Četiri kave dnevno sasvim su dovoljne

Jutarnja kava velikom je broju ljudi nezaobilazan ritual bez kojeg ni ne izlaze iz kuće, često čak i na uštrb doručka koji će prije propustiti nego preskočiti prvu kavu za buđenje.

Kava ima razne zdravstvene prednosti, no, kao i svaka stvar ima i svojih mana ako se konzumira u pretjeranim količinama.

Koliko je previše? Tim se pitanjem pozabavilo istraživanje provedeno na poznatoj klinici Mayo koje je dalo prilično egzaktan rezultat - do četiri kave dnevno su u redu, sve preko toga je previše za naše tijelo.

Primjerice, ljudi u dobi od 55 godina koji prekorače tu brojku imaju 55 posto veću šansu za preranu smrt ako su muškarci, a čak 66 posto ako su žene. No, svjesni su da istraživanje ima svojih propusta jer, iako je rađeno godinama, nisu uzeti u obzir neki važni faktori, kao što je ovisnost o duhanu ili slatkišima.

Naime, pušači puno brže prerađuju kofein, pa je za njih granica nešto viša nego za nepušače, ali ipak - ograničite unos na 4 kave dnevno, a ako niste pušač, zaboravite na večernju kavu jer će kofein početi djelovati dosta kasnije nego kod pušača i nećete moći spavati.

Ipak, uživajte u svoje četiri šalice!