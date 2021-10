Povratak putovanja na velika vrata?

Kao i gotovo svaki drugi dio naših života, sektor putovanja stalno se mijenjao u proteklih godinu i pol, a značajne promjene vodile su nas do stalno promjenjive verzije „novog normalnog". Opsežniji i sve kompleksniji odnos s tehnologijom, povećana svijest o utjecaju ljudi na planet i obnovljeno nadahnuće za zauzimanje po pitanju tema unutar pokreta za socijalnu pravdu dovelo je do toga da nam se svijet istodobno čini manji, ali i beskonačno velik. I dok još nismo u situaciji da COVID-19 ostavimo iza sebe, na njegovu mjestu pojavio se neuništiv osjećaj nade.

Kako bi istražio ovaj val optimizma, Booking.com proveo je opsežno istraživanje među više od 24.000 putnika iz 31 zemlje i teritorija1, te je te podatke kombinirao s vlastitim podacima i uvidima koje je stekao kao lider u digitalnom svijetu putovanja u proteklih 25 godina, s ciljem predviđanja kako će se putovanja razvijati u narednoj godini.

2022. bit će godina u kojoj ćemo maksimalno iskoristiti nepredvidivost te uvelike početi nadoknađivati izgubljeno vrijeme na godišnjim odmorima, a broj putnika koji osjećaju takvu potrebu narastao je za 52% u odnosu na proteklu godinu*. Predviđanja Booking.com-a otkrivaju kako će ljudi ponovno u sebi probuditi želju za putovanjima u narednoj godini. Bez obzira na to je li riječ o važnom dijelu režima brige o sebi ili uzbuđenju koje donosi prihvaćanje svih prilika za putovanja i iskustva koja im se ponude, cilj je putnika uživati u svakom danu u 2022. godini te maksimalno iskoristiti svako putovanje.

Upijanje vitamina na odmoru

Odlazak na odmor postat će GLAVNI način brige o sebi u 2022. godini, čak i više nego svakodnevno vježbanje ili meditiranje, pri čemu 74% putnika iz Hrvatske potvrđuje da im putovanja pomažu s mentalnim i emocionalnim zdravljem više od drugih oblika odmora i opuštanja. Nakon što su godinu dana ograničenja putovanja bivala sve stroža, putnici sada uzimaju u obzir važan utjecaj koji putovanja imaju na zdravlje i dobrobit, a više od pola putnika iz Hrvatske (54%) izjavilo je da nisu shvatili koliko su putovanja važna za njihovo zdravlje dok im nisu postala zabranjena, dok ih je 87% izjavilo da je isplaniran odmor imao pozitivan utjecaj na njihovo emocionalno zdravlje.

Što čini putovanja idealnim načinom opuštanja? Za 11% putnika iz Hrvatske, izlazak iz zone udobnosti ključan je aspekt putovanja koji im omogućava resetiranje. Među tih 11%, dvije trećine ispitanika (68%) izjavilo je da im boravak na lokaciji s drukčijom okolinom od one na koju su naviknuti omogućava punjenje baterija, a više od polovice te grupe (56%) smatra da tako mogu doživjeti neki drukčiji način života. Neki se putnici regeneriraju kušanjem nove kuhinje (53%) ili slušanjem nekog drugog jezika (43%). Nakon što smo više od 18 mjeseci gotovo stalno proživljavali isti dan, dupla doza nečega drukčijeg baš je ono što nam je potrebno. Upravo će to omogućiti da se putnici nakon svojih putovanja u 2022. osjećaju bolje no prije.

Resetiranje izvan (kućnog) ureda

Nakon pojave pandemije naši domovi diljem svijeta postali su nam i uredi i tako smo stupili u novu stvarnost rada izvan ureda. No u 2022. godini vidjet ćemo značajan porast broja ljudi koji žele ponovno preuzeti kontrolu kako bi opet uspostavili zdrav odnos između poslovnog i privatnog života, pri čemu 62% putnika iz Hrvatske u 2022. sa sobom na odmor neće nositi posao, što nije uvijek bio slučaj u 2021. godini, kada je granica između privatnog života i rada izvan ureda često bila nejasna.

Usprkos fleksibilnosti koju donosi rad izvan ureda, 59% putnika iz Hrvatske radije bi manje vremena provelo na odmoru ako bi to značilo da se u 2022. mogu u potpunosti isključiti, nego da više vremena provedu u nekom odredištu, ali da moraju miješati posao s odmorom. A s obzirom na to da 39% njih tvrdi da su tijekom pandemije radili više i pritom koristili manje slobodnih dana, očekujemo da ćemo u 2022. vidjeti više ljudi koji zasluženo na svoje profile postavljaju obavijest da nisu dostupni.

