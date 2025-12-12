« Lifestyle BODY&SOUL
JEDNOSTAVNI SAVJETI

Kako zadržati vitalnost i u srednjoj dobi?

Srednja dob vrijeme je najveće zrelosti za muškarce i žene. Održavajući vitalnost našeg mozga čuvamo se od loših navika, kontroliramo organe i generalno vodimo brigu o našem tijelu

Kako očuvati vitalnost mozga? Baš kao i svi drugi organi, mozak dobiva stabilnost preko gena. No, ono što možemo poboljšati jest aktivnost moždanih stanica kao i zaštitu od bolesti ili gubitka memorije. Evo par korisnih savjeta:

  • Vježbajte redovito
  • Hranite se zdravo: U srednjoj dobi pokušajte izbjegavati namirnice životinjskog porijekla i bazirajte prehranu na voću i povrću. Za meso izaberite ribu i organsku piletinu. Unos soli i šećera zadržite na minimumu.
  • Kontrolirajte radne aktivnosti i pokušajte se što manje izlagati stresu. Slobodno vrijeme koristite za šetnje u prirodi, izlete i boravak na svježem zraku.
  • Čitajte mnogo, slušajte glazbu, slikajte ili se angažirajte u nekom sličnom hobiju. Na ovaj način vaš ćete mozak uvijek zadržati zaposlenim i zdravim.
