi Tien, gdje putnici mogu hodati kroz plićak okruženi upečatljivim stijenama.

Ovo je mjesto idealno za 40 % putnika koji žele posjetiti odredište inspirirano fantastičnim krajolicima kao iz romana, u skladu s ovogodišnjim istraživanjem o predviđanjima za putovanja koje otkriva porast popularnosti odmora s temom romantične fantastike. Duž obale u kućicama na plaži poslužuju se svježi plodovi mora, uključujući jakobove kapice na žaru i školjke začinjene limunskom travom, dok obližnje ribarske luke putnicima omogućuju da zavire u tradicionalni vijetnamski način života. Osim plaža, nenametljiva kombinacija lokalnih tržnica, drevnih hramova i obalnih sela omogućuje posjetiteljima da potpunije dožive Vijetnam.

Gdje boraviti: smješten uz privatni dio plaže, Sailing Club Resort Mũi Né idealno je obalno butik utočište s tropskim vrtovima i opuštenom atmosferom. Sa samo 31 jedinicom, uključujući sobe, bungalove i vile, odmaralište nudi kombinaciju suvremene udobnosti i vijetnamskih dizajnerskih detalja. Gosti se mogu opustiti na bazenu uz plažu, uživati u svježim plodovima mora u restoranu Sandals ili iskoristiti priliku za satove kitesurfinga na samom ulazu u resort.

Bilbao, Španjolska

Nekoć industrijsko središte, Bilbao se pretvorio u jedno od najuzbudljivijih europskih kulturnih odredišta, poznato po svojoj upečatljivoj arhitekturi i umjetnosti svjetske klase. Kultni muzej Guggenheim smješten je uz svjetlucavu obalu rijeke i simbol je grada koji se moderno i ponosno transformirao uz prirodne ljepote okolnih baskijskih brežuljaka. Kompaktni stari dio grada Bilbaa, poznat kao Casco Viejo, očarava posjetitelje svojim uskim srednjovjekovnim ulicama, živim barovima u kojima se poslužuju pintxos i uličnim tržnicama. Kao kulinarska prijestolnica Baskije, Bilbao ima sve od restorana s Michelinovim zvjezdicama do ležernih konoba koje poslužuju regionalne specijalitete.

Obavezno se zaustavite na tržnici Mercado de la Ribera, najvećoj natkrivenoj tržnici hrane u Europi izgrađenoj 1929. godine i smještenoj u elegantnoj zgradi u stilu art decoa. Smješten na sjevernoj obali španjolske Kantabrije, Bilbao otkriva stranu zemlje koju mnogi ne očekuju: krševite obale, maglovite planine i bujni, zeleni krajolik daleko od tipične slike suncem okupanog Mediterana. S lakim pristupom obalnim gradovima i plažama za surfanje, gdje putnici mogu otkriti dragulje Biskajskog zaljeva, i slikovitom ruralnom okolicom, Bilbao ima ponešto za svačiji ukus.

Gdje boraviti: za putnike koji traže intiman smještaj u srcu Bilbaa Bilder Boutique Hotel može biti ugodna baza s 39 elegantnih soba. U ovom šarmantnom butik hotelu smještenom u blizini užurbanog trga Plaza Berria putnicima su nadohvat ruke povijesni dragulji grada, kao što su Casa del Jaspe i Palacio Salcedo. Sa suvremenim dizajnerskim detaljima, pažljivom uslugom i izvrsnom lokacijom za istraživanje Starog grada i obližnjeg muzeja Guggenheim, Bilder Boutique Hotel savršen je izbor za one koji traže moderno iskustvo Bilbaa.

Barranquilla, Kolumbija

Barranquilla odiše tropskim ponosom na sjevernoj karipskoj obali Kolumbije, smještena uz obale rijeke Magdalene. Grad svake godine oživljava tijekom manifestacije Carnaval de Barranquilla koja je na UNESCO-ovu popisu, a riječ je o spektakularnom slavlju punom parada, ritmova cumbije i blistavih kostima. To je trenutak u kojem grad oživljava i slavi ono što jest. Posjetitelji se izvan sezone karnevala mogu prošetati modernim parkom Malecón del Río kako bi uživali u pogledu na rijeku i događajima na otvorenom ili zelenom četvrti El Prado, u kojoj će naći povijesne vile, živu uličnu umjetnost i ugodne kafiće.

