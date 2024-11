5 boravaka inspiriranih magijom i tajnama

Nakon dva desetljeća istraživanja svijeta magije u mjuziklima, nova filmska adaptacija dolazi na velika platna 27. studenog, s pričom o rivalstvu koje se pretvara u očaravajuće prijateljstvo dviju glavnih dama. Budući da više od polovice (53 %)* hrvatskih putnika želi biti „glavni lik u priči" tijekom 2024., ima li boljeg mjesta za prepuštanje ovoj adaptaciji mjuzikla od objekata koji odražavaju samu bit ovih vještica? Booking.com, jedna od vodećih svjetskih digitalnih tvrtki za putovanja, otkriva najčarobnije, najzelenije i najluksuznije smještajne objekte (uz mali dodatak ružičaste za dobru vješticu) kako bi pomogao putnicima prkositi gravitaciji.

Gardaland Magic Hotel - Garda, Italija

Posjetitelje Gardalanda čeka smještaj u tri začarana svijeta, a čarobnu atmosferu osjetit će odmah po dolasku kada ih na ulazu dočeka divovski čarobnjački šešir. Svaka je soba jedinstvena i ima svoj šarm kojim očarava najmlađe vještice i vješce; spavajte među drvećem i gljivama u Začaranoj šumi ili se pridružite letećim zmajevima i čistim bijelim jednorozima u blistavom Čarobnom ledenom dvorcu. Najveće čarobnjake čeka Čarobnjačka kuća u kojoj gosti mogu obnoviti svoje čarobne moći. Iza tih magičnih zidova nalazi se tematski park Gardaland, a do njega se može brzo doći koristeći besplatnu hotelsku uslugu prijevoza. U ljetnim mjesecima posjetite obližnju Plavu lagunu ili se kratko provozajte da biste stigli do obale jezera Garda.

The Enchantment Chamber - York, Ujedinjeno Kraljevstvo

York je poznat kao najukletiji grad u Europi, pa mu nisu strane jezive priče o duhovima, sablastima i vješticama koje čekaju iza njegovih mračnih uglova kako bi zaskočile bezbrižne posjetitelje. Sa zidovima od opeke koji stvaraju rustikalan i povijesni izgled, starinskim namještajem i ukrasima na sve strane, visoko naslaganim knjigama čarolija, bocama s čarobnim napitcima duž polica i realističnom sovom koja strogim pogledom bdije nad gostima, u ovaj objekt definitivno se uvukla magija. Ovaj objekt s čarobnjačkim uređenjem idealno je mjesto za druženje vještica i vještaca u usponu. Uz potpuno opremljenu kuhinju, vlastitu kupaonicu i privatni dnevni boravak u ovom apartmanu s jednom spavaćom sobom polaznici čarobnjačke škole imat će dovoljno prostora za pripremu čarobnih napitaka i isprobavanje čarolija. Oni koji žele saznati više o očaravajućoj povijesti Yorka mogu poći na Pješački obilazak na temu vještica i povijesti Yorka.

Mount Nelson, A Belmond Hotel, Cape Town - Cape Town, Južna Afrika

Ovo je jedan objekt za dobru vješticu ovog mjuzikla, a pogodan je za svakog putnika koji traži čaroliju. Na imanju s bujnim vrtom u samom središtu Cape Towna nalazi se dragulj s pet zvjezdica prekriven detaljima u ružičastim i zlatnim nijansama. Ova oaza mira udaljena je samo nekoliko minuta hoda od područja Company Gardens, najstarijeg vrta, parka i mjesta baštine u Južnoj Africi, i može se pohvaliti sadržajima svjetske klase koje će svaki putnik poželjeti samo za sebe. Od uživanja u šalici čaja na terasi u sklopu poznate popodnevne užine koju hotel nudi do brčkanja u jednom od brojnih bazena ili isprobavanja bogatog wellness sadržaja u hotelu, preporučujemo posjet onima koji vole biti očarani. Budući da svaka soba odiše mekoćom zahvaljujući šifonskim plahtama, svilenim tekstilima i elegantnim detaljima nježne ružičaste boje, ovakvog mjesta definitivno nema kod kuće! Dok ste u posjetu, ne zaboravite istražiti najvažnije gradske znamenitosti, uključujući planinu Table Mountain i otok Robben, koji se nalaze u neposrednoj blizini.

The Roxbury - Catskill, Sjedinjene Američke Države

Spojite pete kao Dorothy i uđite u svijet koji nije nalik na ostale. Svaka je soba jedinstvena te će zadiviti i očarati posjetitelje iz svih krajeva. U Čarobnjakovoj smaragdnoj sobi gosti će se naći na magičnoj cesti od žute opeke koja vodi do Smaragdnog grada, a ostatak sobe oduševit će ih uređenjem u nijansama zelene boje. Smješten u šumovitom gorju Catskill i tri sata vožnje od New Yorka, ovaj objekt nalazi se u očaravajućem prirodnom okolišu. Nakon dana provedenog u čarobnjačkim aktivnostima gosti mogu skinuti plašteve i opustiti se u dva potpuno opremljena spa centra u sklopu objekta, sa saunom, parnom kupelji i prostorijom za tretmane. Putnici koji žele saznati što se krije izvan čarobnog kraljevstva mogu se uputiti u atmosferičnu šumu regije Catskill kako bi doživjeli toplinu i tajanstvenost prirode.

Hotel Skt Petri - Kopenhagen, Danska

Smješten na granici neobične Latinske četvrti i povijesnog Kopenhagena, ovaj objekt nalazi se na mjestu sudara svjetova. U gradu poznatom po okultnoj prošlosti putnici se potiču da istraže njegovu bogatu povijest lova na vještice, što uključuje suđenja i priču o ženi koja je bila na zlu glasu kao Đavolja majka. Posjetitelji mogu poći u pješačke obilaske grada kako bi istražili značajna mjesta, uključujući Gråbrødre Torv i Gammeltorv, i saznali koje su trajne posljedice tih suđenja do današnjeg dana. No ulaskom u ovaj objekt gosti će se prebaciti iz sablasne prošlosti u laganiji, svjetliji i potpuno zelen prostor. Jedinstvene i prostrane jedinice u ovom Travel Proud objektu namještene su u stilu opuštenog skandinavskog luksuza uz detalje u smaragdnozelenoj boji. Od uživanja u pogledu na grad na krovnoj terasi do opuštanja na raskošnoj baršunastoj sofi u predvorju, gosti se mogu veseliti očaravajućem zelenom boravku.