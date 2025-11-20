Gradovi iz bajki koji ožive u prosincu

Kako stiže zima, a blagdanska svjetla počinju svjetlucati, neka odredišta doimaju se kao prizori iz slikovnica. Ovog prosinca putnici traže mjesta koja potiču njihovu maštu i uz koja uranjaju u prizore dostojne klasične priče. Štoviše, 22 %* hrvatskih putnika reklo je kako planira koristiti umjetnu inteligenciju kako bi pronašlo knjige povezane s određenim odredištem, spajajući ljubav prema pričama s pustolovinama u stvarnom svijetu. S obzirom na to da se u zraku već osjeća blagdanska čarolija, savršen je trenutak za posjetiti gradove u kojima su krovovi prekriveni snijegom, a blistava svjetla i stoljetne tradicije stvaraju doista očaravajuća putovanja. Od alpskih sela do riječnih gradića obojenih pastelnim tonovima, Booking.com donosi popis odredišta koja pozivaju putnike da napišu i prožive vlastitu blagdansku priču prije nego što godina završi.

Hallstatt, Austrija

Ušuškan između zrcalno mirne površine jezera Hallstatt i snijegom prekrivenih Dachsteinskih Alpa, Hallstatt je mjesto koje inspirira bajke, a osobito onu o snježnom kraljevstvu dvije sestre. Početkom studenoga cijelo se selo pretvara u pravu zimsku idilu, s ledenim sigama koje se sjaje na krovovima kuća iz 16. stoljeća i mirisom medenjaka koji se širi uskim, popločanim uličicama. Božićni sajam na Marktplatzu koji se može posjetiti tijekom blagdanske šetnje gradom, koja je poseban doživljaj: štandovi su prepuni ručno izrađenih ukrasa, kuhanog vina s raznim začinima i lokalnih slastica, dok se zvuk božićnih pjesama odbija od drevne kamene zgrade.

Osim tradicionalnog blagdanskog ugođaja, zaljubljenici u kulturu mogu istražiti jedan od najstarijih rudnika soli na svijetu, Hallstatt, ili posjetiti kosturnicu (Ossuary), poznatu i kao Kuća kostiju, slavnu po svojoj iznimnoj zbirci ljudskih lubanja i kostiju. Za ljubitelje boravka na otvorenom, zimske planinarske staze vijugaju kroz snijegom prekrivene šume, dok obližnji Dachstein West nudi izvrsno skijanje za početnike, srednje iskusne skijaše kao i obitelji. Kako se spušta mrak, nježno osvijetljene ulice grada pozivaju na laganu šetnju, pri čemu svaki kutak otkriva novu scene koje su kao s razglednice.

Gdje odsjesti: Loft am See moderan je smještaj uz jezero koji će dočarati pravi bajkoviti ugođaj. Prostrani prozori od poda do stropa pružaju pogled na zadivljujući snježni krajolik, dok elegantna unutrašnjost i udoban kamin pružaju savršeno mjesto za opuštanje. Nakon dana istraživanja, gosti se mogu opustiti na privatnoj terasi, pijuckati kuhano vino i promatrati pahulje kako polako padaju iznad jezera.

Colmar, Francuska

U samom srcu francuske regije Alzace smjestio se Colmar - krajolik kuća u pastelnim tonovima, balkona ukrašenih cvijećem i blistavih kanala. U prosincu grad oživljava uz božićnu čaroliju, s pet tematskih sajmova koji ispunjavaju popločane trgove. Ovaj grad je je pravi doživljaj za sva osjetila, s mirisom začinjenih medenjaka, kuhanog vina iz Alzacea i unikatnim ručnim radovima. Prošećite osvijetljenim uličicama četvrti Petite Venise, poslušajte zborove koji pjevaju božićne pjesme ispred gotičke crkve sv. Martina ili se provozajte kočijom kroz stari grad.

Ljubitelji umjetnosti mogu posjetiti muzej Unterlinden, dok će ljubitelji hrane poželjeti kušati lokalne specijalitete poput tarte flambée, tanke pizze premazane crème fraîcheom i prekrivene lukom i komadićima slanine, ili jela baeckeoffe, gulaša od mesa i krumpira u ugodnoj winstub gostionici, tradicionalnom alzaškom restoranu. Za slatki završetak dana putnici ne bi smjeli propustiti choco-story, muzej čokolade, gdje mogu pratiti interaktivnu prezentaciju majstora čokolatijera i usput kušati ukusne čokolade.

Gdje odsjesti: Tražite savršeno mjesto za romantično „živjeli su sretno do kraja života"kao iz bajke? Hotel Restaurant Le Maréchal takvo je odredište. Smješten uz kanal, ovaj očaravajući hotel s četiri zvjezdice besprijekorno spaja šarm 16. stoljeća s modernom udobnošću. Raskošne sobe, vrhunska gastronomija i slikoviti pogledi na čarobne kanale Colmara stvaraju idealnu pozornicu za nezaboravan blagdanski bijeg. Parovi se ovdje mogu opustiti i prepustiti uživanju nakon dana provedenog u istraživanju gradskih ljepota.