Okusi lokalne kuhinje najbolje dolaze do izražaja u jelima kao što su kobasice butifarra, riža s kokosom i svježi plodovi mora. Na samo dva sata vožnje od Cartagene, Barranquilla je nerazvikano, ali zanimljivo mjesto za odmor u kojem se život uz rijeku, glazba i zajednica spajaju na jedinstven kolumbijski način. Osim toga, ona je rodni grad izvjesne globalne superzvijezde čiji su poznati bokovi koji „ne lažu" osvojili svijet.

Gdje boraviti: putnici mogu upijati baštinu Barranquille u objektu Hotel El Prado, kultnoj znamenitosti koja goste dočekuje od 1930. godine. Poznat po elegantnoj povijesnoj španjolskoj arhitekturi i vrtovima s palmama, hotel dočekuje goste svijetlim, klasičnim sobama i mirnim ozračjem uz vanjski bazen, gdje se gosti osjećaju kao u skrivenoj oazi. Gosti mogu isprobati tradicionalnu kolumbijsku kuhinju u restoranu u sklopu objekta ili uživati u koktelu na terasi uz bazen. Hotel El Prado smješten je na savršenoj lokaciji za istraživanje Muzeja moderne umjetnosti ili Muzeja karnevala, a također je i bezvremenska baza za doživljaj kulture i povijesti Barranquille.

Philadelphia, SAD

Prožeta poviješću, a istovremeno prepuna moderne energije, Philadelphia je grad u kojem se priča o osnivanju Sjedinjenih Američkih Država susreće sa suvremenom kulturom. Ovaj grad u Pennsylvaniji zauzima jedinstveno mjesto u povijesti SAD-a jer se u njemu nalaze Dvorana neovisnosti i Zvono slobode, gdje su potpisani Deklaracija o neovisnosti i Ustav SAD-a. Budući da se približava proslava 250 godina postojanja države, koja će se održati 2026., grad će zauzeti središnje mjesto u obilježavanju 250 godina neovisnosti i posjetiteljima ponuditi mjesto u prvom redu na ovoj povijesnoj proslavi. Uz ove značajne trenutke, Philly se također priprema za domaćinstvo velikih sportskih događaja kao što su FIFA-ino Svjetsko prvenstvo, All Star utakmica MLB-a i March Madness NCAA-e, što ga čini pravim središtem povijesti, sporta i zabave.

Putnici mogu saznati više o prošlosti grada ako pođu na pješački obilazak Philadelphije na temu Ustava kako bi pješice istražili „povijesno najvažniju američku četvrt". Gradske četvrti kojima se možete prošetati, poput Old Cityja i Fishtowna, prepune su uličnim umjetnostima, koje čine poznati Mural Mile, dok se raznolika gastronomska scena ovog grada proteže od kultnih cheesesteak sendviča do nagrađivanih restorana. Takozvani grad bratske ljubavi jamči nezaboravan i dinamičan urbani odmor.

Gdje boraviti: budući da se Philadelphia priprema za značajnu 2026. godinu, broj grupnih putovanja u ovaj grad sigurno će se povećati. Ovaj prostrani apartman s tri spavaće sobe, smješten u četvrti Francisville, ima potpuno opremljenu kuhinju, privatnu terasu i dovoljno prostora za opuštanje. Gosti mogu uživati u pogodnostima u sklopu objekta, koje uključuju teretanu, igraonicu i besplatni WiFi. Od ovog objekta pješice možete doći do atrakcija u centru grada, a samo 20 minuta šetnje udaljen je od poznatog muzeja The Franklin Institute, pa vam olakšava istraživanje najboljeg što Philly može ponuditi danju i zajedničko opuštanje u udobnom okruženju noću.

