Meksiko, tamo gdje je hrana ljuta i ljuća

Ako ste planinar, vulkanolog, ljubitelj pustinja i osoba kojoj ne može proći godina, a da se ne okupa na moru, a uz sve to volite ronjenje, podzemna jezera, obožavate džungle i potpuno ste ludi za piramidama, postoji zemlja za vas. Jedino ćete možda imati problema naći obrok koji nije ljut. Meksiko čeka na vas.

Acapulco, Cancun, Tijuana, Yucatan, Kordiljeri, Popocatepetl, poluotok Kalifornija začudit ćete se za koliko stvari o Meksiku ste već čuli. Ako uzmete u obzir da je Meksiko 11. najnaseljenija i 14. najveća država na svijetu, nije neobično da mnogo toga već znate.

Zašto baš u Meksiko?

U Meksiku vas čeka i jedan od najvećih gradova na svijetu, toliko velik da tone. Meksiko city se nalazi na mjestu Teotihuacánu, astečkoj prijestolnici, koja se nalazila usred jezera Texcoco. S obzirom na to da je izgrađen na zemljištu punom podzemnih voda, procijenjenih 25 milijuna stanovnika isisava tu vodu takvom brzinom da grad gubi 7,5 centimetara godišnje. Kada kažemo gužva, svaki Meksikanac se nasmije, jer u njihovom prometu nema gužve samo kada su svi na odmoru. Prosječni čovjek ovdje godišnje izgubi 110 sati u prijevozu.

Ako ste mislili da su piramide nešto posebno, onda trebate popričati s Meksikancima. Oni to i ne misle, jer svaki kraj ima svoju piramidu, to je nešto kao da pričate Nizozemcima koliko su vjetrenjače divne i rijetke. Najpoznatija je Piramida sunca u Teotihuacánu. Ona je pripadala velikom kompleksu, u okviru kojega su se nalazili i tereni za neamerički nogomet, divan sport, poznat po žrtvovanju tima koji izgubi.

Uz to što ćete u Meksiku vidjeti veliki broj mjesta pod zaštitom UNESCO-a, tu ćete se susresti i s hranom koja je na UNESCO-ovoj listi kulturne baštine. Srećom, ovu baštinu možete konzumirati do mile volje, a nijedno udruženje vas neće spriječiti u tome (osim neko koje se bori za zaštitu kukuruza, paprika i graha, iako do sada nismo čuli za takvo). Naravno, prava bi šteta bila otići u Meksiko i ne probati čokoladu napravljenu po aztečkom receptu i zaljućenu ljutom paprikom. I upozorenje, ako jedete halapenjo, ne dirajte oči. Ili probajte, pa napišite kako je bilo.

Španjolci su iz Meksika odnosili hranu i zlato, ali su donijeli jednu životinju koja se ne snalazi najbolje u prašumi - u pitanju je bik. Korida je u Meksiku i dalje popularna, ali za razliku od prava mahunarki, za prava ovih životinja se bore brojna društva. Također, u Meksiku ćete naići na drugog najmanjeg zeca na svijetu, vulkanskog zeca, kao i najveći američku mačku, jaguara.

Meksiko drži i rekord kada je dužina predsjednikovanja u pitanju. Godine 1913. Francisco Madero je postao predsjednik, ali je nakon svog prvog sastanka kao predsjednik, odlučio podnijeti ostavku.

Ova država može podičiti i velikim brojem umjetnika, a kako i ne bi, kada im je omogućila da plaćaju porez svojim djelima. Uz oslikavanje platna, Meksikanci vole oslikavati i svoja lica, pogotovo 2. studenoga, kada je Dan mrtvih. Inače, meksički Dan mrtvih su najveselije i najšarenije zadušnice na svijetu.