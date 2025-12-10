Dobar seks i duga veza (ipak) idu zajedno

Njemačka liječnica koja se specijalizirala na području seksualnih terapija, dr. Carla Thiele, tvrdi da svijet treba novu seksualnu revoluciju. Njena najvažnija poruka glasi: Pojednostavite svoj spolni život, smanjite pritisak i jednostavno se prepustite užitku!

Thiele već godinama radi s parovima koji su nezadovoljni vlastitim seksualnim životom. Kao najčešći razlozi problema spominju se međusobno zasićenje nakon više godina veze, seksualni bojkot zbog nevjere jednog od partnera, ne-izricanje vlastitih seksualnih želja i pad libida nakon rođenja djeteta. Ukratko, parovi su uvjereni da je unatoč ljubavi nemoguće ostvariti zadovoljavajući užitak u krevetu.

Terapeutkinja je ustanovila da dvije trećine žena i muškaraca koji dolaze k njoj nemaju fizičkih poteškoća, već stoje pod velikim seksualnim pritiskom i imaju neutemeljeni strah od neuspjeha. Čak svaka druga spolno aktivna osoba u seks se ne upušta iz čiste želje za samim činom nego jer smatra da do njega mora doći kako bi se zadovoljila imaginarna norma.

"Seks je nešto individualno. To nije natjecanje i nije potrebno postavljati ciljeve. Ne očekujte da ćete svaki dan spavati s partnerom. Važno je da radite ono što vam se najviše sviđa i to je jedino mjerilo koje je važno u spolnom životu", upozorava dr. Carla Thiele.

Nadalje, terapeutkinja smatra da kvalitetan seks mogu postići samo parovi koji su spremni otvoreno razgovarati o svojim problemima u krevetu, jer se želje mogu ostvariti samo ako se iskreno podijele s partnerom. Prilikom razgovora svakako se preporuča govoriti u prvom licu pa je umjesto "ti se više ne želiš maziti", bolje reći "želim da se više mazimo".

Iako svi u društvu rado pričaju o njemu, 83% parova izbjegava razgovor o vlastitom seksualnom životu, a upravo je razgovor glavni preduvjet za dugogodišnji uspjeh partnerstva i obostranog zadovoljstva u krevetu.