Kombiniranje ovih pića može vam pomoći da živite dulje

Prema velikoj dugoročnoj studiji, način na koji kombiniramo napitke može biti povezan s duljim životnim vijekom, a ne samo s trenutačnom hidracijom.

Riječ je o kavi i čaju, uz dovoljan unos vode. Istraživanje koje je provelo Sveučilište u Cambridgeu pokazalo je da su osobe koje su tijekom dana kombinirale vodu, kavu i čaj imale niži rizik od smrtnosti u usporedbi s onima koji su pili uglavnom samo jedno piće, piše Vogue.

Kava i čaj sadrže biljne spojeve poput antioksidansa, dok voda podržava osnovne funkcije organizma

Studija je pratila više od 180.000 odraslih osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom 13 godina. Sudionici su prijavljivali koliko dnevno piju kave, čaja i vode, kao i druge životne navike i zdravstvenu povijest. Najpovoljnijim se pokazao omjer od dvije šalice kave na tri šalice čaja, dok su pretjerana konzumacija samo kave ili oslanjanje isključivo na vodu bili povezani s lošijim ishodima.

Autori naglašavaju da je riječ o promatračkoj studiji, što znači da pokazuje povezanost, a ne izravnu uzročno-posljedičnu vezu.

Ipak, rezultati se uklapaju u postojeća saznanja: kava i čaj sadrže biljne spojeve poput antioksidansa, dok voda podržava osnovne funkcije organizma. Analiza također pokazuje da voda sama po sebi nije bila povezana s najboljim rezultatima, već upravo kao dio raznolike dnevne kombinacije napitaka.

Sve u svemu, cugajte svašta... ne alkohol, naravno ;;)