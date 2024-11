Top pet doživljaja koje morate isprobati ove jeseni i zime!

Balansiranje je u trendu i to na svim razinama! Ljudi su se jednostavno umorili od užurbanosti života, pretjeranih obveza i stalne dostupnosti, da su počeli tražiti smiraj u svemu što rade i izbjegavati ekstreme. Umjesto iscrpljujuće tjelovježbe, biraju vježbanje u laganom tempu; umjesto da su fizički aktivni kako bi izgledali bolje, to čine kako bi se osjećali na određeni način. Također, kad putuju, sve češće biraju bliže destinacije i kraće odmore, pri čemu najviše vole kombinirati dobrobiti wellnessa i aktivnog odmora, jer dovode do balansa. Otkad je u Rogaškoj otvoren hotel s pet zvjezdica - Atlantida Boutique Hotel - ovo je postala najpoželjnija destinacija u regiji za balansirani tip odmora. Luksuzan smještaj, savršen ambijent, a la carte restoran, ugodan lobby bar i wellness ponuda daju savršen balans mogućnostima aktivnog odmora koje destinacija nudi. Planirate li kratki jesenski bijeg od rutine, evo što je must have u Rogaškoj Slatini.

S noge na nogu...

Iako će mnogi dolaskom jeseni usporiti tempo, ovo živopisno godišnje doba zapravo je idealno za aktivno punjenje baterija. Provesti dan u ugodnoj šetnji, a kasnije se opustiti na nekom wellness tretmanu, zvuči savršeno. Među izvorima Rogaške Slatine, Rogaška vinska staza, Turistička vodena staza Kostrivnica i Staklarska cesta, samo su neke od poučnih staza koje vrijedi posjetiti. Ako vam je ipak draže klasično planinarenje, u Rogaškoj ćete itekako imati mogućnosti, no prvo predlažemo svladati Planinarsku stazu na Boč. Polazište je kod željezničke postaje u Rogaškoj.

Pegaz-Mg

Rogaška Slatina poznata je po mineralnoj vodi koja samo u jednoj litri sadrži čak 1040 miligrama magnezija - minerala koji se smatra najučinkovitijom pomoći kod stanja izazvanih stresom. Zbog toga su u Atlantida Boutique Hotelu osmislili metodu Pegaz Mg, utemeljenu na ljekovitosti mineralne vode, posebice kad je u pitanju umor, loše raspoloženje, glavobolja, problemi sa želucem i sveprisutni burnout. Postoji nekoliko Pegaz Mg paketa - za parove, za žene koje žele naglasiti svoju ženstvenost, za detoksikaciju... - a svaki će od njih na svoj način osnažiti životnu energiju i vratiti tijelo u balans. Kako bi dodatno pojačali taj učinak, za goste hotela nude i grupno vođene vježbe poput joge, nordijskog hodanja ili funkcionalnog treninga, a svake srijede organiziraju i e-bike ture.

Na dva kotača

Ljubitelji biciklizma s razlogom obožavaju Rogašku Slatinu, jer okolicom ovog grada isprepliću se zanimljive biciklističke staze. Na recepciji Atlantida Boutique Hotela ili u Turističko-informativnom centru možete dobiti biciklističku kartu Rogaška Slatina i okolica na kojoj je detaljno prikazano otprilike 15 staza. Šetnjom ili na dva kotača svakako posjetite i Staklarnu Rogaška, Liječilišni park s predivnim paviljonom Tempel i kipom krilatog Pegaza sa zlatnom kopitom, kao i Skijalište Janina, koje se nalazi u blizini Atlantida Boutique Hotela.

Gastro doživljaji

Atlantida Boutique Hotel ima savršen a la carte restoran, gdje pripremaju tradicionalna jela u modernom ruhu, kao i lobby bar s odličnom kavom, smoothiejima i ukusnim Atlantida desertima, tako da se isplati doživjeti ovu destinaciju i u gastro smislu. Jesen je itekako inspirativna za ovu vrstu doživljaja, pa pruži li vam se prilika svakako kušajte Mlinčogfu, specijalitet od tri vrste tijesta te punjenjem od oraha, sira i jaja. Možda vam se svidi i Jerpica, tanko pečeni kruh, posut čvarcima ili vrhnjem.

Urbani vidikovac

Jedna od najvećih atrakcija ovog područja svakako je toranj Kristal, najviša zgrada u Sloveniji, odakle se pruža jedinstveni pogled na Rogašku Slatinu. Popeti se na 106 metara visine svojevrsno je adrenalinsko iskustvo, jer se treba odvažiti zakoračiti na otvorenu platformu za promatranje na vrhu. Hrabrost prije toga možete testirati šetnjom po prozirnim podovima i vožnjom u panoramskom liftu koji će vas u 35 sekundi dovesti do zadnjeg kata tornja. A tamo svakako treba doživjeti i Let s Pegazom. Legenda kaže da je Pegaz udarcem svog kopita otkrio prvi ljekoviti izvor u Rogaškoj Slatini. Ovo legendarno biće povest će vas kroz bogatu povijest ovog kraja. Tijekom interaktivnog putovanja virtualnom stvarnošću možete aktivirati razne povijesne ličnosti; svaka figura otvara vrata u različito doba, vodeći vas kroz ključne događaje sve do današnjih dana.