Kao da je prvi put

Iako su mnogi od nas zaboravili gdje nam stoje putovnice i kako se spakirati za put, taj čudan osjećaj zamijenit će pravi osjećaj oduševljenja čak i za te rutinske radnje na našim putovanjima u 2022. godini. Sjećate li se kakav je osjećaj bio prvi se put ukrcati u avion? Ili se čak i samo prijaviti u hotel? Nakon što su se dugo osjećali „zarobljenima", umjesto da žure kroz svoje putovanje, putnici će uživati u svakom trenutku, od detaljnog pripremanja popisa pjesama za unajmljeni auto do istraživanja poslastica u duty free trgovinama, pri čemu se 17% putnika iz Hrvatske najviše raduje čistom uzbuđenju i iščekivanju početka putovanja.

Nekoć svakodnevno sanjarenje pri gledanju kroz prozor vlaka dok krajolici jure pored nas ili lutanje vrludavim kamenim ulicama u potrazi za ključem za apartman za 65% će putnika iz Hrvatske sada biti pravi blagoslov jer smatraju da više uživaju u putovanjima kad je i sam put dio njihova putovanja. Svi „prvi trenuci" naših putovanja u 2022. godini bit će trenuci za pamćenje, a većina putnika iz Hrvatske kaže da im čak i jednostavna iskustva, kao što je osjećaj sunca na koži (79%) ili prvi pogled na neku vodenu površinu, odmah poboljšavaju raspoloženje (87%). Polovica ispitanika (50%) izjavila je da će uživati čak i u nesigurnosti koju sa sobom donosi snalaženje s javnim prijevozom u novom gradu i na stranom jeziku. Nakon što smo dugo vremena imali ograničene opcije, ponovno doživljavanje „prvih iskustava" i uživanje u svakom trenutku bit će sastavni dijelovi putovanja u 2022. godini.

Zajednica na prvom mjestu

Kako se broj putovanja u mnogim dijelovima svijeta smanjio zbog ograničenja, pandemija nas je prisilila da maksimalno iskoristimo ono što nam se nudi u blizini. Naš odnos sa zajednicom oko nas doživio je preporod, od podrške lokalnim obrtima do provođenja više vremena no ikad u obližnjim parkovima. U 2022. godini želja za autentičnim povezivanjem s lokalnom zajednicom nastavit će se i na putovanjima jer ćemo promišljati o svakom svom putovanju te osigurati da je naš utjecaj na odredišta koja posjetimo i ljude koji ondje žive pozitivan.

Nešto manje od polovice ispitanih putnika iz Hrvatske (42%) slaže se da je važno da njihovo putovanje donosi pogodnosti lokalnoj zajednici u tom odredištu, a 47% njih htjelo bi da postoji aplikacija ili internetska stranica s preporukama za odredišta u kojima bi povećanje turizma imalo pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu. Nadalje, 70% putnika iz Hrvatske3 želi da se novac koji potroše na putovanjima vrati lokalnoj zajednici, a njih 82%3 želi doživjeti autentično iskustvo koje vjerno predstavlja lokalnu kulturu.

Nadahnuti nedavnim važnim pokretima za socijalnu pravdu, putnici iz Hrvatske će u 2022. godini istraživati koliko smještaj u kojem žele boraviti podupire lokalne obrtnike (24%) ili kako se novac od turizma koristi za poboljšanje života lokalnih zajednica (27%), što ukazuje na novu želju putnika da ostvare pozitivan utjecaj na ljude kojima su naša omiljena odredišta za odmor zapravo dom.

Želja za novim odredištima i ljudima

Mnogi su zbog pandemije proveli dugotrajno i intenzivno razdoblje uz najbliže prijatelje i voljene osobe, no odmori u 2022. godini pružit će nam priliku da stvorimo nove odnose. S obzirom na to da 56% putnika iz Hrvatske želi upoznati nove ljude na putovanju, očekujemo da će putnici iskorištavati putovanja kao priliku da prošire svoje krugove poznanika, pri čemu se 57% njih raduje druženju na putovanju, a 41% želi boraviti negdje u blizini opcija za noćne provode kako bi mogli upoznati nove ljude.

A kako im je dosadilo stalno gledati profile istih osoba u proteklih godinu i pol, putnici će na odmorima u 2022. također iskoristiti svoje omiljene aplikacije za spojeve, što će im pružiti uzbudljivu priliku da pronađu ljubav. Predviđamo da će doći do ponovnog porasta broja romansi na odmoru, a 37% putnika iz Hrvatske nada se tomu na svom sljedećem putovanju. No zahvaljujući video pozivima koji su postali dio naše svakodnevice, romansa ne mora doći kraju pri rastanku na kraju putovanja. Zbog toga očekujemo da će se neke romanse s odmora pretvoriti u prave veze.

