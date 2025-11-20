Par mitova o hrani i dijetama

Zdrava prehrana i dijete postali su sastavni dio života mnogih, no jeste li informirani kako treba ili vjerujete u mitove?

Svi već znamo da ne bismo smjeli jesti ako nismo gladni, da osjećaj sitosti dolazi sa 'zakašnjenjem' od nekih 15 minuta, pa smo stoga skloni prežderati se, no vjerojatno nam nitko nije otkrio da je sito jeli mi pet obroka dnevno ili samo tri.

Naime, u vezi hrane postoje brojni mitovi i terorije - od toga da nije zdravo jesti navečer preko diskusije o unosu masne hrane u organizam do toga kako kvalitetan san pospješuje učinke dijete. Teško je pratiti koja teorija više 'drži vodu', baš kao što je u modernom svijetu komplicirano držati se zdrave prehrane, redovito vježbati i spavati određen broj sati.

Stoga smo odlučili upozoriti vas na nekoliko sitnica koje često zaboravljamo, a tiču se našeg zdravlja, prehrane i kilaže:

Masti - nisu sve štetne, upravo suprotno - jedan od najuglednijih medicinskih časopisa JAMA Internal Medicine otkrio je kako je šećerna industrija 60-ih godina znanstvenicima s Harvarda platila da objave studije koje bi umanjile veze između šećera i srčanih bolesti. Lažirano istraživanje kao glavne krivce za bolesti srca ističe mast i kolesterol, a jedan od plaćenih znanstvenika kasnije je sastavljao vladine smjernice i o prehrani. Ovo je rezultiralo time da su proizvođači hrane počeli uklanjati masti iz proizvoda i dodavati šećer, a za posljedice toga još ćemo morati pričekati neko vrijeme.

Prava je istina da trebate izbjegavati slano i slatko, a zdrave masti poput maslonovog i lanenog ulja, lososa, tune, orašastih plodova dobrodošle su na svakodnevni meni.

Porcije - porcija hrane koju tijekom obroka unesemo u sebe trebala bi biti veličine vašeg dlana. Ukoliko vam se to čini premalo, sjetite se da se organizam brzo zasiti, samo što mi kasno percipiramo tu informaciju.

Sokovi - zaboravite na njih, jer dok možda neprestano računamo koliko smo kalorija unijeli u organizam kroz hranu, zaboravljamo da se računa i ono što popijemo. Gazirani sokovi, pa čak i oni koji se reklamiraju kao prirodni, sadrže mnogo sladila, a nemaju nikakve nutritivne vrijednosti. Radije popijte vode.

Vrijeme za obrok - ako se držite dijete, a suvišni kilogrami i dalje se ne tope, možda morate obratiti pažnju na vrijeme konzumiranja hrane. Uz tjelesnu aktivnost, stručnjaci tvrde kako je tajming izuzetno bitan.