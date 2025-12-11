Zašto Hrvati putuju? Ne biste vjerovali...

U desetom izdanju istraživanja Booking.com-a Predviđanja za putovanja istaknulo se nekoliko trendova i destinacija koji će biti posebno zanimljivi hrvatskim putnicima. Njih čak 80 % otvoreno je za putovanje s potencijalnim partnerom, kolegom ili novim prijateljem kako bi vidjeli koliko se dobro slažu, a načini na koje odlučuju testirati veze izuzetno su kreativni.

Putovanja koja testiraju odnose

Više od dvije trećine (67 %) domaćih putnika razmotrilo bi odlazak na udaljenu lokaciju kako bi promatrali kako se suputnik nosi s neizvjesnošću, a 62 % zanima zamjena uloga tijekom putovanja, u kojima bi osoba koja inače planira odmor prepustila kontrolu onoj drugoj. Čak 68 % domaćih putnika prihvatilo bi putovanja s ograničenjima, kao što su limitirani budžet, jezična barijera ili nepouzdana internet veza, dok bi velika većina njih (74 %) preuzela pasivnu ulogu kako bi vidjela hoće li se njihov suputnik potruditi oko planiranja putovanja.

Hrvatski putnici generacije Z najskloniji su eksperimentiranju, kao i njihovi vršnjaci iz drugih zemalja, pri čemu je 79 % njih otvoreno za putovanja osmišljena da testiraju međusobne odnose.

Putovanja automobilom sa strancima

Putovanje automobilom u 2026. godini dobiva novu ulogu - više nije samo vožnja do odredišta, već način stvaranja spontanih doživljaja i novih poznanstava. Čak 86 % hrvatskih putnika otvoreno je za ideju dijeljenja prijevoza dok su na odmoru.

Posebno ih privlači fleksibilnost i društveni aspekt cestovnih putovanja: 83 % navodi da im takav način putovanja omogućuje da putuju spontanije i fleksibilnije, a 81 % ističe upoznavanje novih ljudi kao važnu motivaciju. Visokih 77 % hrvatskih putnika spremno je dio vožnje automobilom prepustiti drugoj osobi.

Wellness dobiva novu dimenziju

Čak 87 % hrvatskih putnika otvoreno je za rezerviranje posebnog odmora za poboljšanje izgleda, koji uključuje personalizirane tretmane njege kože. To nam pokazuje činjenica da bi šest od deset hrvatskih putnika (63 %) razmotrilo korištenje umjetne inteligencije za pronalaženje odredišta usklađenih s njihovim specifičnim potrebama kada je riječ o koži.

Hidratacijske stanice koje se prilagođavaju lokalnoj klimi i aktivnostima zanimljive su za 74 % hrvatskih putnika, dok njih 63 % želi koristiti pametna ogledala koja analiziraju stanje kože i daju savjete o njezi. Kvalitetan san također postaje ključan dio wellness iskustva - 78 % hrvatskih putnika zainteresirano je za smještaj u kojem su rasvjeta i zvukovi prilagođeni njihovom cirkadijskom ritmu.

Najpopularnije destinacije

Među najpopularnijim destinacijama za hrvatske putnike u 2026. godini ističu se odredišta u SAD-u: Miramar Beach, Sevierville i Port Aransas.

Miramar Beach, Florida

Miramar Beach, smješten na slikovitoj obali Destin-Miramar područja, nudi kombinaciju prekrasnih bijelih plaža, tirkiznog mora i atmosfere koja poziva na opuštanje. Poznat po panoramskim obalama i živim lokalnim tržnicama, ovaj dio Floride privlači putnike koji žele spoj prirodnih ljepota i blagih, opuštajućih iskustava. Aktivnosti na otvorenom, poput vožnje biciklom uz obalu i istraživanja lokalnih restorana i trgovina, čine ga idealnim izborom za one koji vole kombinirati aktivan odmor i wellness.

Gdje boraviti: Smješten svega nekoliko minuta hoda od plaže, Hilton Garden Inn Destin Miramar Beach nudi udobnu i opuštenu bazu za putnike koji žele kombinirati boravak uz more i praktične sadržaje. Hotel ima vanjski bazen, restoran, fitness centar i bar, a gostima je na raspolaganju i 24-satna recepcija s uslugom prijevoza. Prostrane sobe čine ovaj objekt pogodnim za različite stilove putovanja, odnosno putnike koji žele iskusiti trend putovanja usmjerenih na odnose, bilo obiteljske ili romantične.

Sevierville, Tennessee

Okružen krajolikom Smoky Mountainsa, Sevierville nudi spoj prirode, avanture i južnjačkog šarma. Ovdje putnici mogu uživati u šumovitim stazama i vidikovcima, ali i doživjeti jedinstvene atrakcije poput panoramskog leta helikopterom iznad Smoky Mountains u Seviervilleu, koji pruža impresivan pogled na veličanstvene planinske vrhove. Zahvaljujući raznolikim aktivnostima i dinamičnom okruženju, Sevierville je privlačan putnicima koji žele isprobati nešto novo, istražiti jedan od najljepših planinskih krajeva SAD-a ili pak krenuti cestovnim rutama koje vode prema planinama. Sevierville je u tom smislu savršena destinacija za novo doba putovanja automobilom i dijeljenih avantura.

Gdje odsjesti: Smješten u mirnom prirodnom okruženju s pogledom na planine, Berry Springs Lodge nudi intiman boravak idealan za putnike koji žele opuštanje i privatnost. Elegantno uređene sobe imaju pogled na planinski krajolik i savršena su polazišna točka za istraživanje okolice, a u blizini se nalaze popularne atrakcije poput Dollywooda i Dolly Parton's Stampede. Gosti mogu uživati u vrtu, na terasi ili uz vanjsko ognjište, a na raspolaganju su i hidromasažna kada te fitness prostorija. Objekt nudi više prostora za odmor na otvorenom, uključujući lounge, mjesta za sjedenje i piknik zone.

Port Aransas, Texas

Port Aransas, smješten na otoku Mustang uz obalu Teksasa, poznat je po dugim pješčanim plažama, morskoj fauni i opuštenoj obalnoj atmosferi. Ovo je mjesto idealno za putnike koji žele kombinirati more, prirodu i aktivnosti poput promatranja ptica, ribolova ili lagane vožnje duž obale. Mali obalni gradić odiše opuštenim duhom i karakterom koji posjetiteljima pruža osjećaj bijega od svakodnevice.

Svojim mirnim ritmom i uvjetima pogodnima za odmor tijela i uma Port Aransas prirodno se uklapa u rastući interes za wellness putovanjima i putovanjima posvećenima regeneraciji kože.

Gdje boraviti: Za putnike koji traže udoban boravak u opuštenoj obalnoj atmosferi, Chic 2BR Coastal Condo at Costa Bahia 103 nudi ugodan smještaj s vlastitim privatnim ulazom. Svaka jedinica uključuje klimatizaciju, potpuno opremljenu kuhinju i vlastitu kupaonicu, pružajući sve što je potrebno za opušten boravak. Gosti se mogu odmoriti na otvorenom uz zajednički bazen ili uživati na svježem zraku na vlastitom balkonu ili terasi. Smještaj je smješten na pješačkoj udaljenosti od plaže Port Aransas te u blizini lokalnih atrakcija poput umjetničke galerije Mustang Island i marine Port Aransas, što Chic 2BR Coastal Condo čini jednostavnom i ugodnom polazišnom točkom za istraživanje okolice.