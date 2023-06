Kako znati da vam fali proteina?

Protein je ključni makronutrijent koji pomaže u izgradnji mišićne mase, a istovremeno štiti i regenerira mišićna vlakna od oštećenja.

Predstavljaju građevni materijal ne samo za mišiće, već i za kosti, hrskavice i tkiva.

Međutim, proteini imaju mnoge druge prednosti, kao što su jačanje imuniteta, pravilna regulacija hidratacije tijela ili proizvodnja enzima i hormona.

Ovo je pet najčešćih signala koji se javljaju kada postoji nedostatak proteina u našem tijelu:

Gubitak mišićne mase - mišići su najveće skladište proteina u našem tijelu. Stoga, ako tijelo ne dobije dovoljnu količinu proteina, ono počinje koristiti proteine ​​koji se nalaze u mišićnoj masi. To dovodi do njegovog prekomjernog gubitka i također je uzrok smanjenja produktivnosti. Čak i blagi nedostatak proteina kod starijih ljudi prouzrokuje gubitak mišićne mase. To je pokazala i studija koja je otkrila da starije žene i muškarci koji nisu konzumirali dovoljno proteina imaju tendenciju bržeg gubitka mišićne mase, ponekad čak i u većim količinama. To je potvrdila i druga studija u kojoj povećani unos proteina usporava degeneraciju mišića kod starijih osoba.

Povećana osjetljivost na infekcije i bolesti - nedostatak proteina također može negativno utjecati na otpornost imunološkog sustava. Oslabljen imunitet može dovesti do veće osjetljivosti na razne vrste infekcija i bolesti.

Problemi s kožom lica, noktima i kosom - jedan od glavnih simptoma nedostatka proteina je lomljiva kosa i gubitak kose. Ponekad može doći i do promjene boje kože glave. Nedostatak proteina negativno utječe na kožu lica, mogu se pojaviti mrlje i koža može pocrvenjeti. Nokti, kojima su potrebni proteini da bi bili jaki, skloni su pucanju i lomljenju.

Oštećeno zarastanje rana i mišićnog tkiva - proteini sami po sebi su veoma važni za stvaranje i obnavljanje mišićnih vlakana. Nedovoljan unos proteina može značiti da se vaši mišići neće moći brzo regenerirati nakon napornog treninga i trebat će im duži odmor. Također, može uzrokovati dulje zacjeljivanje rana i prijeloma kostiju.

Stalni umor - aminokiseline koje protein sadrži važne su ne samo za poboljšanje rasta mišićne mase, već i za prijenos kisika u krvožilni sustav. Nedostatak proteina može uzrokovati stanje u kojem manje kisika ulazi u krvožilni sustav, što uzrokuje osjećaj umora, iscrpljenosti i slabosti. Osim toga, ako nam nedostaje proteina, naše tijelo ih počinje primati iz mišića, što može negativno utjecati na našu energiju.