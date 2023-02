Kako smršaviti bez teretane?

Mršavljenje je dug i težak proces koji stoji na putu većini ljudi da na kraju imaju najbolju kilažu prema svojim godinama i građi tijela. Upravo iz tog razloga većina nas kreće na raznorazne dijete, ne bi li pomogla tom vježbanju, ali kako je jedno s drugim povezano, obično se krene u teretanu ili neki drugi oblik vježbanja.

No, što ako vam kažemo da možete skidati kile, a da ne trebate vježbati? Preciznije, ne trebate vježbati u teretani ili nekoj dvorani? Moguće je, no, za to treba imati više samokontrole.

Stoga, evo par savjeta što bi trebali raditi kako bi skinuli višak kilograma...

Šest aktivnosti nalaze se na vrhu najboljih, a zapravo nisu klasično vježbanje koje mnogim ljudima jednostavno ne ide:

- plivanje, dizanje utega, boks, sportovi s reketom, hodanje i trčanje te joga

Ako se ipak odlučite na klasično vježbanje, a opet ne želite ići to negdje raditi nego sami kod kuće, najbolje su varijante sljedeće:

- sklekovi na podu, sklekovi na zidu, čučnjevi s rukama naprijed, penjanje uz stepenice, most, trbušnjaci, škarice

Studija tvrid kako je redovita tjelesna aktivnost ključna za prevenciju i pomoć u upravljanju srčanim bolestima, dijabetesom tipa 2 i rakom, kao i za smanjenje simptoma depresije i anksioznosti, smanjenje kognitivnih oštećenja, poboljšanje pamćenja i poboljšanje zdravlja mozga.

Samo malo brojki na kraju: WHO odraslima savjetuje od 150 do 300 minuta tjedno umjerene aerobne tjelesne aktivnosti. Ako je intenzivna, od 75 do 150 minuta.

I to bi bilo to... jest li spremni?