Kako ubrzati metabolizam?

Brz metabolizam jedan je od ključeva zdravlja i dobre probave, a vrlo brzo možete saznati je li vam uspjelo - kilogrami će se početi topiti. Naravno, svima koji vode sjedilački način života ubrzavanje metabolizma je izuzeno potrebno, a na vašu sreću, mi imamo odgovore na vaša pitanja.

Naime, ubrzavanje metabolizma sastoji se od tri stvari - fizičke aktivnosti, prehrane i uvođenja discipline.

Fizička aktivnost

Prehrana je ipak najvažnija sastavnica procesa ubrzavanja metabolizma, no izuzetno je važna i rekreacija. Kao što sjedenje i ležanje usporava izmjenu tvari u tijelu, tako ih kretanje ubrzava. Ako niste dosad bili sportski tip krenite s laganim, a kasnije žustrim šetnjama - najmanje triput tjedno po pola sata. Za one aktivnije tu je trčanje ili neki drugi sport. Morate se oznojiti.

Prehrana

Uvesti u prehranu

- hranu bogatu vlaknima: pomoći će vam da dulje ostanete siti i pročistiti vam crijeva

- ljute začine: chilli, đumbir i kajenski papar potiču izmjenu tvari u organizmu i pomažu u sagorijevanju kalorija

- orašaste plodove

- zeleni čaj s limunom

Izbaciti iz prehrane

- alkohol

- gazirane napitke

- jednostavne ugljikohidrate

- rafinirani šećer

Prehrana se treba temeljiti na proteinima i složenim ugljikohidratima, doručak treba biti najbogatiji kalorijama, a uvedite pravilo o pet obroka dnevno, s tim da su dva međuobroka lagana i sastoje se od orašastih plodova, jogurta i voća. Uz sve to, nemojte nikad biti žedni - pijte dovoljno tekućine.

Uvođenje discipline

Tijelo voli red. Tada može normalno funckionirati. Ako ga svako malo šokirate neprospavanom noći ili preskakanjem orboka, ono će se ponašati kao da je u kriznoj situaciji i od hrane koju unesete višak će skladištiti u masti, odnosno u salo.

Stoga, osigurajte mu red da zna što ga u kojem trenutku dana očekuje. Idite spavati u isto vrijeme svaku večer, budite se isto tako. Spavajte dovoljno. Jedite uvijek u isto vrijeme i nemojte se prejedati prije spavanja. Ako budete dobri prema svom etijelu, ono će vam to vratiti na način da ćete biti zadovoljni.