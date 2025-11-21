Može li doručak biti vaš najjači alat za produktivnost?

Postoji puno trikova za bolju koncentraciju i neke od njih sigurno ste već isprobali: aplikacije, planeri, tehnike disanja... No, rješenje bi moglo biti jednostavnije nego što mislimo - u zdjelici za doručak. Lako zaboravljamo da upravo doručak može biti presudan za naše razine energije i fokusa tijekom dana.

Redovito konzumiranje doručka, osobito onog bogatog cjelovitim žitaricama, povezano je s boljim rezultatima na testovima pažnje i memorije, što potvrđuje i istraživanje objavljeno u British Journal of Nutrition. U tom istraživanju adolescenti koji su doručkovali obrok s niskim glikemijskim indeksom, poput cjelovitih žitarica, pokazali su značajno bolje rezultate u zadacima koji mjere brzinu reakcije i točnost, u usporedbi s onima koji su preskočili doručak ili birali obrok s visokim glikemijskim indeksom. Ovakvi rezultati potvrđuju da doručak nije samo dobra navika, već važan temelj za održavanje koncentracije i mentalne svježine tijekom dana, kako kod adolescenata, tako i kod odraslih.

Iako Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) preporučuje unos od najmanje 25 grama vlakana dnevno za odrasle, većina europske populacije ne doseže tu količinu. Doručak s cjelovitim žitaricama može značajno doprinijeti dnevnom unosu vlakana, podržavajući probavu, dulju sitost i opće zdravlje. Prepoznajući tu potrebu, Nestlé je cjelovite žitarice učinio glavnim sastojkom u više od 90% svojih pahuljica za doručak dostupnih na europskom tržištu, nudeći potrošačima jednostavan način da dan započnu nutritivno bogatije, bez kompromisa u okusu ili praktičnosti.

Zašto baš cjelovite žitarice?

Cjelovite žitarice sadrže sve dijelove zrna, poput mekinja i klica, što znači da zadržavaju više nutrijenata, uključujući vitamine B skupine, željezo, magnezij i antioksidanse. Osim što pomažu u održavanju stabilne razine glukoze u krvi, time smanjuju nagli pad energije koji često vodi do gubitka fokusa.

Nestlé i doručak koji podržava koncentraciju

Kompanija Nestlé već godinama razvija pahuljice koje kombiniraju cjelovite sastojke s okusima prilagođenima različitim generacijama. Cjelovite žitarice su bogate vlaknima, što pridonosi laganoj i normalnoj probavi te može pomoći u održavanju normalne razine šećera u krvi i snižavanju kolesterola. Osim toga, važan su izvor vitamina i minerala poput magnezija, željeza, kalija i vitamina B, koji su ključni za metabolizam i energiju tijekom dana.

Zahvaljujući niskom udjelu masti i visokom udjelu hranjivih tvari, Nestlé pahuljice pomažu u održavanju normalne tjelesne težine i zdravog metabolizma. Osim toga, lako se kombiniraju s mlijekom, jogurtom, voćem ili kao dodatak smoothieju, čime se osigurava raznolik i hranjiv doručak.

Birajući cjelovite žitarice, biramo doručak koji podržava naše zdravlje, koncentraciju i uspjeh tijekom dana.