Samo reci „da"

Nakon što su toliko dugo slušali samo o zabranama, putnici u 2022. žele razmišljati pozitivnije. Čak 68% putnika iz Hrvatske zanemarit će strukturu s kojom su se inače mučili te će preferirati odmor na kojem su fleksibilni i prepuštaju se situaciji u odnosu na dobro osmišljen plan putovanja pun aktivnosti. Nadolazeća godina putovanja će učiniti prilikom za improviziranje, pri čemu ćemo na svaki neočekivani obrat na putovanju odgovarati s „da i..."

Stoga, 76% putnika iz Hrvatske kažu da će pristati na svaku priliku za odmor unutar budžeta. A među 35% njih koji su štedjeli tako što nisu išli na velika putovanja otpočetka pandemije, novac nije problem za putovanja u 2022. godini. Polovica putnika iz Hrvatske (52%) otvoreni su za drukčije vrste odmora nego prije pandemije, a za 68% njih nije bitno kamo će ići na odmor dok je god riječ o vrsti odmora kakvu žele - samo se žele maknuti iz kuće. U 2022. godini tehnologija će biti ključna za spontanost uz povećanu mogućnost rezervacija u pokretu te fleksibilnost kad je riječ o prilagodbi planova i odlasku onamo kamo nas naša pustolovina odvede. Zapravo, 53% putnika iz Hrvatske koristit će najnovije inovacije u svijetu tehnologije putovanja kako bi dobili iznenadnu opciju ili sasvim novo iskustvo na putovanju koje će im se predložiti na temelju prethodnih preferencija ili budžeta kako bi mogli iskoristiti svaku novu potencijalnu priliku.

Takav pozitivan stav dovest će do toga da će putnici imati još veći izbor diljem svijeta no ikad prije, a mnogi će zauzeti pustolovan stav kad je riječ o izboru odredišta za odmor, a možda i suputnika. Kad je riječ o suputnicima, putnici će tražiti osobe koje će također pristati na sve, pri čemu 39% njih želi putovati s onima koji su također fleksibilni.

Prihvaćanje nepredvidivog

Nesigurnost će i dalje biti stalan dio putovanja u 2022. Iako ne možemo promijeniti ili predvidjeti svako novo iznenađenje i izazov koji nam sudbina sprema, možemo ih prihvatiti. U proteklih godinu i pol na razne smo se načine oslanjali na tehnologiju kako bismo ostali povezani s drugima te pronašli nadahnuće, pa će nam naše omiljene aplikacije i dalje pomagati da se na putovanjima nosimo s nepoznanicama, pri čemu 49% putnika iz Hrvatske smatra da im tehnologija pomaže smanjiti nervozu povezanu s putovanjima. Od automatskih prijevoda na temelju umjetne inteligencije, koji putnicima olakšavaju razgovor o izmjenama u posljednji tren izravno s domaćinima smještajnih objekata i iznajmljivačima automobila koji ne govore jezik putnika do modela strojnog učenja koji automatski obavještavaju domaćina o kasnom dolasku gosta u smještaj na plaži zbog leta koji kasni, tehnologija će nam i dalje pomagati rješavati nepredviđene probleme na putu i to sve bolje i proaktivnije. Zbog toga možemo očekivati još veću popularnost prediktivnih tehnologija, koje putnicima mogu pomoći da donesu informirane odluke, osobito kad se uzme u obzir da 56% putnika iz Hrvatske zanimaju inovativne usluge koje bi mjesecima unaprijed mogle predvidjeti koje su zemlje sigurne za putovanja ili automatski predlagati odredišta koja je lako posjetiti s obzirom na mjere vezane za COVID-19 u njihovoj zemlji te u odredištu (51%).

Bez obzira na to koliko su predviđanja na temelju strojnog učenja točna, kako bi svi u potpunosti prihvatili naše novo, nepredvidivo normalno, širi sektor putovanja i dalje će prioritizirati fleksibilnost - putnici iz Hrvatske kao top tri prioriteta navode sigurnost da neće izgubiti novac (53%) te besplatnu mogućnost otkazivanja (48%) i izmjene datuma (39%).

Maja Vikario, regionalna menadžerica za Booking.com, komentira: „Za nadolazeću godinu primjećujemo veliko uzbuđenje i iščekivanje kod ljudi koji jedva čekaju ponovno putovati, bez obzira na to je li riječ o lokalnom ili inozemnom putovanju, putovanju iz snova ili prihvaćanju bilo koje prilike za putovanje koja im se pruži. A naša je misija da to svima olakšamo. Želimo biti tu uz putnike i pružiti im najveći izbor, najbolju vrijednost i najlakše iskustvo, bez obzira na to gdje se nalaze i koji uređaj koriste, kako bi ponovno mogli uživati u putovanjima i svim nezaboravnim iskustvima koja naš svijet nudi."

Ako želite detaljnije proučiti Booking.com-ova predviđanja za putovanja za 2022. godinu, posjetite Booking.com | Predviđanja za putovanja za 2022.