Guangzhou, Kina

Guangzhou je užurbana metropola s više od 18 milijuna stanovnika, ali mnogi koji putuju u Kinu propuste ga posjetiti. Ovaj južni grad jedna je od najstarijih trgovačkih luka u zemlji i ključno čvorište na drevnom Pomorskom putu svile te je prepun kulturne baštine, od stoljetnih hramova i tradicionalnih dim sum čajana do impresivnih pročelja zgrada na otoku Shamian. Danas se u Guangzhouu povijest besprijekorno spaja s modernošću: visoki neboderi poput kultnog Canton Towera i goleme industrijske četvrti odražavaju njegov status globalne gospodarske sile.

A krstarenje Bisernom rijekom omogućuje nezaboravno uživanje u impresivnoj panorami grada. Ljubitelji hrane ovdje će posebno doći na svoje jer je Guangzhou izvorište kantonske kuhinje i može se pohvaliti s više restorana po glavi stanovnika nego bilo koji drugi kineski grad, a nudi i bezbrojne obilaske na temu lokalne hrane kako bi putnici mogli kušati njegovo kulinarsko blago. Uz cjelogodišnju suptropsku klimu i neposrednu blizinu Hong Konga i Makaa, Guangzhou je živahan, manje poznat grad koji putnicima može omogućiti prvi susret sa starom, ali i novom Kinom.

Gdje boraviti: putnici u Guangzhouu mogu uživati u elegantnom priobalnom luksuzu u objektu Langham Place, smještenom uz Bisernu rijeku. Prostrane, suvremene sobe i suitevi imaju panoramski pogled na horizont ili rijeku, što ih čini elegantnom i sofisticiranom bazom za istraživanje grada. Gosti se mogu opustiti u prepoznatljivom spa centru Chuan Spa, okupati se u bazenu ili uživati u kantonskim delicijama u hotelskom restoranu Ming Court, koji se može pohvaliti Michelinovom zvjezdicom.

Sal, Zelenortski Otoci

Sal je suncem okupan otok na Zelenortskim Otocima, poznat po svojim netaknutim praias brancas (bijelim pješčanim plažama), kristalno čistom tirkiznom moru i prvoklasnom jedrenju na dasci. Smješten uz zapadnoafričku obalu i samo četiri sata leta udaljen od Portugala, Sal se može pohvaliti bogatom kulturom u kojoj se miješaju afrički, portugalski i kreolski utjecaji, što pokazuju glazbeni žanrovi morna i funaná sa svojim vrlo živim scenama. Osim resorta, gradovi kao što je Santa Maria oduševljavaju šarenim tržnicama, gostoljubivim lokalnim stanovništvom i ukusnim morskim specijalitetima, kao što je izdašno sporo kuhano varivo catchupa i svježe pečena riba začinjena lokalnim malagueta papričicama i začinskim biljem. Ljubitelji prirode mogu istraživati nadrealne slane ravnice sela Pedra de Lume, vulkanski krajolik i mirna ribarska sela u kojima se čini da vrijeme sporije teče.

Sal je savršeno okruženje za one koji žele putovati kako bi se bavili svojim mirnim hobijima u godini koja je pred nama, s obzirom na to da 73 % ispitanika razmišlja o bavljenju ribolovom, promatranjem ptica ili nekom drugom mirnom aktivnošću kako bi na svojim budućim putovanjima njegovali tihu, obazrivu povezanost s prirodom. Uz mnogo sunca tijekom cijele godine, toplu, ugodnu atmosferu i zadivljujuće zalaske sunca, otok utjelovljuje duh Zelenortskih Otoka, gdje svaki kutak oduševljava živom kulturom i prirodnim ljepotama.

