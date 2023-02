Što kad propustite jutarnju kavu?

Postoji vrlo dobar razlog zašto mnogi ljudi obvezno piju kavu ujutro. Kofein, kao najvažniji sastojak kave, ima stimulativno djelovanje na naše tijelo. On nas razbuđuje, daje nam energiju i povećava koncentraciju, zbog čega je vrlo lako postati ovisan o ovoj supstanci.

Kava izaziva lučenje hormona dobrog raspoloženja

Kad kofein uđe u vaš krvotok, počinje svoje putovanje do mozga, gdje blokira inhibitorni neurotransmiter koji se zove adenozin. On pokreće oslobađanje hormona dobrog raspoloženja kao što su dopamin i serotonin.

Takozvani poluživot kave - vrijeme potrebno da se količina kofeina u tijelu smanji za 50 posto - je u prosjeku oko pet sati. Za koliko brzo će kofein napustiti vaš organizam ovisi od mnogih stvari, uključujući godine, zdravstveno stanje, interakcije s lijekovima i životne navike (kao što je pušenje).

Šok za sustav

Stoga ne čudi da kada ste lišeni jutarnje kave, ne osjećate se loše samo zato što vam je promijenjena jutarnja rutina, već imate i fizičke simptome. Kao što će vam reći svatko tko je prestao piti kavu, neželjeni efekti mogu biti prilično primjetni i dosadni.

Prema istraživanju objavljenom 2020. bez jutarnje kave, osjećat ćete se umorno i usporeno, a možda ćete imati i glavobolju.

Istraživači su otkrili da što više kofeina konzumirate, to će vam odvikavanje biti teže; čak i smanjenje unosa kave na jednu šalicu dnevno izaziva simptome.

Simptomi odvikavanja od kave javljaju se 12 do 24 sata nakon posljednjeg unosa kofeina i mogu trajati do devet dana, navodi se na portalu The Healthy.

Kava nije loša za vaše tijelo

Samo zato što možete razviti ovisnost od jutarnje kave ne znači da ne treba da uživate u njoj. U stvari, čak je poželjno da nastaviti s ovom navikom.

Istraživanja su pokazala da konzumiranje kave ima mnoge zdravstvene prednosti, posebno za osobe s kroničnim oboljenjem jetre.

Kava iritira vaš želudac? Brzina kojom je pijete ima velike veze sa tim

Jedna studija je takođe otkrila da su osobe koje su stalno pile najmanje tri šalice kave dnevno imale manji rizik od dijabetesa tipa 2, bolesti bubrega, kamena u žuči, raka (uključujući melanom, leukemiju i rak prostate, endometrija, usta i jetre), kardiovaskularnih bolesti, koronarnih bolesti srca i moždanog udara u usporedbi s ljudima koji se suzdržavaju od kave.

Poželjno je, naravno, biti umjeren. Istraživači su otkrili da su zdravstvene prednosti kave najveće kada pijete tri do četiri šalice dnevno.