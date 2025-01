Tri vrste hrane koje štete probavi

Određene namirnice i vrste hrane mogu ometati taj proces, što često uzrokuje nadutost. Visoko prerađena hrana, hrana bogata šećerom ili teško probavljiva hrana mogu pogoršati nadutost povećanjem stvaranja plinova, usporavanjem probave ili iritiranjem crijeva. Dijetetičari su upozorili na tri takve vrste hrane koje bismo trebali izbjegavati ako želimo očuvati zdravlje crijeva i probavnog sustava.

Grickalice - grickalice poput čipsa, slatkiša i keksa često sadrže trans-masti i nezdrava ulja koja su teška za probavu, što usporava probavni proces, povećava stvaranje plinova i uzrokuje nadutost. "Čips se tradicionalno prerađuje i prži s dodatkom natrija ili umjetnih aroma. Osim toga, ljudi često jedu i visokokalorične umake ili sireve uz čips te ih jedu nesvjesno, bez obraćanja pažnje na količinu", ističe dijetetičarka i nutricionistica Trista Best. Još jedan problem je nedostatak vlakana. Nutricionistica Lisa Richards upozorava da to otežava probavu i narušava ravnotežu crijevne mikroflore. "Neuravnotežena crijevna mikroflora, uzrokovana prehranom bogatom šećerom i prerađenim namirnicama, može dovesti do probavnih problema i dodatnih upala", objasnila je.

Instant rezanci - instant rezanci popularan su izbor za brz i jeftin obrok, ali mogu narušiti zdravlje probavnog sustava. "Ova je tjestenina visoko prerađena i izaziva upale, što može dovesti do neravnoteže crijevne flore i nadutosti", objašnjava Richards. Neravnoteža crijevne flore uzrokuje prekomjeran rast loših bakterija, što može rezultirati nadutošću, proljevom, zatvorom i grčevima. Visok sadržaj natrija u instant rezancima dodatni je problem, jer višak soli uzrokuje zadržavanje vode i pojačava nadutost.

Smrznuti obroci - mnogi smrznuti obroci sadrže veliku količinu natrija za poboljšanje okusa i očuvanje svježine. Višak natrija uzrokuje zadržavanje vode što dovodi do nadutosti. Osim toga, sadrže umjetne konzervanse, arome i stabilizatore koji mogu iritirati probavni sustav i narušiti ravnotežu crijevne flore.

Znači, ove stvari ne jedemo, je li tako?!