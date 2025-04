Koliko bi koraka dnevno trebali napraviti da biste bili zdravi?

U posljednjih nekoliko godina sve više se govori o važnosti tjelesne aktivnosti za očuvanje zdravlja. Među različitim preporukama posebno se ističe ona koja sugerira da bismo trebali napraviti 10.000 koraka dnevno. No, je li ta brojka zaista nužna za zdravlje ili postoji fleksibilniji pristup?

Preporuka od 10.000 koraka dnevno zapravo potječe iz marketinške kampanje iz 1960-ih u Japanu, a ne iz znanstvenih istraživanja. Ipak, istraživanja provedena posljednjih godina pokazala su da povećanje dnevne aktivnosti, bez obzira na postizanje točno 10.000 koraka, donosi značajne zdravstvene koristi.

Prema nekim studijama, već 7.000 do 8.000 koraka dnevno može značajno smanjiti rizik od prerane smrti i poboljšati opće zdravstveno stanje. Čak i 4.000 do 5.000 koraka dnevno, posebno za starije osobe ili one koji su tek počeli s aktivnijim načinom života, može donijeti koristi poput bolje kontrole težine, jačanja srca i poboljšanja raspoloženja.

Važno je naglasiti da kvaliteta aktivnosti također igra veliku ulogu. Umjerena do snažna tjelesna aktivnost, poput brze šetnje, može biti učinkovitija od sporog i povremenog hodanja. Stručnjaci preporučuju kombinaciju koraka s drugim oblicima vježbanja, kao što su vježbe snage i fleksibilnosti, za optimalno zdravlje.

Osim broja koraka, ključno je redovito se kretati tijekom dana. Dugotrajno sjedenje, čak i kod osoba koje redovito vježbaju, povezano je s nizom zdravstvenih problema poput pretilosti, dijabetesa i srčanih bolesti. Stoga je korisno svakih sat vremena ustati, prošetati nekoliko minuta ili napraviti nekoliko jednostavnih vježbi.

Za većinu odraslih osoba cilj od 6.000 do 8.000 koraka dnevno uz umjerenu aktivnost predstavlja odličnu ravnotežu između realnosti svakodnevnog života i brige o zdravlju. Oni koji žele dodatno poboljšati kondiciju ili smršavjeti mogu težiti višim brojevima, poput 10.000 koraka ili više, ovisno o svojim mogućnostima i savjetu liječnika.

Zaključno, ne postoji jedno univerzalno pravilo koje vrijedi za sve. Najvažnije je postaviti realne ciljeve, postupno povećavati broj koraka i usvojiti aktivan stil života koji će vam dugoročno pomoći da se osjećate bolje, imate više energije i smanjite rizik od mnogih kroničnih bolesti.