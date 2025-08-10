Kada zapravo krenemo ozbiljno stariti?

Čisto da vas pitamo - kada naše tijelo zapravo počinje starjeti i u kojoj dobi se događa ključna promjena koja taj proces ubrzava?

Istraživači su analizirali proteine u različitim tkivima uzetima od oko 70 osoba u dobi od 14 do 68 godina. Usredotočili su se na promjene koje se događaju na staničnoj razini tijekom desetljeća.

"Proteini su temelj života, no slika starenja kroz proteine u ljudskim tkivima dosad nije bila dovoljno istražena", navode znanstvenici u studiji. "U ovoj analizi obuhvatili smo 516 uzoraka iz 13 vrsta tkiva tijekom pet desetljeća."

Prvi znakovi starenja vidljivi su u proteinima

Dr. Thomas Blackwell s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Teksasu pojasnio je za USA Today da upravo proteini pružaju najprecizniji uvid u to kada tijelo počinje starjeti. Naime, stanice proizvode proteine prema uputama iz glasničke RNA, a prvi znak starenja jest smanjenje sposobnosti stanica da to rade učinkovito i ispravno.

Prijelomna točka nastupa oko 50. godine

Znanstvenici su razvili takozvane "proteinske markere starenja" za svako tkivo u tijelu, što im je omogućilo da detaljno opisuju proces starenja za svaki organ. Njihovi podaci pokazuju da se ključna prijelomna točka događa oko 50. godine života.

Važno je istaknuti da svi organi ne stare jednakom brzinom. Slezena, aorta i nadbubrežne žlijezde pokazuju prve znakove starenja već oko 30. godine. Najintenzivnije promjene događaju se između 45. i 55. godine u srcu, jetri, gušterači, plućima, koži, mišićima i ponovno - slezeni. Aorta, kao najveća arterija u tijelu, tada prolazi kroz najveće promjene u sastavu proteina.

Što otkriće znači za zdravlje?

Neville Sanjana, profesor na Sveučilištu u New Yorku (NYU), smatra da bi ovo istraživanje moglo imati veliki utjecaj na budući razvoj terapija za kronične bolesti i zdravije starenje.

"Ovo je izvrstan početni vodič za razumijevanje kako naši organi stare", rekao je za USA Today. "Podaci koje su prikupili mogu poslužiti kao temelj za razvoj bioinženjerskih metoda i novih terapija koje bi mogle pomoći u očuvanju zdravlja tijekom starenja."

Dr. Blackwell dodaje kako ljudi i dalje mogu usporiti vlastito starenje, no taj trenutak za djelovanje dolazi ranije nego što se misli.

"U razdoblju između 45. i 50. godine moguće je dobiti i do 10 godina dodatnog zdravog života. Ova studija pokazuje da organizam već tada pokazuje jasne znakove, samo ih treba znati prepoznati", zaključuje.