Shirakawa, Japan

Uvučeno u snježne planine prefekture Gifu, selo Shirakawa-go je pod zaštitom UNESCO popisa svjetske baštine u kojem vladaju tradicija i mir. U prosincu poznate gassho-zukuri kuće na imanjima, izgledaju kao prizori iz japanske narodne priče sa svojim strmim krovovima od slame, osobito kada su prekrivene snijegom i noću osvijetljene fenjerima. Posjetitelji mogu šetati tihim ulicama, diviti se stoljećima starim domovima i otkrivati malena svetišta skrivena među drvećem. Posjetitelji također mogu okušati svoje vještine u lokalnim zanatima ili uživati u zdjeli vrele soba juhe u jednom od restorana.

Zimski festivali okupljaju mještane uz glazbu, pripovijedanje i zajedničko kušanje tradicionalnih japanskih kolača od riže zvanih mochi, dok obližnji vidikovci pružaju spektakularne panorame snijegom prekrivenog krajolika. Ne treba propustiti ni priliku za opuštanje u onsenima (japanskim termalnim izvorima) nakon hladnog dana na otvorenom, kao ni doživljaj tradicionalne ceremonije čaja za kratki predah i opuštanje.

Gdje odsjesti: Uživajte u pogledu na planine i umirujućoj tišini snijega koji pada u Onyado Yuinosho, na samo nekoliko koraka od slikovitih seoskih ulica. Gosti mogu doživjeti autentičan doživljaj ryokana (tradicionalni japanski smještaj), sa sobama prekrivenim tatami prostirkama, privatnim toplim kupkama i domaćim obrocima pripremljenima od lokalnih sastojaka. Budući da se u blizini nalaze popularne atrakcije poput Hida Minzoku Mura Folk Villagea i stanice Takayama, putnici su na idealnom mjestu za istraživanje lokalne kulture i povijesti u očaravajućem planinskom okruženju.

Leavenworth, Washington, SAD

Duboko u planinama Cascade, Leavenworth se pretvara u selo u bavarskom stilu koje bi se bez problema uklopilo u neku od slavnih zbirki bajki dvojice njemačkih braće. Grad je 1960-ih preuređen u bavarskom stilu kako bi se potaknulo putovanje i turizam, nadahnut okolnim planinama Cascade i njihovom sličnošću s bavarskim Alpama. Pred kraj godine grad obasjava više od pola milijuna svjetala, dok poznati Božićni festival svjetla privlači posjetitelje iz svih dijelova svijeta. Pjevači božićnih pjesama odjeveni u tradicionalne kostime ispunjavaju zrak glazbom, dok orašari svih veličina stoje kao čuvari u izlozima trgovina.

Prošećite kroz otvoreni Christkindlmarkt u potrazi za jedinstvenim darovima i slatkim poslasticama ili obujte klizaljke i uživajte na gradskom otvorenom klizalištu. Aktivni putnici u potrazi za pravom zimskom idilom mogu se uputiti na obližnje skijalište Stevens Pass ili krenuti u šetnju na snježnim krpljama duž rijeke Wenatchee. U tradicionalnoj pivnici uz vatru možete se ugrijati uz šalicu glühweina, kuhanog vina s njemačkim štihom, ili kušati medenjake i kobasice bratwurst u jednom od brojnih blagdanskih restorana u Leavenworthu. Čarolija blagdana prisutna je posvuda - od šetnji osvijetljenih lampionima do spontanog zajedničkog pjevanja pod zvjezdanim nebom.

Gdje odsjesti: Doživite gostoljubivost poput alpske u srcu sela, gdje sobe odišu bavarskim šarmom, besplatni doručak prati nastup glazbenika na tradicionalnom rog instrumentu alphorn, a grijani bazen pruža savršeno utočište nakon dana provedenog na snijegu. Udaljen svega kratku vožnju od skijališta i Nacionalne šume Wenatchee, Enzian Inn idealna je baza za putnike željne istraživanja prirodnih ljepota Leavenwortha i živopisnog gradskog života.

Bariloche, Argentina

Na obalama jezera Nahuel Huapi, okružen snijegom prekrivenim Andama, Bariloche donosi dašak europskog šarma u samo središte Patagonije. U prosincu ovdje vlada jedinstvena kombinacija ljetnog sunca i blagdanskog duha. Gradske zgrade u stilu planinskih kuća uz ulicu Mitre ukrašene su girlandama i svjetlima, dok se glazba i smijeh šire trgom Centro Cívico. Na božićnim sajmovima možete pronaći ručno rađenu čokoladu i proizvode od patagonske vune ili se opušteno prošetati šetnicom uz jezero.

Avanturisti mogu planinariti ili voziti bicikl u obližnjem nacionalnom parku, veslati po kristalno čistim vodama jezera Gutiérrez ili žičarom krenuti na Cerro Otto i uživati u panoramskom pogledu. U kafiću s pogledom na planine posjetitelji mogu kušati toplu čokoladu ili lokalna vina dok se na trgu izvode božićne pjesme. Kako se spušta večer, ne propustite neki od koncerata na otvorenom ili se pridružite mještanima u blagdanskoj povorci pod zvijezdama.

Gdje odsjesti: Okružen s pet hektara šume, brežuljaka i vrtova te s pogledom na zadivljujuće jezero Nahuel Huapi, Huinid Bustillo Hotel & Spa pruža pravi osjećaj utočišta s klasičnim alpskim stilom. Elegantne sobe nude pogled na mirno jezero ili planine, dok hotelski spa centar poziva putnike na opuštanje nakon dana ispunjenog aktivnostima. Gosti mogu nazdraviti blagdanskoj sezoni u ugodni zajedničkim prostorima, dok su u potpunosti uronjeni u prirodne ljepote ovog iznimnog okruženja.