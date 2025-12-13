Doručak koji nije baš nešto zdrav...

Doručak je važan, to vam tupimo već skoro dva desetljeća... no, ima tu i nekih problema, a američki kiropraktičar i zdravstveni edukator dr. Eric Berg u videu na TikToku objasnio je zašto jedna od najčešćih doručnih kombinacija može napraviti pravi nered u našem tijelu. "Mnogi misle da je ovaj obrok zdrav, a tako je raširen da je postao potpuno normalan. I ja sam ga jeo kao klinac", rekao je.

Šećerna eksplozija za početak dana

Dr. Berg je doručak sastavljen od zdjelice žitarica i čaše soka od naranče nazvao "najopasnijim obrokom na svijetu", opisavši ga kao "šećernu bombu" i "masivno preopterećenje fruktozom". Iako se na prvi pogled čini kao bolji izbor od masnijih opcija, on tvrdi da je istina sasvim suprotna. Ovo je posebno iznenađujuće s obzirom na to koliko su žitarice za doručak popularne diljem svijeta.

Zašto su prerađene žitarice problem?

Naravno, postoje zdravije opcije, cjelovite žitarice bogate vlaknima, ali većina najprodavanijih proizvoda zapravo je prepuna šećera i visoko prerađenih sastojaka. Ukratko, za doručak jedemo zdjelu slatkiša pod krinkom žitarica. Dr. Berg napominje da mnoge popularne marke sadrže umjetne boje, arome, ulja sjemenki i velike količine šećera.

"To je savršena definicija ultra-prerađene hrane", kaže, objašnjavajući da je riječ o namirnicama koje su toliko izmijenjene da jedva podsjećaju na svoju izvornu formu. Redovita konzumacija takve hrane, upozorava, može opteretiti jetru i doprinijeti razvoju masne jetre.

Na to upozorava i portal Healthline: "Žitarice za doručak uglavnom su visoko prerađene, s puno dodanog šećera i rafiniranih ugljikohidrata. Ako već jedete žitarice, dobro proučite sastojke i budite skeptični prema tvrdnjama na pakiranju. Najbolje žitarice su one bogate vlaknima i s malo šećera."

Ni sok od naranče nije bezazlen

Drugi dio problema krije se u čaši soka od naranče. Iako dolazi od voća, kupovni sok često je nutritivno sličan gaziranim pićima. Giles Yeo, autor knjige Why Calories Don't Count, izjavio je za Telegraph: "Sok od naranče je na mojem crnom popisu jer ljudi misle da je zdrav, a zapravo sadrži jednaku količinu šećera kao Coca-Cola."

Ipak, postoji važna razlika: svježe cijeđeni sok, kako navodi WebMD, ne sadrži dodane šećere ni konzervanse. U umjerenim količinama može smanjiti upale, poboljšati probavu zahvaljujući vlaknima i smanjiti rizik od nastanka bubrežnih kamenaca.

Nije cilj zabraniti, nego osvijestiti

Na kraju, poanta nije da zauvijek izbacite svoju omiljenu zdjelicu žitarica. Važno je samo razumjeti što unosite u organizam, osobito ujutro kada tijelu tek dajete "gorivo" za dan koji slijedi.

Stoga, pazite malo...