Gdje boraviti: u Santa Mariji, uz obalu kojom se 8 kilometara proteže netaknuti bijeli pijesak, nalazi se resort ROBINSON Cabo Verde, koji je samo za odrasle i nudi prostrani smještaj za odmor uz plažu na otoku Sal. Resort se prostire na više od 37.000 kvadratnih metara, ima dva bazena, wellness prostor i širok raspon aktivnosti, od satova joge i fitnessa do jedrenja na dasci i odbojke na pijesku. Gosti mogu birati između tri restorana i tri bara koji poslužuju razne lokalne i međunarodne specijalitete. Sa svojom opuštenom atmosferom i izravnim pristupom jednoj od najljepših plaža Zelenortskih Otoka, ovaj je objekt savršeno mjesto za putnike koji žele spojiti opuštanje s avanturom.

Manaus, Brazil

Okružen golemom prašumom, Manaus je jedinstvena metropola, smještena duboko u brazilskoj Amazoniji i smatra se jednim od najizoliranijih velikih gradova na svijetu. Unatoč izolaciji, Manaus je dom za više od dva milijuna ljudi i vrvi urbanom energijom, a pritom je najbolja polazna točka za istraživanje zadivljujućih prirodnih čuda Amazonije. Posjetitelji mogu svjedočiti prirodnom spektaklu susreta voda, gdje rijeka Rio Negro boje tinte i rijeka Solimões boje pijeska teku jedna uz drugu bez miješanja, a zatim se odvažiti na nezaboravna riječna krstarenja i prašumske pustolovine.

U gradu ćete pronaći pomno ukrašene znamenitosti kao što je operna kuća Teatro Amazonas, tržnice i gastronomsku scenu koja slavi domaće okuse, uključujući tucupi (fermentiranu juhu od manioke) i jambu (anestetičku biljku) te ribu pirarucu i bobice açaí sa samog izvora. Smješten na rubu pluća Zemlje, Manaus pruža upečatljiv spoj kulturne živosti i divlje prirode.

Gdje boraviti: za nezaboravno iskustvo prašume, Ponta Poranga Jungle Lodge nudi izolirani odmor duboko u Amazoniji u okruženju bujne džungle, vijugavih rijeka i bogate biološke raznolikosti. Gosti mogu uživati u izletima s vodičem, promatranju biljnog i životinjskog svijeta i autentičnoj regionalnoj kuhinji u mirnom prirodnom okruženju. Za one koji žele ostati bliže urbanom srcu Manausa, Hotel Villa Amazônia u centru grada nudi modernu udobnost u kombinaciji s povijesnim šarmom, a nalazi se samo nekoliko koraka od kultnog Teatra Amazonas.

Münster, Njemačka

Šarmantan i pogodan za bicikliste, Münster je slikovit grad u zapadnoj Njemačkoj s kombinacijom 1200 godina povijesti i mladenačke vitalnosti i energije. Poznat po svojim popločanim ulicama, upečatljivoj gotičkoj arhitekturi i opuštenoj atmosferi, Münster dočekuje putnike sporijim, ali kulturno bogatim urbanim ozračjem. Povijesni Altstadt (Stari grad), obnovljen nakon Drugog svjetskog rata, sadrži karakteristične znamenitosti poput Katedrale svetog Pavla i pješačkih staza ispod arkada Prinzipalmarkta, a slikovitu šetnicu, zeleni pojas koji okružuje središte grada, vole i biciklisti i šetači. Ovaj je grad dom jednog od najvećih njemačkih sveučilišta i prepun je studentskog života, ugodnih kafića i pivnica uz rijeku.

Za ljubitelje povijesti, Münster je također mjesto u kojem je zaključen Vestfalski mirovni ugovor, pa uz svoju modernu kulinarsku i kreativnu scenu nudi i mnoštvo muzeja i mjesta za istraživanje.

Gdje boraviti: smješten u srcu grada, Boardinghouse Münster moderan je objekt u stilu apartmana idealan za putnike koji traže fleksibilnost i udobnost, s potpuno opremljenom kuhinjom i lakim pristupom živahnom starom gradu i muzejima Münstera. Za one koji preferiraju boravak na selu, Landhaus Eggert nalazi se samo 8 kilometara od centra grada, a nudi mirno ruralno okruženje s toplicama i saunom, turskom parnom kupelji i solarijem, što je savršeno za opuštanje nakon dana provedenog u istraživanju.

