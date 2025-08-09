Što jesti za manji trbuh?

Svi znamo za probleme s kilama, no četiri jednostavne i lako dostupne namirnice koje mogu pomoći u ubrzavanju gubitka masnoća i poboljšanju općega zdravlja, piše SheFinds.

Grčki jogurt bez dodataka - grčki jogurt spada među najpraktičnije namirnice koje se mogu naći u hladnjaku. Blago je kiselkast, kremast i svestran - od brzoga doručka s voćem do umaka uz meso ili ribu. Prema Singeru, grčki jogurt sadrži "dvostruko više proteina od običnoga jogurta, malo šećera i žive probiotike koji smanjuju nadutost i potiču zdravlje crijeva". Dodaje kako ga "dijetetičari redovito proglašavaju najzdravijim jogurtom na polici, a isto misle i osobni treneri - i ja sam jedan od njih".

Jaja - jaja su nutritivno bogata i povoljna, a u posljednje vrijeme im cijena u nekim područjima ponovno pada. Singer ih opisuje kao "potpuni protein" koji sadrži kolin, nutrijent važan za zdravlje. "Doručak na bazi jaja smanjuje hormon gladi grelin i povećava razinu hormona PYY/GLP-1, što rezultira manjim unosom kalorija tijekom dana", objašnjava. Preporučuje omlet sa špinatom i gljivama za zasitan početak dana.

Mješavina lisnatoga povrća - lisnato povrće, poput špinata, rukole ili salate, obiluje vitaminima i mineralima, a pritom ima vrlo malo kalorija. "Cijela zdjela salate često ima manje od 100 kalorija, pa fizički puni želudac i smanjuje potrebu za kaloričnijom hranom", kaže Singer. Preporučuje kupnju dvije do tri vrećice miješanoga povrća tjedno i njihovo korištenje u salatama, sendvičima, tortiljama ili kao prilog uz glavno jelo.

Pileća prsa bez kože - pileća prsa već su godinama jedan od najtraženijih izvora proteina kod osoba koje žele smanjiti masnoće. U trgovinama se lako mogu pronaći već kuhani fileti ili usitnjena piletina spremna za jelo. Singer ističe da je riječ o "najmršavijem izvoru proteina s oko 31 gramom proteina i samo tri grama masti na sto grama mesa". Protein, naglašava, čuva mišićnu masu tijekom smanjenoga kalorijskog unosa i ima najveći termički učinak hrane - tijelo troši više energije tijekom probave.

