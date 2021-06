Kava ne može zamijeniti san

Kava je prva stvar koju većina ljudi stavi kuhati ujutro, a pogotovo ako niste baš najbolje spavali, ili niste uopće - želite nešto toplo što će vas probuditi. Naravno, uz to biste vjerojatno krenuli i na posao ili radili neke važne stvar.

No, nije to tako jednostavno - kada ne spavamo dovoljno, to može imati veliki utjecaj na naše kognitivne sposobnosti, čineći ostatak dana izazovnim i težim.

Budući da nam kava i druga pića s kofeinom često služe kako bi nas ojačali kad smo umorni, istraživači sa Sveučilišta Michigan željeli su znati koliko dobro kofein zapravo djeluje protivno neadekvatnom spavanju.

>> Jutarnje loše navike koje vam mogu upropastiti dan >>

Kako piše MindBodyGreen, tim je pregledao preko 275 osoba koje su prošle bez sna, ali su konzumirale kofein. Sudionici su konzumirali dvije šalice kave, odnosno oko 200 miligrama kofeina. Zatim je od sudionika zatraženo da izvrše osnovni zadatak i izazovniji zadatak s više koraka koje je trebalo dovršiti određenim redoslijedom, bez preskakanja ili ponavljanja koraka.

>> Svi problemi zbog manjka sna >>

Tim je primijetio da nedovoljno spavanja pogoršava ukupne performanse u oba kognitivna zadatka, a kofein nije bio dovoljan da pomogne sudionicima da se razbude kako bi izvršili zadatke. Iako se činilo da pomalo pomaže u najosnovnijim zadacima, isto se ne bi moglo reći za one teže.

Glavna istraživačica dr. Kimberly Fenn napomenula je u priopćenju: "Iako se ljudi mogu osjećati kao da se kofeinom mogu boriti protiv nedostatka sna, njihova izvedba na zadacima više razine vjerojatno će i dalje biti narušena. To je jedan od mnogih razloga što nedovoljno spavanje tijekom vremena može biti toliko štetno."

>> Manjak sna opasan za srce >>

Čak i ako vam kofein može pomoći da ostanete budni, ona dodaje: "Ne čini previše za sprečavanje proceduralnih pogrešaka koje mogu uzrokovati stvari poput medicinskih pogrešaka i automobilskih nesreća."