Kochi, Indija

Smješten na jugozapadnoj obali Indije u Kerali, Kochi je priobalni grad oblikovan stoljećima globalne trgovine i kulturne razmjene. Prošetajte se zanimljivim uličicama dijela grada poznatog kao Fort Kochi, gdje se šarene vile nalaze uz moderne umjetničke kafiće, a znamenite kineske ribarske mreže njišu se uz Arapsko more na horizontu. Grad posebno oživljava tijekom izložbe Kochi-Muziris Biennale (od siječnja do ožujka), kada se povijesna skladišta pretvaraju u vrhunske umjetničke prostore. Kulinarske tradicije iznimno su jake, od lokala s palminim vinom koji poslužuju začinjene plodove mora do profinjenih tanjura ribljeg moleeja i thalija bogatih kokosom.

Čim izađete iz grada, čekaju vas krajolici Kerale: zaplovite mirnim vodama Alleppeya, pješačite maglovitim brežuljcima Munnara ili se opustite na zlatnom pijesku plaže Marari. S jednostavnim pristupom putem Međunarodne zračne luke Cochin, Kochi je savršeno mjesto za dirljiv susret s prirodnim ljepotama i kulturnim bogatstvom južne Indije.

Gdje boraviti: smješten u šarmantnoj ulici Princess Street, Forte Kochi je hotel s pet zvjezdica u kojem se bezvremenska elegancija neprimjetno stapa s modernim komforom. Hotel u prekrasno obnovljenoj zgradi nudi prostrane sobe, miran bazen u dvorištu i povijesni izvor Mikvah u svom središtu. Gosti mogu uživati u tradicionalnim okusima Kerale i svježim plodovima mora u hotelskom restoranu, a vrhunske kulturne znamenitosti poput Židovske ulice, Nizozemske palače i Crkve svetog Franje udaljene su samo nekoliko minuta vožnje rikšom.

Port Douglas, Australija

Smješten na tropskoj sjeveroistočnoj obali Australije, Port Douglas šarmantan je grad koji služi kao savršena baza za razgledavanje dvaju mjesta s UNESCO-ova popisa mjesta svjetske baštine: Velikog koraljnog grebena i drevne prašume Daintree. Udaljen samo jedan sat vožnje slikovitim krajolikom od Cairnsa ili tri sata leta od Sydneyja, Port Douglas jedinstvena je kombinacija avanture i opuštanja. Posjetitelji danju mogu roniti s dihalicom ili zaroniti među živopisne koraljne grebene, a zatim poslijepodne istraživati bujne prašumske staze ili utočišta za biljni i životinjski svijet.

Sam grad odiše obalnim šarmom, s buticima i živahnim tržnicama duž ulice Macrossan, a tu su i restorančići u kojima se poslužuju svježi lokalni proizvodi i plodovi mora. Ljubitelji umjetnosti mogu razgledati galeriju Ngarru, poznatu po upečatljivoj zbirci suvremenih aboridžinskih umjetničkih djela. Ponuda hrane kreće se od ležernih roštilja uz plažu do luksuznih restorana s domaćim namirnicama. Kako se spušta noć, Port Douglas postaje opušteno utočište, u kojem se oceanski povjetarac, lokalni okusi i umjetnički štih spajaju pod zvjezdanim tropskim nebom.

Gdje boraviti: tik do plaže Four Mile, Coconut Grove Port Douglas miran je butik objekt u srcu Port Douglasa. Sadrži više suvremenih smještajnih jedinica u stilu apartmana u kojima gosti mogu uživati u prostranom otvorenom tlocrtu s privatnim terasama ili malim bazenima. Objekt ima miran dio uz bazen, tropske vrtove i opremu za roštilj, što ga čini savršenom bazom za opuštene dane uz more. Kafići, restorani i trgovine u ulici Macrossan nalaze se odmah iza ugla, dok su Veliki koraljni greben i prašuma Daintree i dalje lako dostupni za jednodnevne izlete.