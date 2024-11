Booking.com lansira najveće Black Friday ponude do sada

S putovanjima kao top prioritetom za godinu pred nama, Booking.com omogućuje svima pristupačnije planiranje uz neodoljive Black Friday ponude na smještajima, najmu automobila, atrakcijama i letovima. Za putnike koji planiraju svoj sljedeći odmor, ovaj Black Friday donosi popuste do 35 % na globalne smještaje, do 25 % na najam automobila i do 20 % na odabrane atrakcije, uz dodatne uštede na letovima kod više od 300 avioprijevoznika za destinacije diljem svijeta.

Ponude su dostupne od 21. studenoga do 4. prosinca, omogućujući putnicima da unaprijed započnu s planiranjem nezaboravnih putovanja u 2025. po pristupačnim cijenama.

Prema nedavnom istraživanju Booking.com-a, 64 %1 ispitanika iz Hrvatske izjavilo je da im je putovanje prioritet, ali su naglasili da će pažljivo tražiti najbolju opciju u skladu sa svojim budžetom, dok 62 %1 planira biti štedljivijima na putovanju. Ove godine putnici mogu osigurati svoje idealno putovanje po znatno nižoj cijeni, čime je Black Friday savršena prilika za unaprijed isplanirati odmor uz popuste na smještaje sve do 31. prosinca 2025.

Izvrsni smještaji po izvrsnim cijenama

Ovaj Black Friday, Booking.com omogućuje tisuće smještaja po povoljnim i pristupačnim cijenama. Inspiraciju za putovanja možete pronaći u Booking.com-ovim trendovskim destinacijama za 2025., od luksuznih pustinjskih smještaja u San Pedro de Atacama, Čile, do vila uz plažu u Villajoyosi, Španjolska. Uz popuste do 35 %2 globalno, putnici mogu pronaći idealnu destinaciju za svoj sljedeći odmor. Ove godine više od 71.000 smještajnih objekata diljem svijeta, uključujući 550 u Hrvatskoj, nudi Black Friday ponude, čineći rezervaciju nezaboravnog boravka jednostavnijom nego ikad.

Doživljaji i prijevoz koji obogaćuju svako putovanje

Osim smještaja, putnici mogu uživati u popustima do 25 %3 na najam automobila i do 20 % na atrakcije4. Želite li isprobati Wagyu Beef & Sake Pairing Foodie Tour u Tokiju, Japan, ili se ukrcati na jahtu za Polar Fjord Cruise s ručkom u Tromsu, Norveška? S više od 169 doživljaja i jednim pružateljem usluga najma automobila koji nude Black Friday popuste na Booking.com-u u Hrvatskoj, putnici imaju beskrajne mogućnosti za kreiranje jedinstvenog putovanja od početka do kraja, izravno iz dlana svoje ruke uz pomoć svog pametnog telefona.

Planiranje unaprijed donosi brojne prednosti

S obzirom na to da 49 %1 putnika planira više putovanja u zadnji tren u nadi za dobrim ponudama, Black Friday ponude na Booking.com-u čine planiranje uzbudljivim i pristupačnim. Fleksibilne opcije rezervacija, poput povrata novca za smještaj i besplatnog otkazivanja najma automobila i mnogih doživljaja, pružaju putnicima bezbrižnost.

Niste sigurni gdje biste otputovali? U odabranim tržištima putnici mogu koristiti Booking.com-ov AI Trip Planner, savršeni alat za istraživanje potencijalnih destinacija ili smještaja, kreiranje plana za određeni grad, zemlju ili regiju, ili čak za pronalazak najboljih izbora atrakcija.5

Za sve koji žele rano započeti svoje avanture u 2025., Black Friday događaj na Booking.com-u nudi priliku za istraživanje i uštedu. Bilo da se radi o odmoru na plaži, kulturnog posjeta gradu ili uzbudljivih aktivnosti na otvorenom, ove ponude osmišljene su kako bi putnicima pružile nezaboravno, pristupačno i jedinstveno putovanje.